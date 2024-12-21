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Кабмін зупинив строки адмінпровадження до відновлення доступу до держреєстрів

Кабмін зупинив строки адмінпровадження

20 грудня 2024 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення зупинити строки адміністративного провадження та надання публічних послуг, які здійснюються з використанням державних реєстрів, до відновлення доступу до них.

Про це у телеграм-каналі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Як пояснив Мельничук, також зупинено строки контролю Міністерством юстиції діяльності суб'єктів державної реєстрації та розгляду скарг на дії реєстраторів, поки доступ до реєстрів не буде відновлено.

Рішення передбачає, що відновлення доступу до реєстрів означатиме відновлення відповідних строків проваджень, а також буде повідомлено на офіційному вебсайті Міністерства юстиції.

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Автор: 

держреєстр (35) Кабмін (14087)


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Топ коментарі
+2
Мінцифри молодці,гроші освоїли,а про безпеку нехай інші думають,такі наші чиновники,адже вони ніякої відповідальності не несуть
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21.12.2024 16:56
+1
Государство провтыкало реестры, а теперь - " Нарушители, подождите. Сейчас мы вас не сможем штрафануть! Штрафанем когда раздуплимся!"
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21.12.2024 15:22
+1
Ничего не умеют и не могут... И знать ничего не хотят
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21.12.2024 15:25
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Арабський терорист подякував німцям
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21.12.2024 15:20 Відповісти
Конституція на паузі.... постійно!
А тут на паузу поставили - до ві дновлення
Якось не логічно!!!
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21.12.2024 15:21 Відповісти
Государство провтыкало реестры, а теперь - " Нарушители, подождите. Сейчас мы вас не сможем штрафануть! Штрафанем когда раздуплимся!"
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21.12.2024 15:22 Відповісти
відрубіть Інет с параши , ділов то
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21.12.2024 15:25 Відповісти
Ти дійсно думаєш шо з параші ідуть кабелі і по ним працює інтернет?
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21.12.2024 17:25 Відповісти
Ничего не умеют и не могут... И знать ничего не хотят
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21.12.2024 15:25 Відповісти
"зелені" залишили ,своєю діяльністю, докуя великих свинячих слідів ,по котрих йдуть західні фінансові розвідки.Вирішили "замітати сліди"
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21.12.2024 15:26 Відповісти
Все потерли?
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21.12.2024 15:26 Відповісти
Мінцифри молодці,гроші освоїли,а про безпеку нехай інші думають,такі наші чиновники,адже вони ніякої відповідальності не несуть
показати весь коментар
21.12.2024 16:56 Відповісти
 
 