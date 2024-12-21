Кабмін зупинив строки адмінпровадження до відновлення доступу до держреєстрів

20 грудня 2024 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення зупинити строки адміністративного провадження та надання публічних послуг, які здійснюються з використанням державних реєстрів, до відновлення доступу до них.

Про це у телеграм-каналі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Як пояснив Мельничук, також зупинено строки контролю Міністерством юстиції діяльності суб'єктів державної реєстрації та розгляду скарг на дії реєстраторів, поки доступ до реєстрів не буде відновлено.

Рішення передбачає, що відновлення доступу до реєстрів означатиме відновлення відповідних строків проваджень, а також буде повідомлено на офіційному вебсайті Міністерства юстиції.

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