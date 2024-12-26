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Новини
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Ситуація у Великій Новосілці на Донеччині продовжує залишатися вкрай складною; у Новий Комар росіяни намагаються заходити піхотою, - DeepState

Ситуація біля Великої Новосілки на Донеччині

Найбільш активні ділянки в районі селища Велика Новосілка: північніше - Новий Комар, та південніше - Нескучне.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики DeepState.

Новий Комар росіяни намагаються заходити піхотою, накопичуватися в селі, щоб закріпитися в ньому. Сили Оборони своєю чергою докладають максимальних зусиль, щоб не дати цього зробити противнику і здійснюють ураження по піхоті, яка ховається в будинках. Часто роблять це досить успішно, але ресурс ворога нескінченний, що ускладнює ситуацію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після зайняття населених пунктів Сторожове та Благодатне, росіяни підтягують свої ресурси в даний район для накопичення і подальшого просування. Наступна точка, якій вони приділяють увагу — Нескучне. Також московити пробують рухатися в бік траси з Гуляйполя на Велику Новосілку. Тривають спроби зупинити ворога.

"А на східній частині від Великої Новосілки росіяни копають фортифікаційні споруди і насичують їх піхотою. Подальші їх рухи ми побачимо вже з часом", - додають аналітики DeepState.

Нагадаємо, раніше аналітики DeepState повідомляли, що росіяни окупували Новооленівку та Сторожеве і просунулися біля Піщаного та Нововасилівки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У міській забудові Торецька, Часового Яру та Курахового бої. Ворог накопичує резерви, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

армія рф (17388) Донецька область (8467) Волноваський район (209) Велика Новосілка (58) Нескучне (8) Новий Комар (18)


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Топ коментарі
+4
Виявляється на фронті можна будувати укріплення.
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26.12.2024 07:58
+3
"А на східній частині від Великої Новосілки росіяни копають фортифікаційні споруди і насичують їх піхотою" - а що так можна було!?
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26.12.2024 07:27
+2
на вашу думку, чи є в цьому якийсь тактичний сенс?
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26.12.2024 07:55
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*насичуватися в селі*? ЦЕ ЯК? Гугл барахлить?
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26.12.2024 06:57 Відповісти
"А на східній частині від Великої Новосілки росіяни копають фортифікаційні споруди і насичують їх піхотою" - а що так можна було!?
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26.12.2024 07:27 Відповісти
Вони навіть в межах прямої видимості можуть технікою копати, якщо є наказ спостерігати і в жодному разі не відкривати вогонь.
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26.12.2024 07:48 Відповісти
Як за часів ато/оос
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26.12.2024 07:53 Відповісти
а чому не відкривати?
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26.12.2024 07:53 Відповісти
на вашу думку, чи є в цьому якийсь тактичний сенс?
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26.12.2024 07:55 Відповісти
Якщо потім штурмонуть ті укріплення- комбриг отримає орден.
Якщо штурмонуть не вийде- винні будуть солдати. Але вони вже будуть мертві, а чим більші втрати в підрозділи- тим в жорсткішому пізд...рєзі комбриг чи комбат побував. Так що і так і так самі плюси.
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26.12.2024 08:02 Відповісти
думав це питання на рівні командира взводу, чи навіть цигарку розбили в окопі і вирішили, шо цю хрінотінь не треба допускати...
тож Петро з Василем побігли стріляти, а два Сергії з міномета прикриють як шо шо...
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26.12.2024 08:08 Відповісти
Виявляється на фронті можна будувати укріплення.
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26.12.2024 07:58 Відповісти
дві, навіть одна група снайперів могла би легко зупинити цих кацапнявих трактористів
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26.12.2024 08:01 Відповісти
Логіка, здоровий глузд і українська ( на щастя і російська) армія - речі несумісні.
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26.12.2024 11:12 Відповісти
Щойно було повідомлення про урочисте нагородження Донецькою адміністрацією найкращих будівничих укріплень (близько 20 нагород отримано). Значить, вони є, чи повинні бути. Чому ж вони сьогодні не захищають наших бійців?
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26.12.2024 20:30 Відповісти
 
 