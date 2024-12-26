Ситуація у Великій Новосілці на Донеччині продовжує залишатися вкрай складною; у Новий Комар росіяни намагаються заходити піхотою, - DeepState
Найбільш активні ділянки в районі селища Велика Новосілка: північніше - Новий Комар, та південніше - Нескучне.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики DeepState.
"В Новий Комар росіяни намагаються заходити піхотою, накопичуватися в селі, щоб закріпитися в ньому. Сили Оборони своєю чергою докладають максимальних зусиль, щоб не дати цього зробити противнику і здійснюють ураження по піхоті, яка ховається в будинках. Часто роблять це досить успішно, але ресурс ворога нескінченний, що ускладнює ситуацію", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після зайняття населених пунктів Сторожове та Благодатне, росіяни підтягують свої ресурси в даний район для накопичення і подальшого просування. Наступна точка, якій вони приділяють увагу — Нескучне. Також московити пробують рухатися в бік траси з Гуляйполя на Велику Новосілку. Тривають спроби зупинити ворога.
"А на східній частині від Великої Новосілки росіяни копають фортифікаційні споруди і насичують їх піхотою. Подальші їх рухи ми побачимо вже з часом", - додають аналітики DeepState.
Нагадаємо, раніше аналітики DeepState повідомляли, що росіяни окупували Новооленівку та Сторожеве і просунулися біля Піщаного та Нововасилівки.
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Якщо штурмонуть не вийде- винні будуть солдати. Але вони вже будуть мертві, а чим більші втрати в підрозділи- тим в жорсткішому пізд...рєзі комбриг чи комбат побував. Так що і так і так самі плюси.
тож Петро з Василем побігли стріляти, а два Сергії з міномета прикриють як шо шо...