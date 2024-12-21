У міській забудові Торецька, Часового Яру та Курахового бої. Ворог накопичує резерви, - ОСУВ "Хортиця"
Упродовж минулої доби, 20 грудня 2024 року, війська РФ в намаганні покращити тактичне положення проводили наступальні дії із застосуванням бронетехніки поблизу Кучерівки та Сіньківки, в напрямках Тернів та Зеленого Гаю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця"
Як зазначається, завдяки вмілим діям наших оборонців техніка противника була знищена, ворожі штурми - відбито.
"Тривали бої в міській забудові Торецька, Часового Яру та в Кураховому. Противник проводив штурмові дії в районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Дачне, Дальнє, Костянтинопільське, Макарівка, Успенівка", - йдеться у повідомленні.
За даними ОСУВ "Хортиця", виявлено ознаки, які свідчать про прагнення противника накопичити резерви для продовження бойових дій.
Водночас противник намагався атакувати позиції наших військ неподалік Великої Новосілки: успіху не мав.
Як інформується, тривають бої за населені пункти Шевченко, Піщане, Нововасилівка, Даченське.
Бойова ситуація розвивається динамічно.
"Підрозділи Сил оборони України продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій", - додають у зведенні.
Раніше в ОСУВ "Хортиця" повідомляли, що у Кураховому йдуть важкі міські бої, окупанти лізуть, мов "мурахи".
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