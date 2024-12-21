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У міській забудові Торецька, Часового Яру та Курахового бої. Ворог накопичує резерви, - ОСУВ "Хортиця"

У Кураховому зруйновано офіс Українського Червоного Хреста

Упродовж минулої доби, 20 грудня 2024 року, війська РФ в намаганні покращити тактичне положення проводили наступальні дії із застосуванням бронетехніки поблизу Кучерівки та Сіньківки, в напрямках Тернів та Зеленого Гаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця"

Як зазначається, завдяки вмілим діям наших оборонців техніка противника була знищена, ворожі штурми - відбито.

"Тривали бої в міській забудові Торецька, Часового Яру та в Кураховому. Противник проводив штурмові дії в районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Дачне, Дальнє, Костянтинопільське, Макарівка, Успенівка", - йдеться у повідомленні.

За даними ОСУВ "Хортиця", виявлено ознаки, які свідчать про прагнення противника накопичити резерви для продовження бойових дій.

Водночас противник намагався атакувати позиції наших військ неподалік Великої Новосілки: успіху не мав.

Як інформується, тривають бої за населені пункти Шевченко, Піщане, Нововасилівка, Даченське.

Читайте: Інформація щодо перебування окремих підрозділів Сил оборони України в оперативному оточенні в районі населених пунктів Успенівка та Трудове не відповідає дійсності, - ОСУВ "Хортиця"

Бойова ситуація розвивається динамічно.

"Підрозділи Сил оборони України продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій", - додають у зведенні.

Раніше в ОСУВ "Хортиця" повідомляли, що у Кураховому йдуть важкі міські бої, окупанти лізуть, мов "мурахи".

Автор: 

ОСУВ Хортиця (367) Донецька область (8453) Торецьк (459) Часів Яр (328) Бахмутський район (380) Волноваський район (208) Покровський район (565) Велика Новосілка (58) Шевченко (3) Курахове (122) Сонцівка (9)


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