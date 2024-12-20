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Інформація щодо перебування окремих підрозділів Сил оборони України в оперативному оточенні в районі населених пунктів Успенівка та Трудове не відповідає дійсності, - ОСУВ "Хортиця"

В ОСУВ

Головнокомандувачем Збройних сил України було прийнято рішення про виведення підрозділів Сил оборони України з районів населених пунктів Успенівка та Трудове з метою уникнення оточення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця"

"Військові частини, які протягом тривалого часу вели важкі оборонні бої з переважаючими силами противника здійснили необхідні маневри задля уникнення оточення та продовжують виконання операційних завдань на рубежі Курахове - Константинопольське",
- повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Військові зазначили, що поширення неперевіреної та недостовірної інформації шкодить виконанню завдань Силами оборони України, активно розповсюджується інформаційними ресурсами країни-агресора та цілком відповідає наративам противника."

"Користуйтеся перевіреними джерелами інформації, дотримуйтеся інформаційної гігієни та вірте в Збройні сили України", - додали в ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, напередодні аналітики порталу DeepState повідомили, що російські окупаційні війська утворили так званий "Успенівський мішок" у Донецькій області, вийти з якого змогли не всі українські військовослужбовці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни не припиняють штурмувати Часів Яр та в міській забудові Курахового,- ОСУВ "Хортиця". КАРТИ

Автор: 

ОСУВ Хортиця (367) Донецька область (8453) Покровський район (565) Трудове (6) Успенівка (24)


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Топ коментарі
+10
як завжди: усе напружено, але під контролем. Тільки від бійців інша інформація
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20.12.2024 11:24
+8
Віримо? Та ну нах.
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20.12.2024 11:26
+6
При виході з Авдіівки - у нас були втрати до 400 біиців - отака ціна "мішків"
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20.12.2024 11:28
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як завжди: усе напружено, але під контролем. Тільки від бійців інша інформація
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20.12.2024 11:24 Відповісти
Віримо? Та ну нах.
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20.12.2024 11:26 Відповісти
А інформація що окреме українське військове керівництво бреше-відповідає дійсності???...
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20.12.2024 11:27 Відповісти
При виході з Авдіівки - у нас були втрати до 400 біиців - отака ціна "мішків"
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20.12.2024 11:28 Відповісти
Верим, не простим.
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20.12.2024 11:29 Відповісти
Не брешіть.
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20.12.2024 11:30 Відповісти
Віримо!!! Звісно ж командування не буде брехати!!! Головне в армії - це життя рядового солдата!!! Посадку чи село ми зможемо рано чи пізно повернути під свій контроль, а от життя людини .....(((
Тому весь державний організм і армія в цілому працюють вдень і вночі на цим приорітетним завданням.....
Тому звісно віримо ОСУВ Хортиця !!!!

Ой.....вибачаюсь.....замріявся.....приснилось щось...(((((
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20.12.2024 11:52 Відповісти
То що, діпстейту не довіряти???
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20.12.2024 11:59 Відповісти
Красиво написано... позитивні ви наші....
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20.12.2024 12:00 Відповісти
Діпстейту та солдатам з передової більше довіри ніж кабінетним щурам не нюхавших пороху.
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20.12.2024 12:00 Відповісти
Геть нічому вже не віримо. Влада вже остаточно втратила довіру до себе. Не кажучи вже про нездар командування, котре приховує реальні подіїї - тільки би не втратити свої посади.
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20.12.2024 12:03 Відповісти
"Користуйтеся перевіреними джерелами інформації, дотримуйтеся інформаційної гігієни та вірте в Збройні сили України", - додали в ОСУВ "Хортиця". А DeepState подає зовсім іншу інформацію. Питання до цензор.нет- навіщо публікувати викривлену інформацію?
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20.12.2024 12:31 Відповісти
Пропонуєте не друкувати інформацію з ОСУВ "Хортиця"?
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20.12.2024 13:07 Відповісти
 
 