Інформація щодо перебування окремих підрозділів Сил оборони України в оперативному оточенні в районі населених пунктів Успенівка та Трудове не відповідає дійсності, - ОСУВ "Хортиця"

Головнокомандувачем Збройних сил України було прийнято рішення про виведення підрозділів Сил оборони України з районів населених пунктів Успенівка та Трудове з метою уникнення оточення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця"

"Військові частини, які протягом тривалого часу вели важкі оборонні бої з переважаючими силами противника здійснили необхідні маневри задля уникнення оточення та продовжують виконання операційних завдань на рубежі Курахове - Константинопольське",

- повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Військові зазначили, що поширення неперевіреної та недостовірної інформації шкодить виконанню завдань Силами оборони України, активно розповсюджується інформаційними ресурсами країни-агресора та цілком відповідає наративам противника."

"Користуйтеся перевіреними джерелами інформації, дотримуйтеся інформаційної гігієни та вірте в Збройні сили України", - додали в ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, напередодні аналітики порталу DeepState повідомили, що російські окупаційні війська утворили так званий "Успенівський мішок" у Донецькій області, вийти з якого змогли не всі українські військовослужбовці.

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