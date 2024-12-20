Інформація щодо перебування окремих підрозділів Сил оборони України в оперативному оточенні в районі населених пунктів Успенівка та Трудове не відповідає дійсності, - ОСУВ "Хортиця"
Головнокомандувачем Збройних сил України було прийнято рішення про виведення підрозділів Сил оборони України з районів населених пунктів Успенівка та Трудове з метою уникнення оточення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця"
"Військові частини, які протягом тривалого часу вели важкі оборонні бої з переважаючими силами противника здійснили необхідні маневри задля уникнення оточення та продовжують виконання операційних завдань на рубежі Курахове - Константинопольське",
- повідомили в ОСУВ "Хортиця".
Військові зазначили, що поширення неперевіреної та недостовірної інформації шкодить виконанню завдань Силами оборони України, активно розповсюджується інформаційними ресурсами країни-агресора та цілком відповідає наративам противника."
"Користуйтеся перевіреними джерелами інформації, дотримуйтеся інформаційної гігієни та вірте в Збройні сили України", - додали в ОСУВ "Хортиця".
Нагадаємо, напередодні аналітики порталу DeepState повідомили, що російські окупаційні війська утворили так званий "Успенівський мішок" у Донецькій області, вийти з якого змогли не всі українські військовослужбовці.
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Тому весь державний організм і армія в цілому працюють вдень і вночі на цим приорітетним завданням.....
Тому звісно віримо ОСУВ Хортиця !!!!
Ой.....вибачаюсь.....замріявся.....приснилось щось...(((((