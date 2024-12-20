У Кураховому йдуть важкі міські бої, окупанти лізуть, мов "мурахи", - ОСУВ "Хортиця"

Важкі бої тривають на всьому Курахівському напрямку й безпосередньо в самому місті. Українські десантники нищать ворога, попри його чималу кількість.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

"Ворог переважає, його справді багато. Окупанти лізуть, мов "мурахи". Забиваються у щілини, наче "таргани". Ховаються у забудовах, як "щури", - йдеться в повідомленні.

Оператори дронів аеромобільної бригади працюють без перепочинку, інженери ледь встигають споряджати нові й нові апарати для підйому в повітря й зачистки територій від ворога.

"Важкі бої тривають на всьому Курахівському напрямку й безпосередньо в самому місті. Міська забудова слугує і укриттям для окупантів, і водночас місцем їхнього останнього спочинку. І це завдяки мужності й стійкості наших побратимів, які не втомлюються знищувати ворога", - зазначили в ОСУВ "Хортиця".

Бойові дії на східному напрямку

Протягом доби противник в намаганні покращити тактичне положення проводив наступальні дії в напрямках на Глушківку, Загризове, Лозову, Зелений Гай, Копанки. За підтримки бронетехніки намагався провести штурмові дії в напрямку на Стельмахівку. Водночас - в напрямках на Новоєгорівку, Іванівку, Верхньокам'янське, у Серебрянському лісництві та в районі Білогорівки.

Штурмові підрозділи противника атакували наші укріплення в міській забудові Часового Яру та в Кураховому. Противник намагався наступати в напрямку на Суху Балку, Миролюбівку, Лисівку, Даченське, Новий Труд, Звірове, Солоне, Нововасилівку, Українку та Петропавлівку, прагнув оволодіти населеним пунктом Шевченко.

"Боєзіткнення тривають, ситуація динамічна. Підрозділи наших військ продовжують утримувати позиції, проводять заходи з покращення тактичного положення. В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" минулої доби відбулося 123 боєзіткнення з противником. Ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 1 ракетний удар 1 ракетою, 53 авіаудари із застосуванням 80 КАБів та 447 ударів дронами-камікадзе", - повідомили військові.

За минулу добу в східній операційній зоні російський агресор здійснив 4120 обстрілів позицій наших військ.

Втрати ворога минулої доби становлять:

особового складу – 1467;

танків – 6;

бойових бронемашин – 15;

гармат і мінометів – 36;

засоби РЕБ – 5;

засоби ППО – 1;

автомобільної техніки – 80;

спеціальної техніки – 23;

пункти управління БПЛА – 1;

укриттів – 206;

склади ПММ – 1;

склади боєприпасів – 7.

Протягом поточної доби в східній операційній зоні вже відбулося 7 боєзіткнень з противником. Також зафіксовано 2 авіаудари зі скидами 5 КАБів, 9 ударів дронами-камікадзе. Ворог здійснив 314 обстрілів позицій наших військ.

Нагадаємо, в ОСУВ "Хортиця" заперечили інформацію, що частина бійців ЗСУ опинилась в оперативному оточенні в районі населених пунктів Успенівка та Трудове на Донеччині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни не припиняють штурмувати Часів Яр та в міській забудові Курахового,- ОСУВ "Хортиця". КАРТИ