Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 780 860 осіб (+1540 за добу), 9630 танків, 21 357 артсистем, 19 933 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 780860 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 25.12.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 780860 (+1540) осіб,
- танків ‒ 9630 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19933 (+10) од,
- артилерійських систем – 21357 (+24) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1031 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20971 (+63),
- крилаті ракети ‒ 3003 (+55),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 32180 (+63) од,
- спеціальна техніка ‒ 3667 (+0)
Топ коментарі
+15 Qq Qqq #455433
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+12 Олександр Томах
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+10 Vitaliy Kasenkov
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Загальні втрати росіян : 140 000 000 потвор
Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦🙏
касапів - спалювати в їх же крематоріях
https://superagronom.com/articles/748-sekvestratsiya-vugletsyu-v-grunti-scho-tse-take-i-do-chogo-tut-silske-gospodarstvo іншим важливим інструментом для видалення вуглекислого газу з повітря є вуглецеве землеробство. У процесі фотосинтезу рослини використовують вуглекислий газ з атмосфери та води для «виробництва» органічних сполук, основою яких є, звичайно, вуглець (крім них у процесі фотосинтезу утворюється кисень). Відмерлі рослини розкладаються в ґрунті, і їхні рештки стають частиною органічної речовини ґрунту, яка на 58% складається з вуглецю. Простими словами, це і є секвестрація вуглецю в ґрунті - поглинання рослинами вуглецю з атмосфери, перетворення в їхніх тканинах на органічні сполуки та зберігання в ґрунті як складової органічної речовини.
По неоф. инфе их щас 50-70 млн.
100! одиниць знищеної техніки за день, чумардоси 1540!! Збиті крилаті ракети перевалили за 3000! Відбито чергову масовану повітряну атаку.
Христос рождається. Славімо Його.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 780 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
Наприклад це більше ніж втрати Великої Британії