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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 780 860 осіб (+1540 за добу), 9630 танків, 21 357 артсистем, 19 933 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

знищення,ліквідація

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 780860 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 25.12.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 780860 (+1540) осіб,
  • танків  ‒ 9630 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19933 (+10) од,
  • артилерійських систем – 21357 (+24) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1031 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20971 (+63),
  • крилаті ракети ‒ 3003 (+55),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 32180 (+63) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3667 (+0)

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Втрати ворога на ранок 25 грудня

Автор: 

армія рф (17388) ліквідація (3924) знищення (7243) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+15
Минув 3963 день москальсько-української війни.
100! одиниць знищеної техніки за день, чумардоси 1540!! Збиті крилаті ракети перевалили за 3000! Відбито чергову масовану повітряну атаку.
Христос рождається. Славімо Його.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 780 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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26.12.2024 09:45
+12
Ідеальний ранок виглядає так :

Загальні втрати росіян : 140 000 000 потвор

Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦🙏
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26.12.2024 08:12
+10
+ чергові 10 тисяч чумардосів - 780 тис з початку війни і 420 тис з початку року. Місячний на сьогодні вийшов на четверте місце обійшовши вересень (38 130)
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26.12.2024 08:15
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Ідеальний ранок виглядає так :

Загальні втрати росіян : 140 000 000 потвор

Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦🙏
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26.12.2024 08:12 Відповісти
Де ж ми їх ховать будемо?
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26.12.2024 08:18 Відповісти
Біореактор
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26.12.2024 08:42 Відповісти
пускай об этом думает министр агропрома
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26.12.2024 10:08 Відповісти
поховання - це для заслужених
касапів - спалювати в їх же крематоріях
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26.12.2024 13:34 Відповісти
Забагато буде викидів вуглецю у атмосферу. Краще інша технологія -
https://superagronom.com/articles/748-sekvestratsiya-vugletsyu-v-grunti-scho-tse-take-i-do-chogo-tut-silske-gospodarstvo іншим важливим інструментом для видалення вуглекислого газу з повітря є вуглецеве землеробство. У процесі фотосинтезу рослини використовують вуглекислий газ з атмосфери та води для «виробництва» органічних сполук, основою яких є, звичайно, вуглець (крім них у процесі фотосинтезу утворюється кисень). Відмерлі рослини розкладаються в ґрунті, і їхні рештки стають частиною органічної речовини ґрунту, яка на 58% складається з вуглецю. Простими словами, це і є секвестрація вуглецю в ґрунті - поглинання рослинами вуглецю з атмосфери, перетворення в їхніх тканинах на органічні сполуки та зберігання в ґрунті як складової органічної речовини.
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26.12.2024 13:42 Відповісти
Их столько давно нет , а возможно и никогда не было .
По неоф. инфе их щас 50-70 млн.
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26.12.2024 19:30 Відповісти
+ чергові 10 тисяч чумардосів - 780 тис з початку війни і 420 тис з початку року. Місячний на сьогодні вийшов на четверте місце обійшовши вересень (38 130)
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26.12.2024 08:15 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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26.12.2024 09:39 Відповісти
Лямчик бы собрать до перемирия чтоб по красоте
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26.12.2024 09:40 Відповісти
Минув 3963 день москальсько-української війни.
100! одиниць знищеної техніки за день, чумардоси 1540!! Збиті крилаті ракети перевалили за 3000! Відбито чергову масовану повітряну атаку.
Христос рождається. Славімо Його.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 780 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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26.12.2024 09:45 Відповісти
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26.12.2024 09:47 Відповісти
Добавте в Вашу звітність людські втрати країн учасників 2СВ

Наприклад це більше ніж втрати Великої Британії
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26.12.2024 10:59 Відповісти
 
 