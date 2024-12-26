Доба на Харківщині: без тепла понад пів мільйона абонентів. Зранку ворог вдарив по Дворічній, є постраждала

Внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі Харківщини без теплопостачання залишалися понад пів мільйона абонентів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Станом ранок вдалося повернути тепло для понад 300 тисяч абонентів. Триває процес відновлення у м. Харків для 1055 багатоквартирних будинків, це 92104 абонентів. А також для майже 17 тисяч абонентів Харківського району", - йдеться в повідомленні.

26 грудня близько 05:30 ворог вдарив по с. Дворічна, постраждала 50-річна жінка. Госпіталізована до лікарні.

Протягом доби по області зафіксували понад 10 ударів ворожих БПЛА у Харківському, Ізюмському, Чугуївського районах, а також м. Харків. Частину безпілотників ліквідували сили ППО.

Близько 09:40 25 грудня внаслідок удару по с. Новоосинове Куп’янського району, загинула жінка.

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