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Новини
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Доба на Харківщині: без тепла понад пів мільйона абонентів. Зранку ворог вдарив по Дворічній, є постраждала

Харків наслідки

Внаслідок російських ударів  по критичній інфраструктурі Харківщини без теплопостачання залишалися понад пів мільйона абонентів.  

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Станом ранок вдалося повернути тепло для понад 300 тисяч абонентів. Триває процес відновлення у м. Харків для 1055 багатоквартирних будинків, це 92104 абонентів. А також для майже 17 тисяч абонентів Харківського району", - йдеться в повідомленні.

26 грудня близько 05:30 ворог вдарив по с. Дворічна, постраждала 50-річна жінка. Госпіталізована до лікарні.

Протягом доби по області зафіксували понад 10 ударів ворожих БПЛА у Харківському, Ізюмському, Чугуївського районах, а також м. Харків. Частину безпілотників ліквідували сили ППО.

Близько 09:40 25 грудня внаслідок удару по с. Новоосинове Куп’янського району, загинула жінка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За минулу добу ворог атакував 11 населених пунктів Запорізької області

Автор: 

обстріл (28486) Харків (5600) Харківська область (806) Куп’янський район (167) Харківський район (244) Дворічна (17)


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Кляті свинособаки воюють з дітьми і бабусями з дідусями..
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26.12.2024 08:59 Відповісти
Ну ось весь "подвиг" рашизму ,на Різдво позбавили сотні тисяч харків'ян тепла і світла ,це вже якою кінченою істотою треба бути ,окрім ненависті і огиди до злочиного "русского мира " більше нічого немає ,це варвари.
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26.12.2024 09:11 Відповісти
Украине давно пора начать бомбить все возможные и доступные города и сёла быдлостана, без всяких ограничений, эту нечисть нужно уничтожать всеми доступными методами, нельзя оставлять их на Земле.
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26.12.2024 09:11 Відповісти
Довбані кацапські герої, під час зими розвалити будівлі жінок та дітей та залишити їх без світла і тепла. Колись орда, виходцями якої є кацапи, попереду свого війська гнали стадо корів і биків, щоб ті знімали пиляку з доріг і лякати оборонців міст, що ніби йде велике військо. Кацап залишився кацапом, хоч десь одягнув костюм із Франції чи Британії та наляпався одеколоном із Парижу, всеодно смердить від кацапа перегаром, кров'ю замученої жертви.
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26.12.2024 09:20 Відповісти
 
 