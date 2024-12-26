Затонулий російський суховантаж "Ursa Majorі" міг перевозити важливе обладнання, - ВМС
Російський суховантаж "Ursa Majorі", який 24 грудня затонув у Середземному морі, міг перевозити важливе для росіян обладнання.
Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, корабель був частиною "Сирійського експреса". Судно постачало все необхідне для російської військової бази в Тартусі.
"Це доволі великий універсальний суховантаж, який міг перевозити різноманітні вантажі будь-якого типу. На відео можна побачити, що він перевозив доволі коштовне, складне обладнання іноземного виробництва", - пояснив Плетенчук.
Речник зазначив, що через відсутність відповідного обладнання окупанти протягом пів року не могли завантажувати крилаті ракети "Калібр" у Новоросійську, що демонструє важливість обладнання, яке перевозив корабель.
Нагадаємо 23 грудня біля берегів Іспанії після вибуху затонуло російське вантажне судно "Ursa Major". Двоє з шістнадцяти моряків зникли безвісти.
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"«Оборонлогистика» раскрыла детали взрывов перед затоплением Ursa Major
После взрывов на Ursa Major в Средиземном море появилась пробоина 50 на 50 см
На судне после взрывов объявили тревогу, при внешнем осмотре нашли пробоину в 15-30 см над уровнем моря. Ее края были направлены внутрь судна. Два члена экипажа пропали без вести, остальные 14 спасены
После трех взрывов по правому борту российского судна Ursa Major была обнаружена пробоина 50 на 50 см, сообщили http://ria.ru/ «РИА Новости» в пресс-службе компании - владельца сухогруза «Оборонлогистика».
Пробоину заметили после объявления общесудовой тревоги в ходе внешнего аварийного осмотра судна, отверстие находилось примерно в 15-30 см над уровнем воды.
«Края пробоины были рваные и направлены внутрь судна. Палуба судна была усыпана осколками», - добавили в компании."