Затонулий російський суховантаж "Ursa Majorі" міг перевозити важливе обладнання, - ВМС

Російський суховантаж "Ursa Majorі", який 24 грудня затонув у Середземному морі, міг перевозити важливе для росіян обладнання.

Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, корабель був частиною "Сирійського експреса". Судно постачало все необхідне для російської військової бази в Тартусі.

"Це доволі великий універсальний суховантаж, який міг перевозити різноманітні вантажі будь-якого типу. На відео можна побачити, що він перевозив доволі коштовне, складне обладнання іноземного виробництва", - пояснив Плетенчук.

Речник зазначив, що через відсутність відповідного обладнання окупанти протягом пів року не могли завантажувати крилаті ракети "Калібр" у Новоросійську, що демонструє важливість обладнання, яке перевозив корабель.

Нагадаємо 23 грудня біля берегів Іспанії після вибуху затонуло російське вантажне судно "Ursa Major". Двоє з шістнадцяти моряків зникли безвісти.

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