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Новини
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Затонулий російський суховантаж "Ursa Majorі" міг перевозити важливе обладнання, - ВМС

Затонув корабель РФ Ursa Majorі

Російський суховантаж "Ursa Majorі",  який 24 грудня затонув у Середземному морі, міг перевозити важливе для росіян обладнання.

Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, корабель був частиною "Сирійського експреса". Судно постачало все необхідне для російської військової бази в Тартусі.

"Це доволі великий універсальний суховантаж, який міг перевозити різноманітні вантажі будь-якого типу. На відео можна побачити, що він перевозив доволі коштовне, складне обладнання іноземного виробництва", - пояснив Плетенчук.

Речник зазначив, що через відсутність відповідного обладнання окупанти протягом пів року не могли завантажувати крилаті ракети "Калібр" у Новоросійську, що демонструє важливість обладнання, яке перевозив корабель.

Нагадаємо 23 грудня біля берегів Іспанії після вибуху затонуло російське вантажне судно "Ursa Major". Двоє з шістнадцяти моряків зникли безвісти.

Також читайте: Під час останньої атаки по Україні РФ запустила понад 10 ракет морського базування, використавши для цього два кораблі-ракетоносії, - Плетенчук

Автор: 

корабель (1612) росія (65191) Плетенчук Дмитро (172)


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Топ коментарі
+15
А що, люки для атомних реакторів та імпортні німецькі портові крани - не "цінне обладнання? Люки робить треба нові - а це час і витрати. Тим часом, криголами стоятимуть "мертво"... А крани взагалі "тю-тю" - бо вони імпортні і купить нові буде важко (якщо не неможливо)...
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26.12.2024 09:58
+8
Всё идёт по плану плешивого упыря, курс у быдлостана один - в ад!
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26.12.2024 09:57
+5
ти віриш кацапам, що то був єдиний груз на борту І ще кацапи домовлялися щоб ця лоханка по дорозі до Суецу зайшла у Тартус - там мали забрати щось дуже цінне - конспірологи гадають що то золотий запас Сірії (так само як совок тікаючи з Іспанії вкрав їхній золотий запас)
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26.12.2024 10:56
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А що може бути важливішим за наркотики та Бояришник. Ну, просто ... трагедія !
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26.12.2024 09:52 Відповісти
Нехай щастить подружитись із бичками
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26.12.2024 09:53 Відповісти
Дуже цінна інформація. Дякуємо.
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26.12.2024 09:57 Відповісти
Всё идёт по плану плешивого упыря, курс у быдлостана один - в ад!
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26.12.2024 09:57 Відповісти
А що, люки для атомних реакторів та імпортні німецькі портові крани - не "цінне обладнання? Люки робить треба нові - а це час і витрати. Тим часом, криголами стоятимуть "мертво"... А крани взагалі "тю-тю" - бо вони імпортні і купить нові буде важко (якщо не неможливо)...
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26.12.2024 09:58 Відповісти
ти віриш кацапам, що то був єдиний груз на борту І ще кацапи домовлялися щоб ця лоханка по дорозі до Суецу зайшла у Тартус - там мали забрати щось дуже цінне - конспірологи гадають що то золотий запас Сірії (так само як совок тікаючи з Іспанії вкрав їхній золотий запас)
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26.12.2024 10:56 Відповісти
Не треба приписувать мені те, чого я не говорив... В що я вірю - це моя справа...
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26.12.2024 16:07 Відповісти
Нічого з обладнання самого судна, і з заявлених кацапнею, не могло спричинити такий вибух, що судно швидко потонуло.
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26.12.2024 14:12 Відповісти
Як тільки прочитав про ТРИ пробоїни у борту, в районі машинного відділення, з загнутими всередину краями - сказав відразу: "Магнітні міни... Диверсанти спрацювали..."
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26.12.2024 16:01 Відповісти
Раша мабуть хоче перевезти увесь флот з Мурманську до Владивостоку, тому що українці вже до Мурманську добрались , а до Владивостоку ще ні.
ТОПИТЬ ЇХ КОРАБЛІ НА ФЕР Вони нових не побудують із за санкцій і криворукості
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26.12.2024 10:32 Відповісти
хусіти влупили трьома протикорабельними ракетами, наданими їм кацапами
перевіряли, чи спрацюють
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26.12.2024 10:47 Відповісти
Міг, тепер не може.
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26.12.2024 10:58 Відповісти
та уже всё понятно - с-300/с-400 вывозили с тартуса... ну и по-мелочам... и как всегда рукож0постью не закрепили груз и во время шторма его снесло к одному борту и это корыто накренилось
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26.12.2024 11:05 Відповісти
а мені ясно що ти тупе! з якого нахер тартусу, який нахер "нєзакрєпілі груз"? якщо вони тільки йшли в його напрямку!
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26.12.2024 13:30 Відповісти
.... пора лаптєногим одягати ласти .
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26.12.2024 11:13 Відповісти
все було організовано ще в лєнінграді, і він вже плив до сірії з самокатами на борту. Точно не відомо на якому, може на лівому, а може на правому. А може навіть і на обох.
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26.12.2024 13:42 Відповісти
Перевозив важливе для Кобзона обладнання.
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26.12.2024 14:10 Відповісти
Новости мордора: 😎

"«Оборонлогистика» раскрыла детали взрывов перед затоплением Ursa Major

После взрывов на Ursa Major в Средиземном море появилась пробоина 50 на 50 см

На судне после взрывов объявили тревогу, при внешнем осмотре нашли пробоину в 15-30 см над уровнем моря. Ее края были направлены внутрь судна. Два члена экипажа пропали без вести, остальные 14 спасены

После трех взрывов по правому борту российского судна Ursa Major была обнаружена пробоина 50 на 50 см, сообщили http://ria.ru/ «РИА Новости» в пресс-службе компании - владельца сухогруза «Оборонлогистика».

Пробоину заметили после объявления общесудовой тревоги в ходе внешнего аварийного осмотра судна, отверстие находилось примерно в 15-30 см над уровнем воды.

«Края пробоины были рваные и направлены внутрь судна. Палуба судна была усыпана осколками», - добавили в компании."
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26.12.2024 14:34 Відповісти
 
 