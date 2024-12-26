Доба на Донеччині: ворог обстріляв щонайменше 8 населених пунктів

Російські загарбники не припиняють обстрілів Донеччини. За добу під ворожим вогнем опинилися три райони області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін

Покровський район

У Мирнограді пошкоджено 2 будівлі. У Новоекономічному Гродівської громади пошкоджено 25 приватних будинків.

Минулої доби російські війська обстріляли північну та східну частину Покровська, застосувавши при цьому авіабомби та артилерію. 25 грудня о 10.00 ворог поцілив у багатоповерхівку у м-ні "Сонячний". Інформація щодо постраждалих не надходила.

Об 11.00 внаслідок обстрілу пошкоджено чотири приватних будинки в західній частині міста. Без постраждалих.

Близько 11:30 на автодорозі між с. Гришине та м. Родинське під артилерійський обстріл потрапили київські рятувальники. Пошкоджено оперативний автомобіль ГУ ДСНС. Особовий склад не постраждав.

Найпотужніший удар російські війська нанесли о 12.40 по північній частині Покровська. Внаслідок обстрілу двома КАБ-250 пошкоджені будівля навчального закладу та 3 багатоквартирні житлові будинки.

Сьогодні, за інформацією від місцевих жителів, о 5 ранку був завданий удар по мікрорайону "Лазурний". Відомо про щонайменше 2 пошкоджених багатоповерхівки. Інформація уточнюється.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено багатоповерхівку.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки і 2 приватні будинки.

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 159 людей, у тому числі 15 дітей.

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