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Україні мають надійти ще €6 мільярдів військової допомоги від Нідерландів, - посол Дорхаут

Допомога Нідерландів для України

Нідерланди виділили Україні €10 мільярдів. З них вже надійшло майже 4 млрд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу сказав посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут.

"Для Нідерландів енергетика є одним із пріоритетів у допомозі Україні. Ми вже багато зробили для підтримки вашої країни, і ми постійно шукаємо нові можливості. Колеги постійно на зв’язку з українською стороною, щоб зрозуміти, як ще ми можемо допомогти Україні пережити цю зиму", - зазначив посол.

За його словами, "впродовж останніх трьох років Нідерланди підтримують Україну в різний спосіб – морально, гуманітарною допомогою, допомогою у відновленні, економічною, а також військовою допомогою. Наразі вже надійшло 3,8 млрд євро, але у планах ще шість мільярдів. Таким чином, Нідерланди виділили понад 10 млрд євро військової допомоги, з яких майже чотири вже надійшли".

Дипломат підкреслив, що боротьба з агресією РФ "не лише в інтересах України, а й в інтересах Європи", адже йдеться про захист безпеки, процвітання і цінностей.

У цьому контексті він відзначив важливість вступу України в ЄС, оскільки в Договорі про Європейський Союз є окреме положення про безпеку.

"Коли війна закінчиться, ЄС обов’язково матиме довгострокові відносини з Україною, і я вважаю, що все, що ЄС і країни-члени зараз роблять щодо надання військової допомоги Україні, частково зміститься в бік економічної підтримки, відновлення тощо", - додав посол Нідерландів.

Нагадаємо, Дорхаут також зазначив, поки не всі країни братимуть участь у запровадженні та дотриманні санкцій - у них залишатимуться великі лазівки.

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Нідерланди (1566) допомога (8345) енергетика (2596)


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Майте совісь! У нашої влади вже й так всі тумбочки, шафи, матраси, подушки забиті доларами , а ви їм ще пхнете та пхнете!
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26.12.2024 11:03 Відповісти
пане посол ні копійки все вкрадуть, це не люди, це кончені ублюдки
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26.12.2024 11:08 Відповісти
Слава богу, що ти заховався від них в ФРН! Чи ти від мобілізації туди вчистив? Підтримуєш Неньку дистанційно.
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26.12.2024 12:11 Відповісти
дяка Нідерландам..

де на вєрфях працював перший, і останній, в історії,
гастарбайтер - цар рабсії,
педро перший..
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26.12.2024 12:18 Відповісти
скажи да?
голанці прикормили петю навчили європі, навчили будувати кораблі
а він як віддячив?
відтяпав у Швеції балтію - прорубав "окно", коли всі люди ходют у двері
просто гойда
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26.12.2024 13:10 Відповісти
тепер стали з цих прикормлених.. гангстабайтери..

і тепер в тому «вікні» європейці бачать, як не голу ж****опу,
то п'яну пику..
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26.12.2024 13:18 Відповісти
 
 