Україні мають надійти ще €6 мільярдів військової допомоги від Нідерландів, - посол Дорхаут

Нідерланди виділили Україні €10 мільярдів. З них вже надійшло майже 4 млрд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу сказав посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут.

"Для Нідерландів енергетика є одним із пріоритетів у допомозі Україні. Ми вже багато зробили для підтримки вашої країни, і ми постійно шукаємо нові можливості. Колеги постійно на зв’язку з українською стороною, щоб зрозуміти, як ще ми можемо допомогти Україні пережити цю зиму", - зазначив посол.

За його словами, "впродовж останніх трьох років Нідерланди підтримують Україну в різний спосіб – морально, гуманітарною допомогою, допомогою у відновленні, економічною, а також військовою допомогою. Наразі вже надійшло 3,8 млрд євро, але у планах ще шість мільярдів. Таким чином, Нідерланди виділили понад 10 млрд євро військової допомоги, з яких майже чотири вже надійшли".

Дипломат підкреслив, що боротьба з агресією РФ "не лише в інтересах України, а й в інтересах Європи", адже йдеться про захист безпеки, процвітання і цінностей.

У цьому контексті він відзначив важливість вступу України в ЄС, оскільки в Договорі про Європейський Союз є окреме положення про безпеку.

"Коли війна закінчиться, ЄС обов’язково матиме довгострокові відносини з Україною, і я вважаю, що все, що ЄС і країни-члени зараз роблять щодо надання військової допомоги Україні, частково зміститься в бік економічної підтримки, відновлення тощо", - додав посол Нідерландів.

Нагадаємо, Дорхаут також зазначив, поки не всі країни братимуть участь у запровадженні та дотриманні санкцій - у них залишатимуться великі лазівки.

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