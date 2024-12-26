Підприємство, що виробляло паливо для балістики, уражено в Ростовській області РФ, - СтратКом ЗСУ

Збройні Сили України уразили об'єкт ВПК Росії у Ростовській області, що виготовляв паливо для балістичних ракет.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Днями Повітряні сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по об'єкту військово-промислового комплексу у місті Кам'янськ-Шахтинський Ростовської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що РФ використовувала це підприємство для виробництва твердого ракетного палива для балістичних ракет, які застосовувалися для ураження об'єктів української цивільної інфраструктури, зокрема лікарень, житлових будинків та електростанцій.

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