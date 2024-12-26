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Новини Війна
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Підприємство, що виробляло паливо для балістики, уражено в Ростовській області РФ, - СтратКом ЗСУ

Підприємство, що виготовляло паливо для балістичних ракет, уражено в Ростовській області РФ

Збройні Сили України уразили об'єкт ВПК Росії у Ростовській області, що виготовляв паливо для балістичних ракет.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Днями Повітряні сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по об'єкту військово-промислового комплексу у місті Кам'янськ-Шахтинський Ростовської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що РФ використовувала це підприємство для виробництва твердого ракетного палива для балістичних ракет, які застосовувалися для ураження об'єктів української цивільної інфраструктури, зокрема лікарень, житлових будинків та електростанцій. 

Читайте: Невідомі дрони атакували аеродром "Балтімор" у Воронежі

стратком

Автор: 

війна (1400) росія (65191) ЗСУ (7545) Удари по РФ (281) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+12
Якийсь Путйло чудний.
12 квітня 2020 р. Держава не виділила фінансування на Павлоградський хімічний завод (ПХЗ), який виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо. Вже звільнено 687 працівників. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет «Вільха».
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26.12.2024 11:29
+10
Мудрому наріту - мудре правітєльство!
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26.12.2024 11:32
+7
Хто це зробив памʼятай ! Ми любимо тебе 🫵
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26.12.2024 11:26
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Якщо таке підприємство єдине на болотах, то дуже гарна новина!
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26.12.2024 11:23 Відповісти
ні, не єдине. Воно найближче до нас.
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26.12.2024 13:32 Відповісти
Хто це зробив памʼятай ! Ми любимо тебе 🫵
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26.12.2024 11:26 Відповісти
Якийсь Путйло чудний.
12 квітня 2020 р. Держава не виділила фінансування на Павлоградський хімічний завод (ПХЗ), який виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо. Вже звільнено 687 працівників. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет «Вільха».
показати весь коментар
26.12.2024 11:29 Відповісти
Мудрому наріту - мудре правітєльство!
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26.12.2024 11:32 Відповісти
На ПХЗ, наскільки мені відомо, при Совку вироблялись гептил та меланж. Про тверде паливо не знаю. Знав одного дядька (вже покійного), який працював в Барнаулі технологом на заводі, де вироблялись великі шашки-двигуни для ракет з ТПРД. В тому числі і для міжконтинентальних. Він говорив, що Совок дуже в цій технології відставав від США. Нічого схожого навіть порівняно з Поларісами, не кажучи вже про Мінітмени та Трайденти, у них не вийшло.
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26.12.2024 11:39 Відповісти
саме тому вибухнув в шахті сармат - це був експеримент по заміні палива
кацапське ракетне паливо дуже токсичне
цапи його намагаються замінити на ******* - поки нічого не виходить
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26.12.2024 13:01 Відповісти
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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26.12.2024 11:39 Відповісти
Раха поддерживает нацисткую партию альтернатива для Германии.Значит раха за нацизм который направлен только против неарийцев.И гитлер для рахи был дружественным диктатором нетолерантным к мигрантам.Они договорились что раха забирает часть Польши и Финляндию а гитлер остальное.Нацисткие летчики и танкисты обучались в совковых вузах.Совок поставлял топливо и металлы Германии.Гитлер скопировал идеологию с черносотенцев.
Если бы гитлер не нарушил пакт о ненападении и не напал бы на ссср то так и оставался бы для них союзником вроде ким чен ына и саддама хусейна.
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26.12.2024 12:09 Відповісти
мені здається більш реальною друга версія про 2СВ . _ в, суворова , які він описав в Своєму "Ледоколі" та інших книгах. сталіін хотів використати Гітлера як Криголама - зруйнувати європу а він би вдарив в спину і весь в бєлом пвстав би як освободітель . така собі стратегічна двухходовочка. Звичайно свічку я не тримав, але версія здається дуже реалістичною. Може Гітлер врятував Європу що першим напав на сталіна а не пішов в Великобританію? Але мирно співіснувати Гітлер І сталін не змогли б точно, плани вобох були дуже амбітними. свою думку за абсолютну істину не вважаю. В політиці все може бути як простіше так і складніше((
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26.12.2024 12:17 Відповісти
Альтернатива для "Германіі" - 4-й Рейх?
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26.12.2024 12:56 Відповісти
він вже побудований
а ти тільки про це помітив
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26.12.2024 13:03 Відповісти
Кацапстан повинен весь палати у вогні 🔥🔥🔥
як і це підприємство !!
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26.12.2024 12:49 Відповісти
Тепер зрозуміло чому кацапи сьогодні казяться
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26.12.2024 13:10 Відповісти
 
 