Підприємство, що виробляло паливо для балістики, уражено в Ростовській області РФ, - СтратКом ЗСУ
Збройні Сили України уразили об'єкт ВПК Росії у Ростовській області, що виготовляв паливо для балістичних ракет.
Про це повідомив СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Днями Повітряні сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по об'єкту військово-промислового комплексу у місті Кам'янськ-Шахтинський Ростовської області", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що РФ використовувала це підприємство для виробництва твердого ракетного палива для балістичних ракет, які застосовувалися для ураження об'єктів української цивільної інфраструктури, зокрема лікарень, житлових будинків та електростанцій.
Топ коментарі
+12 Юрий Петров #225294
показати весь коментар26.12.2024 11:29
+10 Pan Kotskyi
показати весь коментар26.12.2024 11:32
+7 polini orop
показати весь коментар26.12.2024 11:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
12 квітня 2020 р. Держава не виділила фінансування на Павлоградський хімічний завод (ПХЗ), який виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо. Вже звільнено 687 працівників. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет «Вільха».
кацапське ракетне паливо дуже токсичне
цапи його намагаються замінити на ******* - поки нічого не виходить
Если бы гитлер не нарушил пакт о ненападении и не напал бы на ссср то так и оставался бы для них союзником вроде ким чен ына и саддама хусейна.
а ти тільки про це помітив
як і це підприємство !!