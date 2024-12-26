Минулої доби на Харківському напрямку ЗСУ ліквідували 42 окупантів і знищили 68 укриттів для особового складу

Станом на 26 грудня оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

Зазначається, що на Харківському напрямку ворог три рази атакував позиції наших захисників в районі Вовчанська. Минулої доби російські окупанти завдали ракетного удару по містах Харків та Дніпро з використанням 14 ракет (С-300/400 – 10 од., Х-101 – 3 од., KN-23 – 1 од.) та 57 ударів дронами-камікадзе, а також здійснили 433 обстріли позицій захисників України.

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Втрати ворога за минулу добу становлять 94 істоти, з них безповоротні - 42, санітарні – 52.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 50 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

3 артилерійські системи,

1 бойову броньовану машину,

10 автомобілів,

7 одиниць спецтехніки,

29 БпЛА.

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Знищено:

68 укриттів для особового складу,

1 місце зберігання боєприпасів,

1 стартову позицію запуску БпЛА.

"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії російської федерації", - додали в ОТУ.