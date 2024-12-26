На Лимано-Куп’янському та Сіверському напрямках ворог штурмує малими піхотними групами, інколи - із застосуванням техніки, - бригада НГУ "Рубіж"

За минулу добу найгарячішим став Лиманський напрямок. Тут ворог 26 разів намагався атакувати позиції українських захисників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо розповів начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко

"Станом на цей час бригада "Рубіж" має свої батальйони на Лимано-Куп’янському напрямку і також на Сіверському напрямку. І за минулу добу противник намагався штурмувати по всім напрямкам, де стоять батальйони бригади "Рубіж". Зокрема 7 разів на Куп’янському, 26 разів на Лиманскому - це найгарячіший був напрямок за добу, і також 2 штурми були в районі Білогорівки на Сіверському напрямку", - зазначив військовий.

Та додав, що останнім часом противник зменшив кількість ударів КАБАми з використанням авіації, але продовжує щільно використовувати артилерію, включно з ракетними системами залпового вогню. Також збільшилось використання FPV-дронів.

"Пробує штурмувати малими піхотними групами, але також трапляються і випадки, коли штурми проходять із застосуванням техніки", - сказав Борисенко.

Він наголосив, що військові надійно тримають оборону на своїх напрямках і ефективно нищать ворога, не підпускаючи його до позицій.

"Оборона тримається стійко, хлопці працюють максимально ефективно, намагаються стримувати ворога, завдавати йому якомога найбільших втрат. І підрозділи наших FPV-дронів в тому числі намагаються якомога ефективніше працювати ще на підступах до лінії бойового зіткнення, таким чином убезпечуючи нашу піхоту і унеможливлюючи просування противника і його спробу вступити вже в ближній стрілецький бій. Також нищиться і логістика окупантів, вже трохи далі ЛБЗ, також за допомогою і FPV-дронів, і артилерії. Зенітники бригади "Рубіж" також дуже ефективно працюють по розвідувальних БПЛА противника, типу Орлан, Zala, Суперкам. Словом, як єдиний організм стараємося працювати, підтримуючи одне одного на різних лініях. На різних дальностях від лінії бойового зіткнення стоїмо, оборона стійка, противник на наших напрямках успіху не має", - зазначив військовий.

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