У нічних боях окупанти дедалі частіше використовують протитепловізійні плащі, - ОСУВ "Хортиця"

За останній час рашисти концентрують найбільші зусилля в зоні відповідальності ОТУ "Донецьк" - якщо загалом в ОСУВ "Хортиця" зафіксували 185 боєзіткнень - то в зоні ОТУ "Донецьк" фіксувалось 123 таких зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Ми-Україна" розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"В міській забудові Курахового, в районах Дальнього, Дачного та Успенівки штурмові групи противника намагаються і надалі інфільтруватися в наш бойові порядки. Це відбувається переважно в нічний час або за умов поганої видимості. Слід зауважити, що дедалі частіше відмічаємо застосування противником в нічний час протитепловізійних плащів. Проходять невеликими групами до стрілецького відділення і намагаються чіплятися за будівлі та обходити забудову по околицях. Слід розуміти - те, що вони наступають малими групами не означає, що їх мало в цілому. Проти нас діють 8 та 29 російські армії, 90 танкова дивізія, 20 мотострілецька і 5 та 110 окремі мотострілецькі - це величезна потуга", - додав речник ОСУВ "Хортиця"

Він зазначив, що наразі ворог накопичує сили для проведення штурмових дій з метою покращення тактичного положення. Окрім того, російська артилерія намагається атакувати українські позиції в місті, проте на практиці здебільшого нищить порожні будівлі.

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Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів, що росіяни концентрують найбільші зусилля в зоні відповідальності ОТУ "Донецьк" - якщо загалом в ОСУВ "Хортиця" зафіксували 185 боєзіткнень - то в зоні ОТУ "Донецьк" фіксувалось 123 таких зіткнення. На Курахівському напрямку, своєю чергою, зафіксували 31 боєзіткнення за минулу добу.

💬 "В міській забудові Курахового, в районах Дальнього, Дачного та Успенівки штурмові групи противника намагаються і надалі інфільтруватися в наш бойові порядки. Це відбувається переважно в нічний час або за умов поганої видимості. Слід зауважити, що дедалі частіше відмічаємо застосування противником в нічний час протитепловізійних плащів. Проходять невеликими групами до стрілецького відділення і намагаються чіплятися за будівлі та обходити забудову по околиях. Слід розуміти - те, що вони наступають малими групами не означає, що їх мало в цілому. Проти нас діють 8 та 29 російські армії, 90 танкова дивізія, 20 мотострілецька і 5 та 110 окремі мотострілецькі - це величезна потуга", - додав майор ЗСУ.