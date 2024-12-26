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Новини Війна
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60% бійців Нацгвардії перебувають безпосередньо на війні, - Півненко

Скільки нацгвардійців воюють на передовій

60% бійців Національної гвардії України перебувають безпосередньо на лінії фронту.

Про це заявив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"60% перебуває на війні, 40% - це правоохоронна складова. У цифрах конкретизувати не можемо", - сказав він.

За словами Півненка, Нацгвардія як структурний підрозділ МВС має певні переваги.

"Глава МВС часто буває на передовій, знає ситуацію на фронті й за іншими напрямками і завданнями. ... Багато завдань на всій території держави ми виконуємо спільно з іншими підрозділами МВС - і це про швидку взаємодію", - пояснив він.

Читайте: Термін загальної військової підготовки у Нацгвардії збільшили до 2 місяців, - командувач Півненко

Автор: 

війна (1400) Національна гвардія (1530) Півненко Олександр (24) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+5
А патрульних поліціянтів, які не навчені для війни, зате навчені їздити на новеньких пікапах по містам і вискакувати до перехожих разом з тецекашниками?
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26.12.2024 13:03
+5
"Працювати я не вмію, воювати я боюся, я сцикливий ухилянт - до поліції наймуся"
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26.12.2024 13:04
+3
А поліції? А ДСО? От ветеран Гудименко пише, що бронь отримали вже 16 тисяч ДСО-шників і ще десь стільки ж отримають, бо уряд вирішив, що в кожну школу треба по поліцейському...
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26.12.2024 12:54
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Чого не 146%?
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26.12.2024 12:52 Відповісти
А поліції? А ДСО? От ветеран Гудименко пише, що бронь отримали вже 16 тисяч ДСО-шників і ще десь стільки ж отримають, бо уряд вирішив, що в кожну школу треба по поліцейському...
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26.12.2024 12:54 Відповісти
"Працювати я не вмію, воювати я боюся, я сцикливий ухилянт - до поліції наймуся"
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26.12.2024 13:04 Відповісти
60% бійців Національної гвардії України перебувають безпосередньо на лінії фронту. Джерело: https://censor.net/ua/n3527127
Є великі сумніви , що всі ці близько 60 тис НГ , що всі вони безпосередньо на нулі ...
Але якщо навіть так - чим , в тилу , займаються решта 30 000 ...?
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26.12.2024 12:55 Відповісти
Нацгвардійців на нулі багато,от тільки вони всі мабуть "липові" - звичайні бусифіковані українці що стали нацгвардійцями після бусифікації, щоб показати що нацгвардія "воює".Знайомого бусифікували і він вже 1,5 роки "нацгвардієць".
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26.12.2024 14:13 Відповісти
А патрульних поліціянтів, які не навчені для війни, зате навчені їздити на новеньких пікапах по містам і вискакувати до перехожих разом з тецекашниками?
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26.12.2024 13:03 Відповісти
Глава МВС часто буває на передовій, знає ситуацію на фронті

Вчить кутики на карематах відбивати?
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26.12.2024 13:03 Відповісти
А який % мусорів на передку і який % мобілізованих на передку?
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26.12.2024 13:47 Відповісти
... Глава МВД часто бывает на передовой, знает ситуацию на фронте и по другим направлениям и задачам.

Да-да, ****.. Слуга царю, отец содатам... (с)
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26.12.2024 14:30 Відповісти
Він просто нагло бреше от і все.
Відрядженні в складі БТГр і РТГр 10-15 відсотків від списочного складу максимум.
З них на передових позиціях не більше половини.
Решта в ППД.

Ну і міністру ж треба оду проспівати.
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26.12.2024 15:38 Відповісти
 
 