60% бійців Нацгвардії перебувають безпосередньо на війні, - Півненко

60% бійців Національної гвардії України перебувають безпосередньо на лінії фронту.

Про це заявив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"60% перебуває на війні, 40% - це правоохоронна складова. У цифрах конкретизувати не можемо", - сказав він.

За словами Півненка, Нацгвардія як структурний підрозділ МВС має певні переваги.

"Глава МВС часто буває на передовій, знає ситуацію на фронті й за іншими напрямками і завданнями. ... Багато завдань на всій території держави ми виконуємо спільно з іншими підрозділами МВС - і це про швидку взаємодію", - пояснив він.

Читайте: Термін загальної військової підготовки у Нацгвардії збільшили до 2 місяців, - командувач Півненко