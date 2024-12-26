60% бійців Нацгвардії перебувають безпосередньо на війні, - Півненко
60% бійців Національної гвардії України перебувають безпосередньо на лінії фронту.
Про це заявив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"60% перебуває на війні, 40% - це правоохоронна складова. У цифрах конкретизувати не можемо", - сказав він.
За словами Півненка, Нацгвардія як структурний підрозділ МВС має певні переваги.
"Глава МВС часто буває на передовій, знає ситуацію на фронті й за іншими напрямками і завданнями. ... Багато завдань на всій території держави ми виконуємо спільно з іншими підрозділами МВС - і це про швидку взаємодію", - пояснив він.
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Є великі сумніви , що всі ці близько 60 тис НГ , що всі вони безпосередньо на нулі ...
Але якщо навіть так - чим , в тилу , займаються решта 30 000 ...?
Вчить кутики на карематах відбивати?
Да-да, ****.. Слуга царю, отец содатам... (с)
Відрядженні в складі БТГр і РТГр 10-15 відсотків від списочного складу максимум.
З них на передових позиціях не більше половини.
Решта в ППД.
Ну і міністру ж треба оду проспівати.