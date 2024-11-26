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Термін загальної військової підготовки у Нацгвардії збільшили до 2 місяців, - командувач Півненко

У Нацгвардії збільшили термін військової підготовки

Термін загальної військової підготовки для бійців Національної гвардії України зріс до двох місяців, що на два тижні довше, ніж у ЗСУ.

Про це повідомив командувач НГУ, бригадний генерал Олександр Півненко в інтерв’ю YouTube-каналу "Радіо Хартія", інформує Цензор.НЕТ.

З жовтня 2024 року програма базової підготовки для бійців НГУ подовжена. Вона на 95% відповідає програмам ЗСУ, але триває довше.

Навчання поділено на модулі й охоплює різні напрямки, зокрема патріотичне виховання, роботу з БпЛА, РЕБ, кіберзахист.

"Багато тем подаються на елементарному рівні, але навіть уміння працювати з телефоном на фронті - важлива навичка", - зазначив генерал.

Півненко також повідомив, що з 2025 року в Національній академії Нацгвардії планують запустити новий напрямок підготовки офіцерів із систем БпЛА. Протягом чотирьох років курсанти вивчатимуть роботу з безпілотниками всіх типів.

Крім того, з 1 листопада у навчальних центрах ЗСУ тривалість базової підготовки для бійців також збільшена до 1,5 місяця. Оновлена програма включає розширену вогневу підготовку, домедичну практику та інші додаткові курси.

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Автор: 

підготовка (178) Національна гвардія (1515) Півненко Олександр (23)


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26.11.2024 15:41 Відповісти
почему бы эту подготовку не проводить в течении 6 месяцев, но с 20-ти лет???
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26.11.2024 15:44 Відповісти
"Термін загальної військової підготовки у Нацгвардії збільшили до 2 місяців"
"Навчання поділено на модулі й охоплює різні напрямки, зокрема, роботу з БпЛА"

"новий напрямок підготовки офіцерів із систем БпЛА. Протягом чотирьох років курсанти вивчатимуть роботу з безпілотниками всіх типів."

Це-ж наскільки пересічні громадяни розумніші за кадрових військових?

"зокрема патріотичне виховання" - це саме необхідне, бо хлопчики, яким по 40 років, ну геть не розуміють навіщо віддавати своє життя за прокурорів- інвалідів та дітей депутатів і міністрів.
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26.11.2024 17:13 Відповісти
Ну от таким придуркам как ты и те 'хлопчики' нужно разъяснять, что они воюют не за майно детей депутатов, а за выживание своей страны и нации.
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26.11.2024 17:31 Відповісти
Отакої... То так виходить, що депутатам та прокурорам не потрібна ця країна та нація?
То може потрібно не тільки з кацапами воювати?
А Ви оце "разъяснять" зі штатів будете?
Починайте...
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26.11.2024 17:54 Відповісти
Начинать? А пожевать за вас не надо?
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27.11.2024 02:06 Відповісти
Можете і пожувати. Це-ж так зручно повчати коли дупа в теплі.
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27.11.2024 10:00 Відповісти
 
 