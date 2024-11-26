Термін загальної військової підготовки у Нацгвардії збільшили до 2 місяців, - командувач Півненко
Термін загальної військової підготовки для бійців Національної гвардії України зріс до двох місяців, що на два тижні довше, ніж у ЗСУ.
Про це повідомив командувач НГУ, бригадний генерал Олександр Півненко в інтерв’ю YouTube-каналу "Радіо Хартія", інформує Цензор.НЕТ.
З жовтня 2024 року програма базової підготовки для бійців НГУ подовжена. Вона на 95% відповідає програмам ЗСУ, але триває довше.
Навчання поділено на модулі й охоплює різні напрямки, зокрема патріотичне виховання, роботу з БпЛА, РЕБ, кіберзахист.
"Багато тем подаються на елементарному рівні, але навіть уміння працювати з телефоном на фронті - важлива навичка", - зазначив генерал.
Півненко також повідомив, що з 2025 року в Національній академії Нацгвардії планують запустити новий напрямок підготовки офіцерів із систем БпЛА. Протягом чотирьох років курсанти вивчатимуть роботу з безпілотниками всіх типів.
Крім того, з 1 листопада у навчальних центрах ЗСУ тривалість базової підготовки для бійців також збільшена до 1,5 місяця. Оновлена програма включає розширену вогневу підготовку, домедичну практику та інші додаткові курси.
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"Навчання поділено на модулі й охоплює різні напрямки, зокрема, роботу з БпЛА"
"новий напрямок підготовки офіцерів із систем БпЛА. Протягом чотирьох років курсанти вивчатимуть роботу з безпілотниками всіх типів."
Це-ж наскільки пересічні громадяни розумніші за кадрових військових?
"зокрема патріотичне виховання" - це саме необхідне, бо хлопчики, яким по 40 років, ну геть не розуміють навіщо віддавати своє життя за прокурорів- інвалідів та дітей депутатів і міністрів.
То може потрібно не тільки з кацапами воювати?
А Ви оце "разъяснять" зі штатів будете?
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