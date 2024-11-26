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Срок всеобщей военной подготовки в Нацгвардии увеличили до двух месяцев, - командующий Пивненко

У Нацгвардії збільшили термін військової підготовки

Срок общей военной подготовки для бойцов Национальной гвардии Украины вырос до двух месяцев, что на две недели дольше, чем в ВСУ.

Об этом сообщил командующий НГУ, бригадный генерал Александр Пивненко в интервью YouTube-каналу "Радио Хартия", информирует Цензор.НЕТ.

С октября 2024 года программа базовой подготовки для бойцов НГУ продлена. Она на 95% соответствует программам ВСУ, но длится дольше.

Обучение разделено на модули и охватывает различные направления, в частности патриотическое воспитание, работу с БпЛА, РЭБ, киберзащиту.

"Многие темы подаются на элементарном уровне, но даже умение работать с телефоном на фронте - важный навык", - отметил генерал.

Пивненко также сообщил, что с 2025 года в Национальной академии Нацгвардии планируют запустить новое направление подготовки офицеров по системам БпЛА. В течение четырех лет курсанты будут изучать работу с беспилотниками всех типов.

Кроме того, с 1 ноября в учебных центрах ВСУ продолжительность базовой подготовки для бойцов также увеличена до 1,5 месяца. Обновленная программа включает расширенную огневую подготовку, домедицинскую практику и другие дополнительные курсы.

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Автор: 

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26.11.2024 15:41 Ответить
почему бы эту подготовку не проводить в течении 6 месяцев, но с 20-ти лет???
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26.11.2024 15:44 Ответить
"Термін загальної військової підготовки у Нацгвардії збільшили до 2 місяців"
"Навчання поділено на модулі й охоплює різні напрямки, зокрема, роботу з БпЛА"

"новий напрямок підготовки офіцерів із систем БпЛА. Протягом чотирьох років курсанти вивчатимуть роботу з безпілотниками всіх типів."

Це-ж наскільки пересічні громадяни розумніші за кадрових військових?

"зокрема патріотичне виховання" - це саме необхідне, бо хлопчики, яким по 40 років, ну геть не розуміють навіщо віддавати своє життя за прокурорів- інвалідів та дітей депутатів і міністрів.
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26.11.2024 17:13 Ответить
Ну от таким придуркам как ты и те 'хлопчики' нужно разъяснять, что они воюют не за майно детей депутатов, а за выживание своей страны и нации.
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26.11.2024 17:31 Ответить
Отакої... То так виходить, що депутатам та прокурорам не потрібна ця країна та нація?
То може потрібно не тільки з кацапами воювати?
А Ви оце "разъяснять" зі штатів будете?
Починайте...
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26.11.2024 17:54 Ответить
Начинать? А пожевать за вас не надо?
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27.11.2024 02:06 Ответить
Можете і пожувати. Це-ж так зручно повчати коли дупа в теплі.
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27.11.2024 10:00 Ответить
 
 