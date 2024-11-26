Срок всеобщей военной подготовки в Нацгвардии увеличили до двух месяцев, - командующий Пивненко

Срок общей военной подготовки для бойцов Национальной гвардии Украины вырос до двух месяцев, что на две недели дольше, чем в ВСУ.

Об этом сообщил командующий НГУ, бригадный генерал Александр Пивненко в интервью YouTube-каналу "Радио Хартия", информирует Цензор.НЕТ.

С октября 2024 года программа базовой подготовки для бойцов НГУ продлена. Она на 95% соответствует программам ВСУ, но длится дольше.

Обучение разделено на модули и охватывает различные направления, в частности патриотическое воспитание, работу с БпЛА, РЭБ, киберзащиту.

"Многие темы подаются на элементарном уровне, но даже умение работать с телефоном на фронте - важный навык", - отметил генерал.

Пивненко также сообщил, что с 2025 года в Национальной академии Нацгвардии планируют запустить новое направление подготовки офицеров по системам БпЛА. В течение четырех лет курсанты будут изучать работу с беспилотниками всех типов.

Кроме того, с 1 ноября в учебных центрах ВСУ продолжительность базовой подготовки для бойцов также увеличена до 1,5 месяца. Обновленная программа включает расширенную огневую подготовку, домедицинскую практику и другие дополнительные курсы.

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