Срок всеобщей военной подготовки в Нацгвардии увеличили до двух месяцев, - командующий Пивненко
Срок общей военной подготовки для бойцов Национальной гвардии Украины вырос до двух месяцев, что на две недели дольше, чем в ВСУ.
Об этом сообщил командующий НГУ, бригадный генерал Александр Пивненко в интервью YouTube-каналу "Радио Хартия", информирует Цензор.НЕТ.
С октября 2024 года программа базовой подготовки для бойцов НГУ продлена. Она на 95% соответствует программам ВСУ, но длится дольше.
Обучение разделено на модули и охватывает различные направления, в частности патриотическое воспитание, работу с БпЛА, РЭБ, киберзащиту.
"Многие темы подаются на элементарном уровне, но даже умение работать с телефоном на фронте - важный навык", - отметил генерал.
Пивненко также сообщил, что с 2025 года в Национальной академии Нацгвардии планируют запустить новое направление подготовки офицеров по системам БпЛА. В течение четырех лет курсанты будут изучать работу с беспилотниками всех типов.
Кроме того, с 1 ноября в учебных центрах ВСУ продолжительность базовой подготовки для бойцов также увеличена до 1,5 месяца. Обновленная программа включает расширенную огневую подготовку, домедицинскую практику и другие дополнительные курсы.
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"Навчання поділено на модулі й охоплює різні напрямки, зокрема, роботу з БпЛА"
"новий напрямок підготовки офіцерів із систем БпЛА. Протягом чотирьох років курсанти вивчатимуть роботу з безпілотниками всіх типів."
Це-ж наскільки пересічні громадяни розумніші за кадрових військових?
"зокрема патріотичне виховання" - це саме необхідне, бо хлопчики, яким по 40 років, ну геть не розуміють навіщо віддавати своє життя за прокурорів- інвалідів та дітей депутатів і міністрів.
То може потрібно не тільки з кацапами воювати?
А Ви оце "разъяснять" зі штатів будете?
Починайте...