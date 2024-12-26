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Новини Війна
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РФ вдарила КАБами по Слатиному на Харківщині: загинув чоловік, двоє поранених (оновлено)

РФ обстріляла Слатине, є загиблі

Російські війська завдали удару по житловому сектору селища Слатине на Харківщині.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, є жертви та постраждалі серед цивільного населення. На місце влучання виїхали бригади швидкої допомоги та інші оперативні служби", - йдеться в повідомленні.

Напередодні Повітряні сили попереджали про пуск КАБ на Харківщину.

"Наразі відомо про щонайменше одного загиблого місцевого жителя, ще декілька осіб зазнали поранень різних ступенів важкості", - додав Задоренко.

Глава ОВА Синєгубов заявив, що РФ вдарила по селищу двома КАБами. Пошкоджено приміщення фермерського господарства.

"Один цивільний чоловік загинув, це працівник господарства. Ще двоє поранених", - додав він.

Також рашисти обстріляли Золочів Богодухівського району о 14:30. Постраждав 41-річний чоловік, госпіталізований до медичної установи.

Також читайте: Росіяни масовано обстрілюють прикордоння Сумщини з різних видів зброї, - ОВА

Автор: 

війна (1400) обстріл (28486) Харківська область (806) Богодухівський район (50) Харківський район (244) Слатине (12) Золочів (22) війна в Україні (3899)


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Навіщо нам ф-16 передавали, проти шахедів використовувати?
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26.12.2024 18:00 Відповісти
 
 