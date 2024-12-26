РФ вдарила КАБами по Слатиному на Харківщині: загинув чоловік, двоє поранених (оновлено)
Російські війська завдали удару по житловому сектору селища Слатине на Харківщині.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.
"За попередніми даними, є жертви та постраждалі серед цивільного населення. На місце влучання виїхали бригади швидкої допомоги та інші оперативні служби", - йдеться в повідомленні.
Напередодні Повітряні сили попереджали про пуск КАБ на Харківщину.
"Наразі відомо про щонайменше одного загиблого місцевого жителя, ще декілька осіб зазнали поранень різних ступенів важкості", - додав Задоренко.
Глава ОВА Синєгубов заявив, що РФ вдарила по селищу двома КАБами. Пошкоджено приміщення фермерського господарства.
"Один цивільний чоловік загинув, це працівник господарства. Ще двоє поранених", - додав він.
Також рашисти обстріляли Золочів Богодухівського району о 14:30. Постраждав 41-річний чоловік, госпіталізований до медичної установи.
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