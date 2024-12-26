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Новини
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Коли Тимошенко приводить, як приклад ціну на "Німесил", вона демонструє свою некомпетентність, або заангажованість, - експерт

тимошенко

Ціни на ліки в Україні та Польщі порівнювати не можна, оскільки деякі препарати входять до переліку ліків, ціну на яку компенсує держава.

Про це заявив президент Всеукраїнської ради прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, він зазначив, що у Польщі ціна "Німесилу" насправді менша, ніж в Україні, але з однієї простої причини. "Німесил" у Польщі "входить до переліку ліків, ціну на яку компенсує держава. Такий інструмент державної політики зі здешевлення ліків називається реімбурсація (компенсація вартості). Тому на прикладі з "Німесилом" демонстрація "низької вартості" є помилковою, і Юлія Тимошенко, яка його використовує, демонструє свою некомпетентність, або заангажованість", - зазначив Сердюк.

Експерт наводить дані дослідження щотижневика "Аптека". Згідно з цим дослідженням, якщо прибрати препарати щодо яких застосовується реімбурсація, виходить, що ціни на ліки в Україні нижчі, ніж в європейських країнах, у 85% випадків. При цьому середньозважена ціна однієї упаковки препарату в Україні на 30% нижча, ніж у європейських країнах. Однак він визнає, що питання цін на ліки треба вирішувати. Бо це питання має не тільки ринковий, чи економічний, а й суттєвий соціальний вимір.

Віктор Сердюк також підтримав спільне рішення МОЗ та Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування щодо відтермінування розгляду поправок до законопроєкту 11493 з причини дуже емоційного обговорення в ЗМІ та в соціальних мережах цих поправок. Він наголосив на тому, що така позиція є цілком виваженою та єдино вірною, бо поспіх та зайві емоції завжди негативно впливають на якість кінцевого результату. А тим більше вони є недопустимими там, де йдеться про ризики для здоров’я та життя мільйонів українців.

На думку експерта, магістральний шлях для здешевлення ліків в Україні – це приведення регуляції нашого фармацевтичного ринку до європейських стандартів. А також через ширше застосування механізму реімбурсації, коли держава повністю або частково компенсує ціну на ліки.

Також читайте: Тимошенко: в Україні штучно створили монополію торгівлі ліками

Автор: 

ліки (1320) Тимошенко Юлія (4697) фармацевтика (82)


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Топ коментарі
+14
Стара хвойда-колясочниуя компетентна у брехні, як газова прокладка-принцеса, інтригантка та шмата яка готова за гроши лягти хочь під путлера хочь під іншу скотиняку.
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26.12.2024 15:14
+13
Тобто, те, що з Польщі ліки привезти сьогодні набагато дешевше, ніж їх придбати в нашій аптеці тебе цілком влаштовує? То при тому, що рівень зарплат і пенсій там в разів 4 вищий.
От реально, рівень доходів в рази вищий, а ліки дешевші. І не тільки ліки. І харчі, і послуги...
От чому то так? Ні, зрозуміло, в нас війна. Але ж їх прокури з липовими інвалідностями компенсації не отримують, утримання всякої чиновницької мерзоти всі соціальні виплати не перевищує і, напевно, ну не крадуть там так, як наша зелена нечисть. От тому й напевно...
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26.12.2024 15:22
+11
Коротше кажучи, ліки в Україні дійсно дорожчі за польскі, тому що в Польщі вкладують гроші в здешевшання ліків а в Україні в зарплату прокурорам.
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26.12.2024 15:17
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Знову проклята Жулька розповсюджую русняві іпсо.З нашим потужним гофмаршалом впевнено крокуємо до перемоги
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26.12.2024 15:36 Відповісти
шо - заважає зе-гнидами стригти тебе - тупу вівцю?
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26.12.2024 15:40 Відповісти
Та це пан підробляється в олігархів
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26.12.2024 15:57 Відповісти
Гадав, що ваш допис у новині про бабуйулю буде першим. Чи просто не встигли?
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26.12.2024 16:35 Відповісти
Мені за цю діяльність ніхто не платить, на хвилинку
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26.12.2024 16:39 Відповісти
ібупрофен або парацетамол є безпечнішими
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26.12.2024 15:10 Відповісти
парацетамол це отрута
якщо випити багато пігулок крякнеш 💯
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26.12.2024 15:14 Відповісти
це ж не фрукти і овочі, то лікарський засіб, нащо пити багато, якщо є дозування і показання
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26.12.2024 15:17 Відповісти
Запити бурбоном буде норм.
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26.12.2024 15:27 Відповісти
После операции назначают именно немесил. Парацетамол боль не снимает.
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26.12.2024 15:23 Відповісти
Кращі ліки - томафлю!
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26.12.2024 15:12 Відповісти
Стара хвойда-колясочниуя компетентна у брехні, як газова прокладка-принцеса, інтригантка та шмата яка готова за гроши лягти хочь під путлера хочь під іншу скотиняку.
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26.12.2024 15:14 Відповісти
Тобто, те, що з Польщі ліки привезти сьогодні набагато дешевше, ніж їх придбати в нашій аптеці тебе цілком влаштовує? То при тому, що рівень зарплат і пенсій там в разів 4 вищий.
От реально, рівень доходів в рази вищий, а ліки дешевші. І не тільки ліки. І харчі, і послуги...
От чому то так? Ні, зрозуміло, в нас війна. Але ж їх прокури з липовими інвалідностями компенсації не отримують, утримання всякої чиновницької мерзоти всі соціальні виплати не перевищує і, напевно, ну не крадуть там так, як наша зелена нечисть. От тому й напевно...
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26.12.2024 15:22 Відповісти
А ти це не мені розповідай, а шмигалю з зеленським яки постійно збільшують таріфи на енергоносії та їх транспортуваннч як одну основну складову ценоутворення при виробництві та транспортуванні будь чого.
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26.12.2024 15:44 Відповісти
Це стара продажна гнида, а не зольдат(хоч гниди довго і не живуть, здається)
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26.12.2024 16:01 Відповісти
Ти переплутав, юлєсос, це ця стара хвойда карліка- пу Жмулька продажна гнида. Це ця сосала із України соки, торгуючи із путлєром росгазом по цінам втричі віщими ніж у Європі.
Це саме ця, стара ..ять, сидячи на колінах у карліка хіхікала, коли останній солвесно знущався із Презилента України.
Чи у вас, у юлєсосів про це не згадують?
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26.12.2024 21:13 Відповісти
Фармринок корумпований і в ЄС і в Україні.
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26.12.2024 15:15 Відповісти
..вона, невмируща, у старих (та й кончених молодих) дебілів, що залишилися, ще й президентом може стати...
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26.12.2024 15:15 Відповісти
Прем'єркою. В її часи було українське економічне диво, українці тільки і пожили
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26.12.2024 16:03 Відповісти
Ваня, досить нам про "економічне диво" за бабийуліного прем'єрства розповідати; ми ж українські аборигени, а не якісь там марсіани. На цьому форумі вже тільки дуууже лінивий не звернув увагу на те, шо ви тут -- ведучий йулєдрочер.
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26.12.2024 16:41 Відповісти
...ви, мабуть, іноземець (хоча й під українським прапором тут), або молодий, або "по-роботі", ну, або дурний (вибачте, це - лише припущення) - вона, як могла вставляла шпички Ющенку (зрадницькі, "за свої перспективи", хіхікала з ******, змусила Українців платити за бензин більше, бо вбила мопедний, економічне-ефективне пересування однієї людини (а це з 70%+- трафіку), пересадивши своїми нововведеннями нас усих або на ненажерливі авто, з ненажерливою, тоді ще міліцією, або на велосипеди (я обрав вело (натепер електровел), хоча два авто стоїть з часів її зрадливого-прокацапського прем'єрства, як і мопед)..
економічне диво було за прем'єрства Ющенка, яке тупорилий нАрід просрав і остаточно вистрелив собі у голову обравши Йаника-госпідарника, а згодом неповносправну Зелю - торжество ідіотів-дебілів.. жеріть, не обляпайтеся, жлоби...
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26.12.2024 16:50 Відповісти
Яким боком був іуда Ющ до економіки у 2005му? А ВВП тоді вирісло у 5 разів. Хоч Руканекравший гадив прем'єру, як міг
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26.12.2024 17:11 Відповісти
...на жаль, вкотре, не помилився з вашим діагнозом... - лікуйтеся (або просіть більше грошей на зряплату), хоча ваша "творчість" мені знайома досить давно - в мене було досить багато "ніків", завдяки дивній політиці цензора (хоча останнім часом мене не чіпають, шо навіть дивно)..
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26.12.2024 17:19 Відповісти
Але не довго! 😁
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26.12.2024 17:23 Відповісти
Коротше кажучи, ліки в Україні дійсно дорожчі за польскі, тому що в Польщі вкладують гроші в здешевшання ліків а в Україні в зарплату прокурорам.
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26.12.2024 15:17 Відповісти
Это не "вкладывают", это "выбрасывают". Отменить все соцобеспечение! Все льготы отменить! Пенсии - отменить! Соц выплаты - отменить! Субсидии - отменить! Да и потом налоги отменить что самое главное ! Этого хотят вменяемые украинцы !
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26.12.2024 19:07 Відповісти
Як ми її недооцінювали,скільки корисних речей Вона зробила,і зараз робить(продаж землі-проти,подвійне громадянство-проти,висудили мільярди в рашки за газ за її контрактами,пуйло- посадив її бо мішала,навіть всрана тисяча зі зберкнижок-але була...та й багато-багато інших речей)Чому люди цього не зрозуміють,та не цінять?
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26.12.2024 15:25 Відповісти
тому що бидлолохи якім подобається щоб їх розводили...
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26.12.2024 15:43 Відповісти
жЮлька як лисиця відчуває запах виборів, та ц не тільки вона. Вже бойки-шмойки ригівська відрижка голос подає. Про Таміфлю пам'ятаєте як вона на них піарилась під час птичого грипу?
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26.12.2024 15:25 Відповісти
А за кого ти голосувало у 2010му, гнида?
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26.12.2024 16:05 Відповісти
О! Агент воні ожив! Чи ти агЄнт чи свЄдЄтьЄль бЄглого? Якщо тобі цікаво то я особисто голосував за Яценюка, єслі ШО...
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26.12.2024 16:09 Відповісти
Гнида гнидою, а пам'яті нема. Не було яйценюха у другому турі.
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26.12.2024 16:28 Відповісти
Сам ти гнида тупа
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26.12.2024 16:48 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2010
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26.12.2024 16:49 Відповісти
Чого гнидьониш притих? Сказати нічого?
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26.12.2024 16:52 Відповісти
Гнидьониш, я тобі сказав за кого я голосував. От і все. А на другий я не ходив бо там був тільки петухович та жЮля. Для мене було принизливо ходити на вибори без вибору. Зрозумів, покидьок?
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26.12.2024 17:19 Відповісти
Янека обрали противсіхи. А вже він і здав Крим
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26.12.2024 18:19 Відповісти
Чого ж ви з багінєю нє "умєрлі, а Крим би нє здалі", як г.ндосий г.нд.н?
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26.12.2024 20:36 Відповісти
І Юлька погана і ліки дорогі...одне другому не заважає
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26.12.2024 15:38 Відповісти
вана почала працювати що скаже іван суліма
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26.12.2024 15:40 Відповісти
А що, у Польщі будь які ліки можна без рецепту купити?
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26.12.2024 15:42 Відповісти
"...вона демонструє свою некомпетентність, або заангажованість, - експерт ..."
Этим ответом "експерд" показывает свою заинтересованность в высоких ценах на лекарства .
" президент Всеукраїнської ради прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк " - ты же не пытаешся снизить стоимость за счет государства ( как в Польше ) , а просто начинаешь сравнивать цены ... При этом совсем "забывая" сравнить уровень зарплат и пеньсий в Украине и Польше .
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26.12.2024 15:42 Відповісти
На думку експерта, магістральний шлях для здешевлення ліків в Україні - це приведення регуляції нашого фармацевтичного ринку до європейських стандартів. А також через ширше застосування механізму реімбурсації, коли держава повністю або частково компенсує ціну на ліки. Поки що ринок фармацептичних торгашів в Україні не приведений до європейських стандартів , вони вирішили широко застосовувати методи реімборсації ,із кишень бідного українського народу.
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26.12.2024 15:45 Відповісти
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26.12.2024 16:10 Відповісти
Юля підтримує Залужного(чи продажне?)
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26.12.2024 16:36 Відповісти
юля і пашу лазаренка підтримувала, і шо?
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26.12.2024 16:45 Відповісти
Пукнув би таке в Америці, наразивсь би на чималенький позив. У справі Лазаренко Юля була потерпілою, дебіл
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26.12.2024 17:16 Відповісти
Мало накрала, при керівництві Паші, потерпіля ***! 😀😁🤣
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26.12.2024 17:31 Відповісти
Зовсім ні! Багато схематозів були якраз її ідеями. До неї приїжджали слідчі з допитом. Вона через адвокатів відмовилась спілкуватись, бо була в той час прем'єркою.
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26.12.2024 19:18 Відповісти
Це, мабуть, тому Буш фоткавсь з нею вже після її прем'єрства
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26.12.2024 19:27 Відповісти
З твоєї логфіки з нею не фотькався Лазаренко. Кого називають Бабцею української корупції? Газовою принцесою? Хто бізнес поклав на коліна бартером? Хто заставив заставив купувати газ виключно від її з Лазаренком компанії? До цього підприємства заключали прямий договір з Кацапією. І так багато і багато чого.
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26.12.2024 21:08 Відповісти
Але аспірин в нас в 4 рази дорожче. А іксперд не хоче назвати ліки, які в нас дешевше? І так, я порохобот.
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26.12.2024 16:35 Відповісти
ще один спеціаліст пан Сердюк. До чого тут реімбурсація, коли мова йде про ціну?🤓
куди не глянь, одні невігласи.
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26.12.2024 17:12 Відповісти
Юлі-Булі давно пора обрати - хрестик чи трусики. 🥳😂🤡
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26.12.2024 17:24 Відповісти
Пропаном 300 мг в России стоит 600 рублей ,а в Украине 900 гривен . Производства Словакии.Твари .мне нужно на месяц отдавать треть пенсии.
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26.12.2024 17:31 Відповісти
У того, хто тре коменти, на долонях ростиме волосся!
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26.12.2024 20:50 Відповісти
да в польше всё дешевле, даже импортная жратва. Бананы, например, вдвое.
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27.12.2024 02:10 Відповісти
 
 