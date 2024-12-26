Коли Тимошенко приводить, як приклад ціну на "Німесил", вона демонструє свою некомпетентність, або заангажованість, - експерт

Ціни на ліки в Україні та Польщі порівнювати не можна, оскільки деякі препарати входять до переліку ліків, ціну на яку компенсує держава.

Про це заявив президент Всеукраїнської ради прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, він зазначив, що у Польщі ціна "Німесилу" насправді менша, ніж в Україні, але з однієї простої причини. "Німесил" у Польщі "входить до переліку ліків, ціну на яку компенсує держава. Такий інструмент державної політики зі здешевлення ліків називається реімбурсація (компенсація вартості). Тому на прикладі з "Німесилом" демонстрація "низької вартості" є помилковою, і Юлія Тимошенко, яка його використовує, демонструє свою некомпетентність, або заангажованість", - зазначив Сердюк.

Експерт наводить дані дослідження щотижневика "Аптека". Згідно з цим дослідженням, якщо прибрати препарати щодо яких застосовується реімбурсація, виходить, що ціни на ліки в Україні нижчі, ніж в європейських країнах, у 85% випадків. При цьому середньозважена ціна однієї упаковки препарату в Україні на 30% нижча, ніж у європейських країнах. Однак він визнає, що питання цін на ліки треба вирішувати. Бо це питання має не тільки ринковий, чи економічний, а й суттєвий соціальний вимір.

Віктор Сердюк також підтримав спільне рішення МОЗ та Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування щодо відтермінування розгляду поправок до законопроєкту 11493 з причини дуже емоційного обговорення в ЗМІ та в соціальних мережах цих поправок. Він наголосив на тому, що така позиція є цілком виваженою та єдино вірною, бо поспіх та зайві емоції завжди негативно впливають на якість кінцевого результату. А тим більше вони є недопустимими там, де йдеться про ризики для здоров’я та життя мільйонів українців.

На думку експерта, магістральний шлях для здешевлення ліків в Україні – це приведення регуляції нашого фармацевтичного ринку до європейських стандартів. А також через ширше застосування механізму реімбурсації, коли держава повністю або частково компенсує ціну на ліки.

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