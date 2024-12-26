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Медіарух закликає Зеленського застосувати санкції РНБО щодо Портнова, – заява

Медіарух закликає Зеленського застосувати санкції до Портнова

Медіарух, медійні та громадські організації закликають президента України винести на розгляд РНБО пропозиції щодо запровадження санкцій проти ексзаступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в їхній спільній заяві.

Як зазначається, Медіарух підтримує петицію до Кабінету міністрів із закликом застосувати санкції РНБО щодо Портнова.

У разі відмови медійники просять надати суспільству обґрунтовані пояснення причин такого рішення.

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Медіарух також звертається до голови Верховного суду України та Вищої ради правосуддя із закликом забезпечити прозорість та об’єктивність у розгляді справ, пов’язаних з публічними особами, такими як Андрій Портнов.

"Просимо провести перевірку суддівських рішень у цих справах на предмет їхньої відповідності стандартам правосуддя та суддівської етики. Будь-який можливий вплив на судову систему, зловживання або порушення стандартів правосуддя мають бути розслідувані, відповідно оцінені й негайно припинені", – йдеться у дописі.

Крім того, ініціатори заяви нагадали, що США застосували до Портнова санкції, обґрунтувавши це його причетністю до корупційних дій, спрямованих на контроль української судової системи.

Проте, йдеться в заяві, Україна досі не запровадила жодних санкцій щодо Портнова, попри численні журналістські розслідування, які свідчать про можливий збережений його вплив на судову систему України.

Водночас керівниця відділу розслідувань hromadske і представниця Медіаруху Ярослава Вольвач уже подала на розгляд Кабінету Міністрів України петицію із закликом застосувати санкції РНБО до Андрія Портнова.

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Публікуємо повністю текст заяви:

"Ми, учасники Медіаруху, а також українські медійні та громадські організації, висловлюємо глибоке занепокоєння тим, що українські суди неодноразово задовольняли позови екснардепа Андрія Портнова проти медіа та громадських організацій. Це відбувається попри наявність серйозних підстав для критичного ставлення до його діяльності.

  • У 2021 році Сполучені Штати Америки наклали на Андрія Портнова санкції, обґрунтувавши це його причетністю до корупційних дій, спрямованих на контроль української судової системи. У заяві Міністерства фінансів США зазначалося, що Портнов впливав на судове законодавство, сприяв призначенню лояльних чиновників на високі посади в судовій системі та використовував хабарництво для досягнення своїх цілей.
  • З 2010 по 2014 рік Андрій Портнов обіймав ключові посади в Адміністрації Президента Віктора Януковича, зокрема був причетним до ухвалення так званих "законів 16 січня", які порушували права громадян, обмежували свободи та визнавали громадянське суспільство "екстремістами" й "іноземними агентами".

Незважаючи на численні журналістські розслідування, які свідчать про можливий збережений вплив Андрія Портнова на судову систему України, жодних санкцій щодо нього Україною досі не було запроваджено.

Керівниця відділу розслідувань hromadske і представниця Медіаруху Ярослава Вольвач уже подала на розгляд Кабінету Міністрів України петицію із закликом застосувати санкції РНБО до Андрія Портнова.

"Я би хотіла оприлюднити текст петиції на сайті Президента, утім, на жаль, там чотири рази відмовились публікувати мою петицію, посилаючись на її "невідповідність встановленим вимогам". Натомість в уряді аналогічний текст чомусь визнали таким, що відповідає усім нормам", ― пояснила журналістка.

Медіарух підтримує цю петицію і закликає Президента України, відповідно до положень Закону України "Про санкції", винести на розгляд РНБО пропозиції щодо запровадження санкцій проти Андрія Портнова. У разі відмови ми просимо надати суспільству обґрунтовані пояснення причин такого рішення.

Медіарух також звертається до Голови Верховного Суду України та Вищої ради правосуддя із закликом забезпечити прозорість та об’єктивність у розгляді справ, пов’язаних із публічними особами, такими як Андрій Портнов. Просимо провести перевірку суддівських рішень у цих справах на предмет їх відповідності стандартам правосуддя та суддівської етики. Будь-який можливий вплив на судову систему, зловживання або порушення стандартів правосуддя мають бути розслідувані, відповідно оцінені і негайно припинені".

Довідково: Медіарух – спільнота, що об’єднала журналістів провідних українських медіа, журналістів-розслідувачів та експертів медійних громадських організацій. Медіарух було започатковано 5 лютого 2019 року.

Автор: 

Портнов (334) санкції (11828) РНБО (2281) медіа (232)


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Топ коментарі
+24
Ще проти Татарова (адвоката Портнова)..., але це вже буде означати санкції проти самого Блазня.
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26.12.2024 15:20
+17
Цей поЦ вже давно повинен сидіти в тюрьмі
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26.12.2024 15:23
+16
У Портнова дах у жОПі. Вбивця чеченців Татаров.
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26.12.2024 15:24
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Ще проти Татарова (адвоката Портнова)..., але це вже буде означати санкції проти самого Блазня.
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26.12.2024 15:20 Відповісти
недоторканий ЗЕківець
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30.12.2024 18:44 Відповісти
Цей поЦ вже давно повинен сидіти в тюрьмі
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26.12.2024 15:23 Відповісти
Як на мій смак то доля ілюхи ківи їому краще личит.
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26.12.2024 15:31 Відповісти
Перед смертю треба щоб помучився.
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26.12.2024 15:34 Відповісти
портнов-найблищий друган зеленої погані і у адміністрації і у суддів і у депутатів,так що це болото буде триматися до останнього .......
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26.12.2024 18:26 Відповісти
У Портнова дах у жОПі. Вбивця чеченців Татаров.
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26.12.2024 15:24 Відповісти
То ще хто кому дах
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26.12.2024 15:49 Відповісти
Бо тцк всіх активних спіймало на радість моцкві.
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26.12.2024 15:37 Відповісти
Дивуюсь, як це ригівське падло ще до цих пір не на кАнцЄтьЄ каБЗДОна?!
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26.12.2024 15:28 Відповісти
У 2019 р 73% осіб з пониженою соціальною відповідальністю привели до влади антимайдан
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26.12.2024 15:52 Відповісти
Самокат чекає
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26.12.2024 15:33 Відповісти
Традиційно Зеленський спитає - в це хто такий??? )) З першого дня президенства Зеленського він повернувся в Україну......
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26.12.2024 15:35 Відповісти
Треба б того "суддю" знайти, що насудив йому 3 мільйони моральної компенсації після воцерковлення буратіна. Але щось підказує шо то неможливо...
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26.12.2024 15:46 Відповісти
для ЗЕ Медіарух
-це піаніна на котрій можно весело грати
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26.12.2024 15:55 Відповісти
Оборжака. Один зі стовпів на яких тримається клоунська постать презеденнта. І Зеля сам собі ніжку табуретки відпіляє, на якій віршики для оплесків розказує?
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26.12.2024 16:00 Відповісти
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26.12.2024 16:11 Відповісти
Агов, медійники, обережніше; татаров, гєтьманцев і прочіє підари можуть образитися!
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26.12.2024 16:30 Відповісти
Зрадник зраднику очі не виколють ! зєлєнський - зрадник, який вичікує свого часу: Україна впаде йому в .... гаманець.
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26.12.2024 16:46 Відповісти
Ну, які санкції можуть бути щодо такого шановного пана. Лідор скоріше на Лєнку санкції накладе
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26.12.2024 16:59 Відповісти
Портянка для цей "монобільшості" що Членін для більшовиків - їдейний "вошдь" антімайдана а тому свій в дошку.
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26.12.2024 17:16 Відповісти
...великий текст.. вибачте, майже не читав, бо 9нема звичного світла)..
а хіба хвойди зєлі-підєрмачної й досі банкують..?..
а дєрмак й досі не сидить поряд з Лазаренкою? - не у його "погрібі"?..
невже треба мільярдвідсоткові докази зради зеленськими України!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ? ледве набрав текст за час "зЄліних шашликів "
Зєля-підєрмачна, здохни.. допоки не мобілізований можу це писатии тисячу раззів - здохнни зі своїмми дермаками-зрадниками... с.ки безродні... світлоо і інтернет, звісно, ніякі - але сподіваюсь декому дещо зайшло...
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26.12.2024 18:48 Відповісти
Ішак своїх добровільно не здає. Воно ж сподівається завдяки цьому мудаку і Ко втриматись при владі.
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26.12.2024 23:24 Відповісти
Портнов створив всіх цих суддів. А у вищій раді правосуддя працює онука того судді, який виніс останній смертний вирок Воїну УПА Івану Гончаруку в 1988 році і отримує пенсію 201 тис.грн
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27.12.2024 13:12 Відповісти
 
 