Медіарух закликає Зеленського застосувати санкції РНБО щодо Портнова, – заява

Медіарух, медійні та громадські організації закликають президента України винести на розгляд РНБО пропозиції щодо запровадження санкцій проти ексзаступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в їхній спільній заяві.

Як зазначається, Медіарух підтримує петицію до Кабінету міністрів із закликом застосувати санкції РНБО щодо Портнова.

У разі відмови медійники просять надати суспільству обґрунтовані пояснення причин такого рішення.

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Медіарух також звертається до голови Верховного суду України та Вищої ради правосуддя із закликом забезпечити прозорість та об’єктивність у розгляді справ, пов’язаних з публічними особами, такими як Андрій Портнов.

"Просимо провести перевірку суддівських рішень у цих справах на предмет їхньої відповідності стандартам правосуддя та суддівської етики. Будь-який можливий вплив на судову систему, зловживання або порушення стандартів правосуддя мають бути розслідувані, відповідно оцінені й негайно припинені", – йдеться у дописі.

Крім того, ініціатори заяви нагадали, що США застосували до Портнова санкції, обґрунтувавши це його причетністю до корупційних дій, спрямованих на контроль української судової системи.

Проте, йдеться в заяві, Україна досі не запровадила жодних санкцій щодо Портнова, попри численні журналістські розслідування, які свідчать про можливий збережений його вплив на судову систему України.

Водночас керівниця відділу розслідувань hromadske і представниця Медіаруху Ярослава Вольвач уже подала на розгляд Кабінету Міністрів України петицію із закликом застосувати санкції РНБО до Андрія Портнова.

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Публікуємо повністю текст заяви:

"Ми, учасники Медіаруху, а також українські медійні та громадські організації, висловлюємо глибоке занепокоєння тим, що українські суди неодноразово задовольняли позови екснардепа Андрія Портнова проти медіа та громадських організацій. Це відбувається попри наявність серйозних підстав для критичного ставлення до його діяльності.

У 2021 році Сполучені Штати Америки наклали на Андрія Портнова санкції, обґрунтувавши це його причетністю до корупційних дій, спрямованих на контроль української судової системи. У заяві Міністерства фінансів США зазначалося, що Портнов впливав на судове законодавство, сприяв призначенню лояльних чиновників на високі посади в судовій системі та використовував хабарництво для досягнення своїх цілей.

З 2010 по 2014 рік Андрій Портнов обіймав ключові посади в Адміністрації Президента Віктора Януковича, зокрема був причетним до ухвалення так званих "законів 16 січня", які порушували права громадян, обмежували свободи та визнавали громадянське суспільство "екстремістами" й "іноземними агентами".

Незважаючи на численні журналістські розслідування, які свідчать про можливий збережений вплив Андрія Портнова на судову систему України, жодних санкцій щодо нього Україною досі не було запроваджено.

Керівниця відділу розслідувань hromadske і представниця Медіаруху Ярослава Вольвач уже подала на розгляд Кабінету Міністрів України петицію із закликом застосувати санкції РНБО до Андрія Портнова.

"Я би хотіла оприлюднити текст петиції на сайті Президента, утім, на жаль, там чотири рази відмовились публікувати мою петицію, посилаючись на її "невідповідність встановленим вимогам". Натомість в уряді аналогічний текст чомусь визнали таким, що відповідає усім нормам", ― пояснила журналістка.

Медіарух підтримує цю петицію і закликає Президента України, відповідно до положень Закону України "Про санкції", винести на розгляд РНБО пропозиції щодо запровадження санкцій проти Андрія Портнова. У разі відмови ми просимо надати суспільству обґрунтовані пояснення причин такого рішення.

Медіарух також звертається до Голови Верховного Суду України та Вищої ради правосуддя із закликом забезпечити прозорість та об’єктивність у розгляді справ, пов’язаних із публічними особами, такими як Андрій Портнов. Просимо провести перевірку суддівських рішень у цих справах на предмет їх відповідності стандартам правосуддя та суддівської етики. Будь-який можливий вплив на судову систему, зловживання або порушення стандартів правосуддя мають бути розслідувані, відповідно оцінені і негайно припинені".

Довідково: Медіарух – спільнота, що об’єднала журналістів провідних українських медіа, журналістів-розслідувачів та експертів медійних громадських організацій. Медіарух було започатковано 5 лютого 2019 року.