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Апеляційний суд став на сторону Портнова у справі проти керівниці "Радіо Свобода" Седлецької

Андрій Портнов та Наталя Седлецька

Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу керівниці київського бюро Радіо Свобода та проєкту журналістських розслідувань "Схеми" Наталії Седлецької у справі про захист честі, гідності й репутації ексзаступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова, і залишив у силі рішення Печерського суду на його користь.

Про це Седлецька написала у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Київський апеляційний суд став на бік проросійського діяча Андрія Портнова та підтвердив, що я завдала шкоди його "честі, гідності та репутації", коли оприлюднила допис у Фейсбуці про підпал редакційного авто нашого проєкту розслідувань "Схеми" (Радіо Свобода)", - зазначила Седлецька.

Вона наголосила на тому, що в зазначеному дописі було наведено факти про те, що напередодні підпалу авто, Андрій Портнов публічно у Телеграмі погрожував редакції "Радіо Свобода" "учбово-виховними заходами". А до цього оприлюднив особисті дані водія редакції з номерними знаками зрештою спаленого автомобіля та адресою його проживання - за якою зрештою і трапився злочин.

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"У пості я підкреслила, що це лише факти, а версій може бути багато - бо у розслідувальної редакції чимало впливових недоброзичливців. Але суди стали на бік Портнова. Судді двох інстанцій вирішили, що я маю спростувати свій пост, включно з наведеними у ньому фактами", - додала керівнця проєкту "Схеми".

Судове рішення 25 вересня оголосила трійка суддів Анатолій Стрижеус, Любов Поливач та Олена Шкоріна.

Седлецька пообіцяла продовжити боротьбу та подати касацію до Верховного суду.

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Що передувало?

Нагадаємо, у 2019 році ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водіїв знімальної групи "Схем", які допомагали журналісту програми Михайлу Ткачу в підготовці розслідування щодо впливу і можливих зв’язків колишнього посадовця з українською владою. Була оприлюднена захищена законом інформація: повні паспортні дані й домашня адреса водіїв, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за місцем проживання.

Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби". Він також не виключив можливого стеження за членами редакції "Схем". При цьому ексчиновник заявив, що він також є журналістом.

Адвокати "Схем" подали цивільні позови – з вимогою вилучити персональні дані водіїв програми "Схеми" та стягнути моральну шкоду.

У цій справі Печерський та Київський апеляційний суди стали на бік Андрія Портнова і відмовили у задоволенні позову представників "Схем". Однак, 22 червня 2022 року Верховний суд скасував рішення Печерського і Київського апеляційного судів, які були на користь Портнова у справі про оприлюднення особистих даних водія "Схем", і направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

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Автор: 

апеляція (502) Портнов (334) суд (11699) Седлецька Наталія (93)


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Топ коментарі
+35
Гівно на гівні і гівном поганяє - це про продажну українську владу та її кишенькову судову систему.
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27.09.2024 02:32
+25
Де кримінальна відповідальність суддівських злочинців за ухвалення неправосудних рішень? Вони її для себе скасували, а кремльовсько-псевдоукраїнська влада її не відновила
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27.09.2024 03:47
+23
Хай скоріше ПРокляття українціів дістануть цю мерзенну владу та її посіпак у Москві та навколо в Україні .Портнов порине бути знищений в Рашці як Ківа
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27.09.2024 02:25
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Хай скоріше ПРокляття українціів дістануть цю мерзенну владу та її посіпак у Москві та навколо в Україні .Портнов порине бути знищений в Рашці як Ківа
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27.09.2024 02:25 Відповісти
Кулі. Не прокляття, а щось набагато ефективніше.
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27.09.2024 10:15 Відповісти
Гівно на гівні і гівном поганяє - це про продажну українську владу та її кишенькову судову систему.
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27.09.2024 02:32 Відповісти
Треба щіро подякувати 73% за повернення портнова в 2019 році
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27.09.2024 07:27 Відповісти
Все вірно - портнов цю суддівську мафію і створював колись. І карний кодекс писав
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27.09.2024 14:13 Відповісти
Де кримінальна відповідальність суддівських злочинців за ухвалення неправосудних рішень? Вони її для себе скасували, а кремльовсько-псевдоукраїнська влада її не відновила
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27.09.2024 03:47 Відповісти
Якщо гарно заплатити, то Укросуд стане і на сторону диявола.
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27.09.2024 04:46 Відповісти
Правосуддя буде вершити суддя Дрон.
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27.09.2024 06:16 Відповісти
Потрібно відкоригувати,- не буде вершити,- а Повинен вершити.
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27.09.2024 08:31 Відповісти
А чому портнової не було у 18 році, а саме при зе приїхав до України? Соупадєніє?
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27.09.2024 06:28 Відповісти
Чому Яник не повертаєтся, йібо воно хоч не таке тупе та жадібне, як "маладиє літца"
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27.09.2024 06:36 Відповісти
Зайвий доказ зовнішнього керування з Кремля.
Вчергове "дякуємо" 73%.
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27.09.2024 06:56 Відповісти
потрібно оприлюднити на якому авто катається ..суддя.. і адресу парковки --- амінь
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27.09.2024 07:07 Відповісти
Татарів колишній адвокат портнова. Він же за призначенням Зеленського контролює суди, прокуратуру, поліцію, податкову, тощо
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27.09.2024 07:07 Відповісти
І робить це у не законний спосіб, бо ті кто повинні присікати подібну діяльність призначені теж зе
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27.09.2024 07:49 Відповісти
Це ж ці сволочні судді, іменем України виносять рішення на користь цієї промоскальської гниди,судять Червінського, нехтуючи усі норми права і моралі.Одержують при цюму солідну зарплату,а потім не пенсію,
а довічне утримання,за що? Влада,для свого захисту,надала репресивному апарату неймовірні пільги,рахуючи,що їхня користь для держави більша ніж того самого лікаря чи вчителя.Про те,я вважаю,що народний суд,для цієї наволочі, буде вищою степінню справедливості.
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27.09.2024 07:09 Відповісти
Судди працюють на стороні ворога,зате космічні зарплати і пенсії під час війни вони отримують за рахунок українських та західних платників податків.
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27.09.2024 07:25 Відповісти
Необхідно створити риєстер суддів_корупціонерів які продались.
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27.09.2024 07:28 Відповісти
Можливо навпаки, некорумпованих суддей. Хоча таких в українській системі правосуддя не існує. Ще на етапі відбору на посаду судді без жирного хабаря суддею не стати.
Без повної люстрації всієї цієї наволочі в суддівській владі, кардинального реформування системи добору заміною на виборність суддів з правом відклику корупцію у системі правосуддя не здолати.
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27.09.2024 10:01 Відповісти
Наші персональні дані не захищені! Їх не захищає навіть суд!

Чому не відревгувала поліцція? Мабуть вона їх йому і надала

Почати треба з того, яким чином персональні дані з"явилися у портнова?

"Була оприлюднена захищена законом інформація: повні паспортні дані й домашня адреса водіїв, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за місцем проживання."
Джерело:
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27.09.2024 07:31 Відповісти
Суди ухвалюють рішення від імені України, від нашого з вами імені
Україні потрібен суд присяжних
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27.09.2024 07:41 Відповісти
Самі гуманні-карманні, портново-татарівські судді в дії. Я
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27.09.2024 07:42 Відповісти
За даними «Схем», Портнов виїхав з України у червні 2022 року.
Журналісти встановили, що родина Портнова володіє нерухомістю в Москві спільно з друзями керівника російського МЗС Сергія Лаврова, а також показали таємну фортецю Портнова під Києвом.

На запити він не відповідає з лютого 2022 року.
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27.09.2024 08:00 Відповісти
Немає ніякого суду в Україні це імітація
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27.09.2024 08:03 Відповісти
Немає у нас ніяких судів. Ні апеляційних, ні касаційних. Ніяких. Є лише **************.
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27.09.2024 08:04 Відповісти
Це його система, це він утворив ці суди , а ця влада немає бажання міняти ці суди бо вони їм вигідні.
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27.09.2024 08:08 Відповісти
Жодна влада не мала і не матиме бажання знищувати корупційну суддівську систему.
Спочатку потрібно сформувати справжню демократичну українську владу яка реформуватиме мафіозну кремльовську систему державного управління, яка на разі діє в Україні
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27.09.2024 10:07 Відповісти
Всі судді ставленики вихованці портнова а воно вилізло завдяки тимошенко
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27.09.2024 08:10 Відповісти
...внутрішні вороги працюють проти України
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27.09.2024 08:11 Відповісти
Портнов до цих пір контролює всі суди, особливо апеляційні, найбільше розперезався при порошенку
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27.09.2024 08:17 Відповісти
Є таке визначення- " політичний труп" . Нажаль проблема в політичній культурі. Після 2005 та 2014 року багато " політиків" зникали а потім знов спливали в політичному житті України. Це мали б бути токсичні особистості, про яких в західних країнах більш би не чули. Але не у нас.
Це спільна проблема кожної нової української влади.
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27.09.2024 08:24 Відповісти
Антиукраїнський суд мразін з мільйонними зарплатнями підтримав антиукраїнську мразіну портнова, котра складала і складає розстрільні списки українців. Усе це покриває антиукраїнська ЗЕмразіна. Чому ж тут дивуватися?
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27.09.2024 08:33 Відповісти
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27.09.2024 09:01 Відповісти
Ну зо зебіли? Ви зробили це разом.
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27.09.2024 09:22 Відповісти
Ще з 2013 року мінімум зрозуміло що суду, у нормальному розумінні, в Україні нажаль НЕ ІСНУЄ.
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27.09.2024 09:47 Відповісти
Немає судів. Немає правосуддя. Нема демократії.
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27.09.2024 10:26 Відповісти
Відомо , що цього зрадника і бидляка ( по - іншому його назвати не можна) заходиться на кацапіі і дістати його важко , але ж наші суддів в Украіні дістати можна ?
Знаємо , що вони всі під ковпаком Портного
і Татарова , який сидить на Банковій 😡
Замкнуте коло 😕


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27.09.2024 10:29 Відповісти
Под крышеванием Левочкина и Татарова Портнов скоро вернется получит компенсацию и героя Украины, зеленые это лучшие друзяки регианалов
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27.09.2024 11:20 Відповісти
А чому ж він так довго працював у Зеленського? Хто на це дасть відповідь?
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27.09.2024 12:04 Відповісти
цей продажний суд відправити на війну
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27.09.2024 13:30 Відповісти
СБУ ці суди пошерстить... як вони з зрадника відмивають Портнова.. що їх повязує...Як не крути а суди молилися на хкуйла так і моляться
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29.09.2024 16:11 Відповісти
 
 