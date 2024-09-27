Апеляційний суд став на сторону Портнова у справі проти керівниці "Радіо Свобода" Седлецької

Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу керівниці київського бюро Радіо Свобода та проєкту журналістських розслідувань "Схеми" Наталії Седлецької у справі про захист честі, гідності й репутації ексзаступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова, і залишив у силі рішення Печерського суду на його користь.

Про це Седлецька написала у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Київський апеляційний суд став на бік проросійського діяча Андрія Портнова та підтвердив, що я завдала шкоди його "честі, гідності та репутації", коли оприлюднила допис у Фейсбуці про підпал редакційного авто нашого проєкту розслідувань "Схеми" (Радіо Свобода)", - зазначила Седлецька.

Вона наголосила на тому, що в зазначеному дописі було наведено факти про те, що напередодні підпалу авто, Андрій Портнов публічно у Телеграмі погрожував редакції "Радіо Свобода" "учбово-виховними заходами". А до цього оприлюднив особисті дані водія редакції з номерними знаками зрештою спаленого автомобіля та адресою його проживання - за якою зрештою і трапився злочин.

Читайте: Портнов з Іспанії переписав свій маєток під Києвом на дітей, - ЗМІ

"У пості я підкреслила, що це лише факти, а версій може бути багато - бо у розслідувальної редакції чимало впливових недоброзичливців. Але суди стали на бік Портнова. Судді двох інстанцій вирішили, що я маю спростувати свій пост, включно з наведеними у ньому фактами", - додала керівнця проєкту "Схеми".

Судове рішення 25 вересня оголосила трійка суддів Анатолій Стрижеус, Любов Поливач та Олена Шкоріна.

Седлецька пообіцяла продовжити боротьбу та подати касацію до Верховного суду.

Також читайте: Портнов переписав елітний маєток під Києвом на дітей. В Україні проти нього досі немає санкцій. ФОТО

Що передувало?

Нагадаємо, у 2019 році ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водіїв знімальної групи "Схем", які допомагали журналісту програми Михайлу Ткачу в підготовці розслідування щодо впливу і можливих зв’язків колишнього посадовця з українською владою. Була оприлюднена захищена законом інформація: повні паспортні дані й домашня адреса водіїв, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за місцем проживання.

Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби". Він також не виключив можливого стеження за членами редакції "Схем". При цьому ексчиновник заявив, що він також є журналістом.

Адвокати "Схем" подали цивільні позови – з вимогою вилучити персональні дані водіїв програми "Схеми" та стягнути моральну шкоду.

У цій справі Печерський та Київський апеляційний суди стали на бік Андрія Портнова і відмовили у задоволенні позову представників "Схем". Однак, 22 червня 2022 року Верховний суд скасував рішення Печерського і Київського апеляційного судів, які були на користь Портнова у справі про оприлюднення особистих даних водія "Схем", і направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Портнов подав до суду на НАЗК та ЧЕСНО і вимагає, щоб його прибрали з Реєстру зрадників