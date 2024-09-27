Апеляційний суд став на сторону Портнова у справі проти керівниці "Радіо Свобода" Седлецької
Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу керівниці київського бюро Радіо Свобода та проєкту журналістських розслідувань "Схеми" Наталії Седлецької у справі про захист честі, гідності й репутації ексзаступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова, і залишив у силі рішення Печерського суду на його користь.
Про це Седлецька написала у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Київський апеляційний суд став на бік проросійського діяча Андрія Портнова та підтвердив, що я завдала шкоди його "честі, гідності та репутації", коли оприлюднила допис у Фейсбуці про підпал редакційного авто нашого проєкту розслідувань "Схеми" (Радіо Свобода)", - зазначила Седлецька.
Вона наголосила на тому, що в зазначеному дописі було наведено факти про те, що напередодні підпалу авто, Андрій Портнов публічно у Телеграмі погрожував редакції "Радіо Свобода" "учбово-виховними заходами". А до цього оприлюднив особисті дані водія редакції з номерними знаками зрештою спаленого автомобіля та адресою його проживання - за якою зрештою і трапився злочин.
"У пості я підкреслила, що це лише факти, а версій може бути багато - бо у розслідувальної редакції чимало впливових недоброзичливців. Але суди стали на бік Портнова. Судді двох інстанцій вирішили, що я маю спростувати свій пост, включно з наведеними у ньому фактами", - додала керівнця проєкту "Схеми".
Судове рішення 25 вересня оголосила трійка суддів Анатолій Стрижеус, Любов Поливач та Олена Шкоріна.
Седлецька пообіцяла продовжити боротьбу та подати касацію до Верховного суду.
Що передувало?
Нагадаємо, у 2019 році ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водіїв знімальної групи "Схем", які допомагали журналісту програми Михайлу Ткачу в підготовці розслідування щодо впливу і можливих зв’язків колишнього посадовця з українською владою. Була оприлюднена захищена законом інформація: повні паспортні дані й домашня адреса водіїв, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за місцем проживання.
Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби". Він також не виключив можливого стеження за членами редакції "Схем". При цьому ексчиновник заявив, що він також є журналістом.
Адвокати "Схем" подали цивільні позови – з вимогою вилучити персональні дані водіїв програми "Схеми" та стягнути моральну шкоду.
У цій справі Печерський та Київський апеляційний суди стали на бік Андрія Портнова і відмовили у задоволенні позову представників "Схем". Однак, 22 червня 2022 року Верховний суд скасував рішення Печерського і Київського апеляційного судів, які були на користь Портнова у справі про оприлюднення особистих даних водія "Схем", і направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.
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а довічне утримання,за що? Влада,для свого захисту,надала репресивному апарату неймовірні пільги,рахуючи,що їхня користь для держави більша ніж того самого лікаря чи вчителя.Про те,я вважаю,що народний суд,для цієї наволочі, буде вищою степінню справедливості.
Без повної люстрації всієї цієї наволочі в суддівській владі, кардинального реформування системи добору заміною на виборність суддів з правом відклику корупцію у системі правосуддя не здолати.
Чому не відревгувала поліцція? Мабуть вона їх йому і надала
Почати треба з того, яким чином персональні дані з"явилися у портнова?
"Була оприлюднена захищена законом інформація: повні паспортні дані й домашня адреса водіїв, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за місцем проживання."
Джерело:
Україні потрібен суд присяжних
Журналісти встановили, що родина Портнова володіє нерухомістю в Москві спільно з друзями керівника російського МЗС Сергія Лаврова, а також показали таємну фортецю Портнова під Києвом.
На запити він не відповідає з лютого 2022 року.
Спочатку потрібно сформувати справжню демократичну українську владу яка реформуватиме мафіозну кремльовську систему державного управління, яка на разі діє в Україні
Це спільна проблема кожної нової української влади.
Знаємо , що вони всі під ковпаком Портного
і Татарова , який сидить на Банковій 😡
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