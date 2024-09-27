Апелляционный суд встал на сторону Портнова по делу против руководителя "Радио Свобода" Седлецкой
Киевский апелляционный суд не удовлетворил жалобу руководителя киевского бюро Радио Свобода и проекта журналистских расследований "Схемы" Наталии Седлецкой по делу о защите чести, достоинства и репутации экс-замглавы Администрации президента Андрея Портнова, и оставил в силе решение Печерского суда.
Об этом Седлецкая написала в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Киевский апелляционный суд принял сторону пророссийского деятеля Андрея Портнова и подтвердил, что я нанесла ущерб его "чести, достоинству и репутации", когда обнародовала сообщение в Фейсбуке о поджоге редакционного авто нашего проекта расследований "Схемы" (Радио Свобода)", - Седлецкая.
Она отметила, что в указанном сообщении были приведены факты о том, что накануне поджога авто, Андрей Портнов публично в Телеграмме угрожал редакции "Радио Свобода" "учебно-воспитательными мерами". А до этого обнародовал личные данные водителя редакции с номерными знаками в конце сожженного автомобиля и адресом его проживания - по которому в конце концов и произошло преступление.
"В посте я подчеркнула, что это только факты, а версий может быть много - потому что в расследовательской редакции немало влиятельных недоброжелателей. Но суды приняли сторону Портнова. Судьи двух инстанций решили, что я должен опровергнуть свой пост, включая приведенные в нем факты" ", - добавила руководителя проекта "Схемы".
Судебное решение 25 сентября объявили тройка судей Анатолий Стрижеус, Любовь Поливач и Елена Шкорина.
Седлецкая пообещала продолжить борьбу и подать кассацию в Верховный суд.
Что предшествовало?
Напомним, в 2019 году экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов выложил в своем телеграмм-канале персональные данные водителей съемочной группы "Схем", которые помогали журналисту программы Михаилу Ткачу в подготовке расследования по влиянию и возможным связям бывшего чиновника с украинскими властями. Была обнародована защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителей, номера авто, а также данные, свидетельствующие о слежке по месту жительства.
Впоследствии Андрей Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом личной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток". Он также не исключил возможной слежки за членами редакции "Схем". При этом эксчиновник заявил, что он тоже является журналистом.
Адвокаты "Схем" подали гражданские иски – с требованием изъять персональные данные водителей программы "Схемы" и взыскать моральный вред.
В этом деле Печерский и Киевский апелляционный суды приняли сторону Андрея Портнова и отказали в удовлетворении представителей "Схем". Однако 22 июня 2022 года Верховный суд отменил решение Печерского и Киевского апелляционных судов, которые были в пользу Портнова по делу об обнародовании личных данных водителя "Схем", и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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Вчергове "дякуємо" 73%.
а довічне утримання,за що? Влада,для свого захисту,надала репресивному апарату неймовірні пільги,рахуючи,що їхня користь для держави більша ніж того самого лікаря чи вчителя.Про те,я вважаю,що народний суд,для цієї наволочі, буде вищою степінню справедливості.
Без повної люстрації всієї цієї наволочі в суддівській владі, кардинального реформування системи добору заміною на виборність суддів з правом відклику корупцію у системі правосуддя не здолати.
Чому не відревгувала поліцція? Мабуть вона їх йому і надала
Почати треба з того, яким чином персональні дані з"явилися у портнова?
"Була оприлюднена захищена законом інформація: повні паспортні дані й домашня адреса водіїв, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за місцем проживання."
Джерело:
Україні потрібен суд присяжних
Журналісти встановили, що родина Портнова володіє нерухомістю в Москві спільно з друзями керівника російського МЗС Сергія Лаврова, а також показали таємну фортецю Портнова під Києвом.
На запити він не відповідає з лютого 2022 року.
Спочатку потрібно сформувати справжню демократичну українську владу яка реформуватиме мафіозну кремльовську систему державного управління, яка на разі діє в Україні
Це спільна проблема кожної нової української влади.
Знаємо , що вони всі під ковпаком Портного
і Татарова , який сидить на Банковій 😡
Замкнуте коло 😕