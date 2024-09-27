Апелляционный суд встал на сторону Портнова по делу против руководителя "Радио Свобода" Седлецкой

Киевский апелляционный суд не удовлетворил жалобу руководителя киевского бюро Радио Свобода и проекта журналистских расследований "Схемы" Наталии Седлецкой по делу о защите чести, достоинства и репутации экс-замглавы Администрации президента Андрея Портнова, и оставил в силе решение Печерского суда.

Об этом Седлецкая написала в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Киевский апелляционный суд принял сторону пророссийского деятеля Андрея Портнова и подтвердил, что я нанесла ущерб его "чести, достоинству и репутации", когда обнародовала сообщение в Фейсбуке о поджоге редакционного авто нашего проекта расследований "Схемы" (Радио Свобода)", - Седлецкая.

Она отметила, что в указанном сообщении были приведены факты о том, что накануне поджога авто, Андрей Портнов публично в Телеграмме угрожал редакции "Радио Свобода" "учебно-воспитательными мерами". А до этого обнародовал личные данные водителя редакции с номерными знаками в конце сожженного автомобиля и адресом его проживания - по которому в конце концов и произошло преступление.

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"В посте я подчеркнула, что это только факты, а версий может быть много - потому что в расследовательской редакции немало влиятельных недоброжелателей. Но суды приняли сторону Портнова. Судьи двух инстанций решили, что я должен опровергнуть свой пост, включая приведенные в нем факты" ", - добавила руководителя проекта "Схемы".

Судебное решение 25 сентября объявили тройка судей Анатолий Стрижеус, Любовь Поливач и Елена Шкорина.

Седлецкая пообещала продолжить борьбу и подать кассацию в Верховный суд.

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Что предшествовало?

Напомним, в 2019 году экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов выложил в своем телеграмм-канале персональные данные водителей съемочной группы "Схем", которые помогали журналисту программы Михаилу Ткачу в подготовке расследования по влиянию и возможным связям бывшего чиновника с украинскими властями. Была обнародована защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителей, номера авто, а также данные, свидетельствующие о слежке по месту жительства.

Впоследствии Андрей Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом личной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток". Он также не исключил возможной слежки за членами редакции "Схем". При этом эксчиновник заявил, что он тоже является журналистом.

Адвокаты "Схем" подали гражданские иски – с требованием изъять персональные данные водителей программы "Схемы" и взыскать моральный вред.

В этом деле Печерский и Киевский апелляционный суды приняли сторону Андрея Портнова и отказали в удовлетворении представителей "Схем". Однако 22 июня 2022 года Верховный суд отменил решение Печерского и Киевского апелляционных судов, которые были в пользу Портнова по делу об обнародовании личных данных водителя "Схем", и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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