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Апелляционный суд встал на сторону Портнова по делу против руководителя "Радио Свобода" Седлецкой

Андрій Портнов та Наталя Седлецька

Киевский апелляционный суд не удовлетворил жалобу руководителя киевского бюро Радио Свобода и проекта журналистских расследований "Схемы" Наталии Седлецкой по делу о защите чести, достоинства и репутации экс-замглавы Администрации президента Андрея Портнова, и оставил в силе решение Печерского суда.

Об этом Седлецкая написала в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Киевский апелляционный суд принял сторону пророссийского деятеля Андрея Портнова и подтвердил, что я нанесла ущерб его "чести, достоинству и репутации", когда обнародовала сообщение в Фейсбуке о поджоге редакционного авто нашего проекта расследований "Схемы" (Радио Свобода)", - Седлецкая.

Она отметила, что в указанном сообщении были приведены факты о том, что накануне поджога авто, Андрей Портнов публично в Телеграмме угрожал редакции "Радио Свобода" "учебно-воспитательными мерами". А до этого обнародовал личные данные водителя редакции с номерными знаками в конце сожженного автомобиля и адресом его проживания - по которому в конце концов и произошло преступление.

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"В посте я подчеркнула, что это только факты, а версий может быть много - потому что в расследовательской редакции немало влиятельных недоброжелателей. Но суды приняли сторону Портнова. Судьи двух инстанций решили, что я должен опровергнуть свой пост, включая приведенные в нем факты" ", - добавила руководителя проекта "Схемы".

Судебное решение 25 сентября объявили тройка судей Анатолий Стрижеус, Любовь Поливач и Елена Шкорина.

Седлецкая пообещала продолжить борьбу и подать кассацию в Верховный суд.

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Что предшествовало?

Напомним, в 2019 году экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов выложил в своем телеграмм-канале персональные данные водителей съемочной группы "Схем", которые помогали журналисту программы Михаилу Ткачу в подготовке расследования по влиянию и возможным связям бывшего чиновника с украинскими властями. Была обнародована защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителей, номера авто, а также данные, свидетельствующие о слежке по месту жительства.

Впоследствии Андрей Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом личной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток". Он также не исключил возможной слежки за членами редакции "Схем". При этом эксчиновник заявил, что он тоже является журналистом.

Адвокаты "Схем" подали гражданские иски – с требованием изъять персональные данные водителей программы "Схемы" и взыскать моральный вред.

В этом деле Печерский и Киевский апелляционный суды приняли сторону Андрея Портнова и отказали в удовлетворении представителей "Схем". Однако 22 июня 2022 года Верховный суд отменил решение Печерского и Киевского апелляционных судов, которые были в пользу Портнова по делу об обнародовании личных данных водителя "Схем", и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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Автор: 

апелляция (628) Портнов Андрей (638) суд (25111) Седлецкая Наталья (91)


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Топ комментарии
+35
Гівно на гівні і гівном поганяє - це про продажну українську владу та її кишенькову судову систему.
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27.09.2024 02:32
+25
Де кримінальна відповідальність суддівських злочинців за ухвалення неправосудних рішень? Вони її для себе скасували, а кремльовсько-псевдоукраїнська влада її не відновила
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27.09.2024 03:47
+23
Хай скоріше ПРокляття українціів дістануть цю мерзенну владу та її посіпак у Москві та навколо в Україні .Портнов порине бути знищений в Рашці як Ківа
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27.09.2024 02:25
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Хай скоріше ПРокляття українціів дістануть цю мерзенну владу та її посіпак у Москві та навколо в Україні .Портнов порине бути знищений в Рашці як Ківа
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27.09.2024 02:25 Ответить
Кулі. Не прокляття, а щось набагато ефективніше.
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27.09.2024 10:15 Ответить
Гівно на гівні і гівном поганяє - це про продажну українську владу та її кишенькову судову систему.
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27.09.2024 02:32 Ответить
Треба щіро подякувати 73% за повернення портнова в 2019 році
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27.09.2024 07:27 Ответить
Все вірно - портнов цю суддівську мафію і створював колись. І карний кодекс писав
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27.09.2024 14:13 Ответить
Де кримінальна відповідальність суддівських злочинців за ухвалення неправосудних рішень? Вони її для себе скасували, а кремльовсько-псевдоукраїнська влада її не відновила
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27.09.2024 03:47 Ответить
Якщо гарно заплатити, то Укросуд стане і на сторону диявола.
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27.09.2024 04:46 Ответить
Правосуддя буде вершити суддя Дрон.
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27.09.2024 06:16 Ответить
Потрібно відкоригувати,- не буде вершити,- а Повинен вершити.
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27.09.2024 08:31 Ответить
А чому портнової не було у 18 році, а саме при зе приїхав до України? Соупадєніє?
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27.09.2024 06:28 Ответить
Чому Яник не повертаєтся, йібо воно хоч не таке тупе та жадібне, як "маладиє літца"
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27.09.2024 06:36 Ответить
Зайвий доказ зовнішнього керування з Кремля.
Вчергове "дякуємо" 73%.
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27.09.2024 06:56 Ответить
потрібно оприлюднити на якому авто катається ..суддя.. і адресу парковки --- амінь
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27.09.2024 07:07 Ответить
Татарів колишній адвокат портнова. Він же за призначенням Зеленського контролює суди, прокуратуру, поліцію, податкову, тощо
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27.09.2024 07:07 Ответить
І робить це у не законний спосіб, бо ті кто повинні присікати подібну діяльність призначені теж зе
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27.09.2024 07:49 Ответить
Це ж ці сволочні судді, іменем України виносять рішення на користь цієї промоскальської гниди,судять Червінського, нехтуючи усі норми права і моралі.Одержують при цюму солідну зарплату,а потім не пенсію,
а довічне утримання,за що? Влада,для свого захисту,надала репресивному апарату неймовірні пільги,рахуючи,що їхня користь для держави більша ніж того самого лікаря чи вчителя.Про те,я вважаю,що народний суд,для цієї наволочі, буде вищою степінню справедливості.
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27.09.2024 07:09 Ответить
Судди працюють на стороні ворога,зате космічні зарплати і пенсії під час війни вони отримують за рахунок українських та західних платників податків.
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27.09.2024 07:25 Ответить
Необхідно створити риєстер суддів_корупціонерів які продались.
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27.09.2024 07:28 Ответить
Можливо навпаки, некорумпованих суддей. Хоча таких в українській системі правосуддя не існує. Ще на етапі відбору на посаду судді без жирного хабаря суддею не стати.
Без повної люстрації всієї цієї наволочі в суддівській владі, кардинального реформування системи добору заміною на виборність суддів з правом відклику корупцію у системі правосуддя не здолати.
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27.09.2024 10:01 Ответить
Наші персональні дані не захищені! Їх не захищає навіть суд!

Чому не відревгувала поліцція? Мабуть вона їх йому і надала

Почати треба з того, яким чином персональні дані з"явилися у портнова?

"Була оприлюднена захищена законом інформація: повні паспортні дані й домашня адреса водіїв, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за місцем проживання."
Джерело:
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27.09.2024 07:31 Ответить
Суди ухвалюють рішення від імені України, від нашого з вами імені
Україні потрібен суд присяжних
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27.09.2024 07:41 Ответить
Самі гуманні-карманні, портново-татарівські судді в дії. Я
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27.09.2024 07:42 Ответить
За даними «Схем», Портнов виїхав з України у червні 2022 року.
Журналісти встановили, що родина Портнова володіє нерухомістю в Москві спільно з друзями керівника російського МЗС Сергія Лаврова, а також показали таємну фортецю Портнова під Києвом.

На запити він не відповідає з лютого 2022 року.
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27.09.2024 08:00 Ответить
Немає ніякого суду в Україні це імітація
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27.09.2024 08:03 Ответить
Немає у нас ніяких судів. Ні апеляційних, ні касаційних. Ніяких. Є лише **************.
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27.09.2024 08:04 Ответить
Це його система, це він утворив ці суди , а ця влада немає бажання міняти ці суди бо вони їм вигідні.
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27.09.2024 08:08 Ответить
Жодна влада не мала і не матиме бажання знищувати корупційну суддівську систему.
Спочатку потрібно сформувати справжню демократичну українську владу яка реформуватиме мафіозну кремльовську систему державного управління, яка на разі діє в Україні
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27.09.2024 10:07 Ответить
Всі судді ставленики вихованці портнова а воно вилізло завдяки тимошенко
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27.09.2024 08:10 Ответить
...внутрішні вороги працюють проти України
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27.09.2024 08:11 Ответить
Портнов до цих пір контролює всі суди, особливо апеляційні, найбільше розперезався при порошенку
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27.09.2024 08:17 Ответить
Є таке визначення- " політичний труп" . Нажаль проблема в політичній культурі. Після 2005 та 2014 року багато " політиків" зникали а потім знов спливали в політичному житті України. Це мали б бути токсичні особистості, про яких в західних країнах більш би не чули. Але не у нас.
Це спільна проблема кожної нової української влади.
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27.09.2024 08:24 Ответить
Антиукраїнський суд мразін з мільйонними зарплатнями підтримав антиукраїнську мразіну портнова, котра складала і складає розстрільні списки українців. Усе це покриває антиукраїнська ЗЕмразіна. Чому ж тут дивуватися?
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27.09.2024 08:33 Ответить
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27.09.2024 09:01 Ответить
Ну зо зебіли? Ви зробили це разом.
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27.09.2024 09:22 Ответить
Ще з 2013 року мінімум зрозуміло що суду, у нормальному розумінні, в Україні нажаль НЕ ІСНУЄ.
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27.09.2024 09:47 Ответить
Немає судів. Немає правосуддя. Нема демократії.
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27.09.2024 10:26 Ответить
Відомо , що цього зрадника і бидляка ( по - іншому його назвати не можна) заходиться на кацапіі і дістати його важко , але ж наші суддів в Украіні дістати можна ?
Знаємо , що вони всі під ковпаком Портного
і Татарова , який сидить на Банковій 😡
Замкнуте коло 😕


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27.09.2024 10:29 Ответить
Под крышеванием Левочкина и Татарова Портнов скоро вернется получит компенсацию и героя Украины, зеленые это лучшие друзяки регианалов
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27.09.2024 11:20 Ответить
А чому ж він так довго працював у Зеленського? Хто на це дасть відповідь?
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27.09.2024 12:04 Ответить
цей продажний суд відправити на війну
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27.09.2024 13:30 Ответить
СБУ ці суди пошерстить... як вони з зрадника відмивають Портнова.. що їх повязує...Як не крути а суди молилися на хкуйла так і моляться
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29.09.2024 16:11 Ответить
 
 