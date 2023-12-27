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Новости Политика Украины
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Крым (26018) оккупация (9518) Портнов (629)

Портнов, вероятно, был куратором оккупации Крыма, - СМИ. ВIДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-замглавы администрации Януковича Андрей Портнов, вероятно, был куратором оккупации Крыма в 2014 году.

Об этом hromadske пишет со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции аудиозаписи, сообщает Цензор.НЕТ.

На этих записях, сделанных в апреле-мае 2014 года, Портнов общается с экс-начальником главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Крыму Сергеем Коровченко и экс-депутатом Верховной Рады Украины Львом Миримским.

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Так, на одной из записей, сделанных 5 апреля 2014 года, Лев Миримский говорит по телефону с Андреем Портновым. Портнов на тот момент уже два месяца не в Украине – выехал в феврале 2014 года через КПВВ "Гоптовка" в сторону России. Портнов и Миримский договариваются о встрече на следующий день в гостинице "Украина" в Москве.

На следующий день, 6 апреля 2014 года, Портнов с телефона Миримского звонит по телефону Сергею Коровченко. Это экс-начальник главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в АР Крым, помощник и доверенное лицо Андрея Портнова. Коровченко, судя по аудио, и организовал встречу Портнова и Миримского в Москве. Во время этого разговора Коровченко подтверждает, что выполняет указания Портнова.

Сергей Коровченко: Что там, как обстоят дела?

Андрей Портнов: Нормально все, потихоньку.

Сергей Коровченко: Ну ладно, давайте, если что, там какие-нибудь поручения.

После возвращения из Москвы в Киев Миримский постоянно общается с Коровченко. Они планируют совместную деловую поездку в оккупированный Крым 16 апреля 2014 года.

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Как можно предположить из аудио, деловая поездка в оккупированный Крым происходит по указанию или по известному "партнеру", которым, вероятно, является Портнов. Миримский, судя по аудио, в поездке в оккупированный Крым будет главным, а Коровченко будет курировать решение определенных вопросов.

Лев Миримский: Ты уже разговаривал с партнерами?

Сергей Коровченко: Эээ... Что к чему?

Лев Миримский: О поездке. Тебе уже сказал?

Сергей Коровченко: Нет, никто ничего не говорил.

Лев Миримский: Нет, ну я имею в виду, партнер. Где я был.

Сергей Коровченко: Он мне тезисно написал, что я с тобой там это же и т.п. Ну, в общем-то, ничего конкретного. Сказал, чтобы я делал то, что ты там.

Лев Миримский: О! Понял кто твой начальник?

Сергей Коровченко: Ну да.

Что Коровченко и Миримский планировали делать в Крыму, как можно предположить по аудио, по сведению или указанию Портнова? Известно, что в отношении Сергея Коровченко украинские следователи открывали уголовное производство. В рамках производства следствие проверяло причастность Коровченко к подготовке полуострова под "юрисдикцию" РФ.

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Следующие аудио это подтверждают. На них Коровченко и Миримский обсуждают проигрыш в суде по какому-то гипотетическому делу, и не знают – украинские или российские суды будут рассматривать предстоящую кассацию. Они вместе с тем подчеркивают, что на решение нужно как-то повлиять, и сделать это может "АВ" - как можно предположить аудио, говорится об Андрее Владимировиче Портнове.

На следующей записи Коровченко и Миримский уже прямо говорят о том, что должны решить судьбу почти 200 предприятий в оккупированном Крыму. В рамках того же уголовного производства следователи, кстати, проверяли причастность Коровченко к "переоформлению" имущества в оккупированном Крыму через суды.

15–16 мая 2014 года Миримский и Коровченко в Москве планируют встречу с Анатолием Кучереной – юристом, доверенным лицом путина и председателем Общественного совета при МВД РФ. Кучерена, кстати, являлся адвокатом бывшего зенитчика так называемой "ДНР" Владимира Цемаха, подозреваемого в деле сбивания рейса MH-17 в 2014 году.

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Миримский, Коровченко и Кучерена обсуждают "Таврию" – по словам источников hromadske, это так называемая стратегия развития Крыма. Над ней работали в частности компании ныне подсанкционных российских олигархов Ротенбергов "СГМ-Мост" и "СГМ-Таврия", которые в дальнейшем занимались строительством Керченского (Крымского) моста и "реконструкцией" "Артека".

Уже в другом телефонном разговоре Коровченко спрашивает Миримского четко, предоставят ли они офисные помещения российским юристам в рамках их работы по Крыму. И тот четко отвечает – да. Офисами россиян, как можно предположить из записей, соратники Портнова должны обеспечить не где-нибудь, а в оккупированном Крыму.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+51
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27.12.2023 13:40
+49
Та не може такого бути.
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27.12.2023 13:39
+44
жЮлькін птєнчик
жЮлька проти мобілізації ? совпадєніє ?

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27.12.2023 13:55
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а про жулю чего ни слова?
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27.12.2023 18:55 Ответить
портнова і його зелених друзів вже зачекався чекати кабзон і ківа.
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27.12.2023 19:01 Ответить
Миримский - конкретный браток из 90-х (один из лидеров ОПГ "Башмаки"), который основал в Крыму пророссийскую партию "Союз" и с её помощью избирался в ВР (мажоритарщиком).
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27.12.2023 19:31 Ответить
Ніхто так яскраво як Портнов, не ілюструє всю тупість тих, хто й досі при кожній нагоді або без льє бруд на минулу владу.
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27.12.2023 19:56 Ответить
Чому ця лугандонська кацапоморда мразота портнов ще не ЛІКВІДОВАНА...???!!!
Це питання треба задати очільникам СБУ...!!! котрі так піарилися ліквідацією того тупорилого недоноска, киви...!!!!
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27.12.2023 21:10 Ответить
Тому що Малюк- людина Єрмака.
Єрмак - права рука організатора тітушок антимайдану рина Ельбруса Тадеєва
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28.12.2023 01:41 Ответить
СУПЕР...!!!
За усю мразоту прихвостнів, шахраїв, злодіїв, деребанщиків та держмахінаторів у владі треба завжди багато говорити і викривати їх гниле нутро "супер виконавців" і ким ця мразота була в минулому...!!!
Шахраї, держмахінатори у владі, злодії та деребанщики дуже бояться РОЗГОЛОСУ ГРОМАДИ і починають втікати, ховатися та зникати...!!!
Громада у цьому РОЗГОЛОСІ має ОПЕРАТИВНО ДОПОМОГТИ...!!!
Наступного МАЙДАНУ не буде...!!!
Буде 100% ЛІНЧ...!!!
ІСТОРІЯ та події дуже добре навчили ГРОМАДУ УКРАЇНИ, що РЕАЛЬНО та РАДИКАЛЬНО потрібно робити з цією мразотою...!!!
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28.12.2023 10:44 Ответить
А еще работал в команде Зебила в 2019-2022 годах. Соупадение такое.
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27.12.2023 21:15 Ответить
Порошенко работал в правительстве Януковича, министром экономического развития и торговли, тоже соупадение.
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27.12.2023 22:52 Ответить
Так Порошенко сразу и вышел, а Портнов с партнерами готовил вторжение. Кто-то еще на самолете Патрушева летал. Не Порошенок, не? И его кураторы до сих пор в команде Нелоха. Или ты думаешь, что разведение войск и разминирование были не спланированы кураторами нелоха из Раисси?
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27.12.2023 23:22 Ответить
При Порошенку портнов втік, при зебілу повернувся...так зрозуміло кацапоязичний ?
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28.12.2023 00:30 Ответить
Портнов працював у команді Зеленського після того, як на виборах 2010 року перейшов із команди Тимошенко на бік Януковича і забезпечив програш Тимошенко у суді про фальсифікацію виборів, як був заступником глави адміністрації Януковича, після того, як підготував "диктаторські закони 16 січня 2014 року, тобто після того, як показав себе українофобом і борцем проти незалежності України. Янукович при вкрай загрозливій ситуації в економиці запросив Порошенко як професіонала, хоча й опозиціонера, Порошенко після запрошення в уряд вагався між особистими політичними амбіціями та ситуацією в економіці, та згодився через бажання її виправити, реалізувавши антикризову політику, тобто працювати на користь України. Відчуваєте різницю?
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28.12.2023 00:02 Ответить
У 1997 році створена Партія регіонального відродження України, співголовою якої був Порошенко. У 2000 році він створив фракцію "Солідарність", згодом однойменну партію. У грудні 2001 партія "Солідарність" увійшла до виборчого блоку Ющенка «Наша Україна», у 2004 році Порошенко став керівником виборчого штабу у Ющенка. При призначенні Порошенка міністром економіки голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов сказав, що заради професіоналізму нового урядовця готовий закрити очі навіть на його «помаранчеве минуле».
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28.12.2023 00:36 Ответить
Порошенко, на цій посаді, готував Угоду про асоціацію з ЄС, за непідписання якої Януковича й поперли. Різницю відчуваєш?
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28.12.2023 09:19 Ответить
Українські малороси це діагноз ,це зло, заздрість навіть для себе саміх , мстливий самозакоханий плебс ,тому при владі сьогодні ті , які ще більше нанавидять таких самих ,як вони
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27.12.2023 21:30 Ответить
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