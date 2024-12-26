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Новини
20 005 19

Чоловік з Хмельниччини продавав на інтернет-аукціоні дорогоцінний артефакт: правоохоронці запобігли злочину

Мешканець Хмельницької області намагався продати на одному з інтернет-аукціонів артефакт часів Великого переселення народів.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"У межах розслідування кримінального провадження за процесуального керівництва органів прокуратури правоохоронці запобігли протиправному продажу дорогоцінного артефакту – срібної накладки епохи Великого переселення народів 425-450 років", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, унікальну знахідку житель Хмельниччини намагався продати на одному з інтернет-аукціонів. Керівництво музею виявило цей факт і звернулося із заявою до прокуратури.

На інтернет-аукціоні хотіли продати артефакт

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Що відомо про коштовність?

Предмети подібного стилю, який має назву "стиль Сьоздала", вважають показником інтернаціональної моди варварських еліт того часу, а їх розповсюдження маркує стрімкий рух цілих народів.

Географія поширення таких знахідок різноманітна – Волинь, Крим, Скандинавія, Угорщина, Німеччина, Північна Франція. Проте це рідкісні, одиничні екземпляри, яких на сьогодні немає у колекції музею.

Під час перевірки правоохоронні органи встановили дані продавця та вилучили артефакт.

Наразі призначено комплексну комісійну та мистецтвознавчу експертизу, а також експертизу сплавів і металів.

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Досудове розслідування за процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури триває у рамках кримінального провадження за фактом незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї (ч. 1 ст. 193 КК України).

У відомстві наголосили, що культурні цінності – це об’єкти матеріальної та духовної культури, які мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.

Згідно з законом, у разі виявлення скарбу, що становить культурну цінність, право власності на нього набуває держава (ч. 4 ст. 343 Цивільного кодексу України).

Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 343 Цивільного кодексу України особа, яка виявила такий скарб, має право на одержання від держави винагороди у розмірі до 20% від його вартості на момент виявлення, якщо вона негайно повідомила Національну поліцію або органи місцевого самоврядування про знахідку і передала її.

Автор: 

скарб (10) продаж (2261) Хмельниччина (914) Офіс Генпрокурора (3250) Хмельницька область (55)


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Топ коментарі
+17
***, ну то нехай музей і купить у нього цю "культурну цінність", як це робиться у всіх ціивілізованих країнах.. Що, немає грошей? хочеться на шару? Ідіть нах.. халявщики. Немає бажання у музеїв викупити скарб, значить це не такий вже і "скарб" або музей не музей а купка самозванців.
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26.12.2024 15:55
+11
Коли здавали кацапам Південь України, скільки музеїв разом з експонатами подарували ворогу?
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26.12.2024 16:15
+7
А де скіфське золото з криму доречі?
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26.12.2024 16:00
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у разі виявлення скарбу, що становить культурну цінність, право власності на нього набуває держава

Ге ж.
А яке прізвище у тієї держави?
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26.12.2024 15:49 Відповісти
Сидорович з Зони. А артефакт - "Кров каменя"
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26.12.2024 15:56 Відповісти
Людина відкопала те, що навіки було поховане землею. Він не зобов,язаний знати, що це якийсь супер цінний артефакт. Чи все, що в землі лежить належить за замовчуванням найвеличнішому?
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26.12.2024 17:03 Відповісти
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26.12.2024 17:19 Відповісти
***, ну то нехай музей і купить у нього цю "культурну цінність", як це робиться у всіх ціивілізованих країнах.. Що, немає грошей? хочеться на шару? Ідіть нах.. халявщики. Немає бажання у музеїв викупити скарб, значить це не такий вже і "скарб" або музей не музей а купка самозванців.
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26.12.2024 15:55 Відповісти
... а потім знайдеться у колекції якогось ***лана
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26.12.2024 15:59 Відповісти
А де скіфське золото з криму доречі?
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26.12.2024 16:00 Відповісти
Підари ці музейники, шкода чоловіка
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26.12.2024 16:11 Відповісти
Коли здавали кацапам Південь України, скільки музеїв разом з експонатами подарували ворогу?
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26.12.2024 16:15 Відповісти
В Омані й про це домовилися.
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26.12.2024 16:25 Відповісти
Всього лише 20%?! І дайте вгадаю, оцінщики вартості - ці самі музейщіки.(
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26.12.2024 16:36 Відповісти
До 20%..
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26.12.2024 16:43 Відповісти
тепер перекочує у домашній музей дєрмака
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26.12.2024 16:42 Відповісти
У Кременчуці пошуковця загнали у могилу ці органи бо комусь у Києві , щось захотілось ...
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26.12.2024 17:04 Відповісти
****** які не евакували музеї,дітей,виробництва з окупованих територій,бо ми готувались до травневих шашличків,теж будуть відповідати за свою БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ????????????????????????????????
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26.12.2024 18:59 Відповісти
За 922 гривні пішло на "Віоліті", 22.12.24р
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26.12.2024 20:37 Відповісти
Єрмака ще ніхто ненадурив !
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26.12.2024 21:06 Відповісти
Вітьок, це про тебе тут пишуть??
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26.12.2024 22:44 Відповісти
Та на віоліті і фейсбуку ще й не таке продають. Порозривали геть все.
Але краще б вони так опікувались збереженням пам'яток коли наприклад екскаваторами чиновники розривали цілі кургани що мають охоронний статус
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27.12.2024 13:22 Відповісти
 
 