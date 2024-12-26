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Рашисти атакували Харків дроном "Молнія": пошкоджено скління багатоквартирного будинку

Окупанти обстріляли Харків 26 грудня дроном Молнія

Російські загарбники сьогодні вдень, 26 грудня, вдарили по Харкову дроном типу "Молнія", є пошкодження.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Удар по Харкову. БПЛА типу "Молнія". Внаслідок влучання - пошкоджено скління багатоквартирного будинку та авто", - зазначив він.

За його словами, станом на 16:00 інформації про постраждалих немає.

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Раніше повідомлялося, що ближче до вечора 25 грудня у Харкові вдалося частково відновити подачу центрального опалення у житлові будинки після ракетної атаки РФ.

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