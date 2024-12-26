Танкер "тіньового" флоту РФ міг пошкодити кабель між Фінляндією та Естонією, - Financial Times

Фінляндія перевіряє нафтовий танкер, який може бути причетний до аварії з електричним кабелем. Він, ймовірно, є частиною тіньового флоту РФ.

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Eagle S був зупинений фінською владою після того, як у середу був відключений підводний електричний кабель Estlink 2 у Фінській затоці. Танкер, який зареєстрований на Островах Кука і перевозить нафту з Росії до Єгипту згідно з даними відстеження суден, був помічений біля кабелю під час інциденту.

За даними видання, Eagle S - це старий танкер, який є частиною тіньового флоту Росії та знаходиться в центрі уваги фінського слідства. Наразі перевіряють, чи він перерізав три кабелі зв’язку у Фінській затоці.

Нагадаємо, 25 грудня повідомлялось про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, що з'єднує Фінляндію та Естонію. У Фінляндії не виключають версії про умисне пошкодження.

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