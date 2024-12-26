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Танкер "тіньового" флоту РФ міг пошкодити кабель між Фінляндією та Естонією, - Financial Times

Танкер тіньового флоту РФ може бути причетним до пошкодження електрокабелю біля Фінляндії

Фінляндія перевіряє нафтовий танкер, який може бути причетний до аварії з електричним кабелем. Він, ймовірно, є частиною тіньового флоту РФ.

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Eagle S був зупинений фінською владою після того, як у середу був відключений підводний електричний кабель Estlink 2 у Фінській затоці. Танкер, який зареєстрований на Островах Кука і перевозить нафту з Росії до Єгипту згідно з даними відстеження суден, був помічений біля кабелю під час інциденту.

За даними видання, Eagle S - це старий танкер, який є частиною тіньового флоту Росії та знаходиться в центрі уваги фінського слідства. Наразі перевіряють, чи він перерізав три кабелі зв’язку у Фінській затоці.

Нагадаємо, 25 грудня повідомлялось про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, що з'єднує Фінляндію та Естонію. У Фінляндії не виключають версії про умисне пошкодження.

Також читайте: На думку слідства, кабелі у Балтійському морі пошкодило судно з Китаю, - The Wall Street Journal

Автор: 

росія (65191) Фінляндія (1304) флот (328) кабель (51)


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Топ коментарі
+9
Обсеруться і нічого не знайдуть. Обмежаться "глибокою стурбованістю". Заблокувати Балтику для кацапських корит сцикотно, та й грошики не пахнуть...
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26.12.2024 16:40
+8
Умисно чи неумисно, але кабель перерізав. Що робити з негідником. Конфіксація вантажу. І капітана. Екіпаж на дно на зварювальні роботи.
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26.12.2024 16:39
+7
Хай фінни та естонці ставлять мінні банки при вході у Фінську затоку... Пора кацапів "запирать і "Финскай луже"...
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26.12.2024 16:53
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нас там нєту!!!
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26.12.2024 16:37 Відповісти
Умисно чи неумисно, але кабель перерізав. Що робити з негідником. Конфіксація вантажу. І капітана. Екіпаж на дно на зварювальні роботи.
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26.12.2024 16:39 Відповісти
Неумисно пошкодити кабель танкер не може, бо він пливе по поверхні води, а не ходить по дну, пошкоджують кабель диверсанти які знаходяться на судні.
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26.12.2024 17:51 Відповісти
Можно якорем, если глубина позволяет.
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26.12.2024 19:47 Відповісти
Обсеруться і нічого не знайдуть. Обмежаться "глибокою стурбованістю". Заблокувати Балтику для кацапських корит сцикотно, та й грошики не пахнуть...
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26.12.2024 16:40 Відповісти
Якщо гавкать на Кацапстан страшно, то можна ще альтернативно підійти до пошуків винуватців та почати шукати українських пловців з кусачками, які перегризли кабель. Нє впєрвой.
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26.12.2024 16:44 Відповісти
Хай фінни та естонці ставлять мінні банки при вході у Фінську затоку... Пора кацапів "запирать і "Финскай луже"...
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26.12.2024 16:53 Відповісти
Українською пишеться з одним "н" - "фіни"
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26.12.2024 18:01 Відповісти
Вас ідея не влаштовує ?
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26.12.2024 18:26 Відповісти
А по темі щось написать здатен?
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26.12.2024 21:24 Відповісти
Совпадєніє.
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26.12.2024 17:23 Відповісти
а почему какой то "теневой флот" лазит по Европейским морям? позорище
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26.12.2024 17:39 Відповісти
Саме цікаве- подивиться на карту Балтики - цей тіньовий флот приперся через острівну Данію і нихто не зупинив
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26.12.2024 18:28 Відповісти
Опять объявят рашистам последнее тысячное предупреждение и погрозят пальчиком, только ночью и у себя под кроватью, чтобы никто не увидел.
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26.12.2024 17:46 Відповісти
Неумисно пошкодити кабель танкер не може, бо він пливе по поверхні води, а не ходить по дну, пошкоджують кабель диверсанти які знаходяться на судні.
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26.12.2024 17:49 Відповісти
Потрібно зачинити те вікно , що Петро Перший прорубив , шляхом повернення земель законним нащадкам фінам
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26.12.2024 18:23 Відповісти
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26.12.2024 18:25 Відповісти
фіни як завжди, відсмоктали і виказують глибоку стурбованість
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26.12.2024 22:06 Відповісти
 
 