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Новини
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На думку слідства, кабелі у Балтійському морі пошкодило судно з Китаю, - The Wall Street Journal

Підводний кабель передачі даних

Слідство вважає, що кабелі міг пошкодити своїм якорем китайський суховантаж Yi Peng 3.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

"Слідчі підозрюють, що Yi Peng 3 минулого тижня навмисно розірвав два критично важливих кабелі передачі даних, коли його якір тягнуло по дну Балтійського моря на понад 160 кілометрів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Туск пропонує створити програму для захисту Балтійського моря від загроз РФ

Пошкодження кабелів зв'язку в Балтійському морі

Раніше повідомлялося про пошкодження двох кабелів зв'язку в Балтійському морі – між Фінляндією та Німеччиною та між Швецією та Литвою. У неділю повністю вийшов з ладу кабель BCS East-West Interlink, який з'єднує Литву зі шведським островом Готланд. Наступного дня фінська державна компанія Cinia оголосила про виявлення дефекту в підводному кабелі передачі даних C-Lion1 між Фінляндією та Німеччиною, внаслідок чого зв’язок через цей кабель був перерваний.

C-Lion1 завдовжки 1173 кілометри з’єднує Гельсінкі та місто Росток в німецькій землі Мекленбург-Передня Померанія. Кабель був введений в експлуатацію навесні 2016 року і є єдиним підводним кабелем передачі даних, який проходить напряму з Фінляндії до материкової Європи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія веде розвідку критичних підводних кабелів з міжнародним інтернет-трафіком поблизу Ірландії, - The Guardian

До того повідомлялося про інцидент в Ірландському морі, в ході якого із зони, де розташовані критичні кабелі зв'язку, був виведений російський корабель "Янтарь" за підозрою в проведенні розвідки.

Автор: 

Китай (4500) пошкодження (168) кабель (51)


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И русский капитан на китайском судне. Дальше можно и не сомневаться. Самая подлая смесь.
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27.11.2024 18:29 Відповісти
Життєвий приклад прикрої виапдковості
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27.11.2024 18:37 Відповісти
... але иван в лаптях стояв за штурвалом .
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27.11.2024 18:43 Відповісти
это совпаденіє!
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27.11.2024 18:49 Відповісти
Це вже другий раз.
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27.11.2024 19:08 Відповісти
 
 