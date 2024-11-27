Туск пропонує створити програму для захисту Балтійського моря від загроз РФ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про намір запустити програму "морського патрулювання" для захисту Балтійського моря від російських загроз.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico.

Як зазначається, Туск зауважив, що ця ініціатива буде "спільним проєктом" країн, які мають вихід до Балтійського моря і так само відчувають загрозу з боку Росії.

Він наголосив, що якщо Європа єдина, то вона може протистояти Росії, яка в такому разі виявляється "технологічним, фінансовим та економічним карликом".

"Але якщо Європа розділена, Росія становить загрозу для кожної окремої європейської країни", - додав Туск.

Зазначається також, що програма "морського патрулювання" обговорюється на тлі нещодавнього інциденту з обривом підводних телекомунікаційних кабелів між Фінляндією, Німеччиною, Швецією та Литвою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Балтійському морі пошкоджено кабелі зв’язку. Один між Фінляндією та Німеччиною, інший - між Швецією та Литвою

До пошкодження може бути причетне судно під прапором Китаю, яке вийшло з Росії і пройшло через Балтійське море.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС Німеччини та Фінляндії назвали гібридною атакоюпошкодження кабелів у Балтійському морі.

Пошкодження кабелів зв'язку в Балтійському морі

Раніше повідомлялося про пошкодження двох кабелів зв'язку в Балтійському морі – між Фінляндією та Німеччиною та між Швецією та Литвою. У неділю повністю вийшов з ладу кабель BCS East-West Interlink, який з'єднує Литву зі шведським островом Готланд. Наступного дня фінська державна компанія Cinia оголосила про виявлення дефекту в підводному кабелі передачі даних C-Lion1 між Фінляндією та Німеччиною, внаслідок чого зв’язок через цей кабель був перерваний.

C-Lion1 завдовжки 1173 кілометри з’єднує Гельсінкі та місто Росток в німецькій землі Мекленбург-Передня Померанія. Кабель був введений в експлуатацію навесні 2016 року і є єдиним підводним кабелем передачі даних, який проходить напряму з Фінляндії до материкової Європи.

Також читайте: МЗС Німеччини та Фінляндії назвали пошкодження кабелів у Балтійському морі гібридною атакою

До того повідомлялося про інцидент в Ірландському морі, в ході якого із зони, де розташовані критичні кабелі зв'язку, був виведений російський корабель "Янтарь" за підозрою в проведенні розвідки.