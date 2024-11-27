Туск предлагает создать программу по защите Балтийского моря от угроз РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении запустить программу "морского патрулирования" для защиты Балтийского моря от российских угроз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.

Как отмечается, Туск отметил, что эта инициатива будет "совместным проектом" стран, которые имеют выход к Балтийскому морю и так же чувствуют угрозу со стороны России.

Он подчеркнул, что если Европа едина, то она может противостоять России, которая в таком случае оказывается "технологическим, финансовым и экономическим карликом".

"Но если Европа разделена, Россия представляет угрозу для каждой отдельной европейской страны", - добавил Туск.

Отмечается также, что программа "морского патрулирования" обсуждается на фоне недавнего инцидента с обрывом подводных телекоммуникационных кабелей между Финляндией, Германией, Швецией и Литвой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Балтийском море повреждены кабели связи. Один между Финляндией и Германией, другой - между Швецией и Литвой

К повреждению может быть причастно судно под флагом Китая, которое вышло из России и прошло через Балтийское море.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД Германии и Финляндии назвали гибридной атакой повреждение кабелей в Балтийском море.

Повреждение кабелей связи в Балтийском море

Ранее сообщалось о повреждении двух кабелей связи в Балтийском море - между Финляндией и Германией и между Швецией и Литвой. В воскресенье полностью вышел из строя кабель BCS East-West Interlink, который соединяет Литву со шведским островом Готланд. На следующий день финская государственная компания Cinia объявила об обнаружении дефекта в подводном кабеле передачи данных C-Lion1 между Финляндией и Германией, в результате чего связь через этот кабель была прервана.

C-Lion1 длиной 1173 километра соединяет Хельсинки и город Росток в немецкой земле Мекленбург-Передняя Померания. Кабель был введен в эксплуатацию весной 2016 года и является единственным подводным кабелем передачи данных, который проходит напрямую из Финляндии в материковую Европу.

Также читайте: МИД Германии и Финляндии назвали повреждение кабелей в Балтийском море гибридной атакой

До того сообщалось об инциденте в Ирландском море, в ходе которого из зоны, где расположены критические кабели связи, был выведен российский корабль "Янтарь" по подозрению в проведении разведки.