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Новости
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По мнению следствия, кабели в Балтийском море повредило судно из Китая, - The Wall Street Journal

Підводний кабель передачі даних

Следствие считает, что кабели мог повредить своим якорем китайский сухогруз Yi Peng 3.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

"Следователи подозревают, что Yi Peng 3 на прошлой неделе намеренно разорвал два критически важных кабеля передачи данных, когда его якорь тянуло по дну Балтийского моря на более 160 километров", - говорится в сообщении.

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Повреждение кабелей связи в Балтийском море

Ранее сообщалось о повреждении двух кабелей связи в Балтийском море - между Финляндией и Германией и между Швецией и Литвой. В воскресенье полностью вышел из строя кабель BCS East-West Interlink, который соединяет Литву со шведским островом Готланд. На следующий день финская государственная компания Cinia объявила об обнаружении дефекта в подводном кабеле передачи данных C-Lion1 между Финляндией и Германией, в результате чего связь через этот кабель была прервана.

C-Lion1 длиной 1173 километра соединяет Хельсинки и город Росток в немецкой земле Мекленбург-Передняя Померания. Кабель был введен в эксплуатацию весной 2016 года и является единственным подводным кабелем передачи данных, который проходит напрямую из Финляндии в материковую Европу.

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До того сообщалось об инциденте в Ирландском море, в ходе которого из зоны, где расположены критические кабели связи, был выведен российский корабль "Янтарь" по подозрению в проведении разведки.

Автор: 

Китай (2946) повреждение (165) кабель (34)


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И русский капитан на китайском судне. Дальше можно и не сомневаться. Самая подлая смесь.
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27.11.2024 18:29 Ответить
Життєвий приклад прикрої виапдковості
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27.11.2024 18:37 Ответить
... але иван в лаптях стояв за штурвалом .
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27.11.2024 18:43 Ответить
это совпаденіє!
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27.11.2024 18:49 Ответить
Це вже другий раз.
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27.11.2024 19:08 Ответить
 
 