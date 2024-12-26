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Новини
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Керівник Держоператора тилу Жумаділов підтвердив, що його справу про поїздки до окупованого Криму закрили

Справа проти Жумаділова за поїздки в Крим закрита

Головне управління СБУ в Автономній Республіці Крим закрило кримінальну справу  щодо гендиректора закупівельної агенції Міноборони "Державний оператор тилу" Арсена Жумаділова у зв’язку з відсутністю складу злочину. Це стосується його поїздок на окупований півострів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske. 

Зазначається, що Жумаділов надав виданню копію постанови про закриття провадження.

"Щодо моїх поїздок у Крим. Так, я про це сам писав, що їздив. Єдине, що хтось це перекрутив і написав, що я їздив туди двічі на рік. Ні, я їздив лише двічі: перший раз — у 2017-му, другий — у 2021-му. Їздив, не перебуваючи на посадах в органах державної влади й не маючи допуску до державної таємниці", - сказав Жумаділов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мою репутацію хочуть спаплюжити. Підприємництвом у Криму не займаюся, майна там не маю, - голова Державного оператора тилу Жумаділов

Він пояснив поїздки сімейними обставинами, зокрема тим, щоб провідати хворого батька, який не може виїжджати за межі Криму. "Обидва рази це було на 3 дні. Я лише проводив час із родиною", — додав посадовець.

Нагадаємо, раніше гендиректор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов визнав, що його дружина має паспорт РФ. За його словами, вона отримала цей документ, щоб навідувати родичів в окупованому Криму.

"У березні за заявою навіть відкрили щодо цього справу. СБУ провела відповідні процесуальні дії, допитала мене, встановила факти… І от можу повідомити, що станом на 14 листопада вийшла постанова про закриття кримінального провадження", — зауважив він.

На запитання, за чиєю заявою відкрите провадження, Жумаділов не відповів.

Як вдалося з’ясувати hromadske з власних джерел, заяву про вчинення Жумаділовим кримінального правопорушення в березні подав одіозний нардеп Микола Тищенко, у такий спосіб фактично змусивши СБУ відкрити справу.

Раніше на закиди, зокрема про відвідування окупованого Криму, Жумаділов відповідав, що так "харчові барони" намагаються "спаплюжити його репутацію".

Автор: 

Крим (14147) Жумаділов Арсен (49) ДОТ (144)


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Топ коментарі
+11
Після того як він на закони двічі поклав х*р, його призначили гендиректором закупівельної агенції Міноборони
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26.12.2024 17:21
+5
Головне управління СБУ в Автономній Республіці Крим...
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26.12.2024 17:36
+2
Дер жоператор...
Дас жоператор...
Ді жоператор...
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26.12.2024 17:09
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Дер жоператор...
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Ді жоператор...
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26.12.2024 17:09 Відповісти
Він пояснив поїздки сімейними обставинами, зокрема тим, щоб провідати хворого батька, який не може виїжджати за межі Криму. После 2021 года батька резко выздоровел?
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26.12.2024 17:11 Відповісти
Красавєц...
Так пабєдімь...
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26.12.2024 17:11 Відповісти
Щось я не зрозумів, воно серйозно думає ,що це нормально отримати кацапський паспорт щоб відвідувати якихось там родичів? Акуєть .
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26.12.2024 17:19 Відповісти
Після того як він на закони двічі поклав х*р, його призначили гендиректором закупівельної агенції Міноборони
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26.12.2024 17:21 Відповісти
Безвідносно до особистих якостей
(про які я нічого не знаю, тому стверджувати нічого ні поганого ні гарного не можу, бо ж не знаю нічого)
персони Арсена Жумаділова, а виключно якщо брати до уваги громадянина України, НЕ держслужбовця на той час, який не мав доступна до державної таємниці на той час:
На які закони він
( Арсен Жумаділов, на той час = громадянин України, НЕ держслужбовець, не мав доступна до державної таємниці. ) нібито "поклав х*р", може "Mart" навести конкретні закони, на які "Mart" нібито посилається, заявляючи "він на закони двічі поклав х*р" ?

По яким "законам" не можна було їздити в Крим в 2017 і 2021 році, через легальні пункти пропуску
(тобто з неокупованої території України на той час
(2017 і 2021 про які в новині згадується.)
.)
?

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26.12.2024 21:11 Відповісти
Жумаділов підтвердив, що його брат веде підприємницьку діяльність на окупованому півострові Джерело: https://censor.net/ua/n3477172
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26.12.2024 17:32 Відповісти
Він певно після цього ще їздив.
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26.12.2024 20:47 Відповісти
Головне управління СБУ в Автономній Республіці Крим...
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26.12.2024 17:36 Відповісти
Цим нацменам Україна цікава тільки з позиції збагачення, життя українського народу їх не цікавить.
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26.12.2024 18:34 Відповісти
Чому Ви сперечається дайте йому Героя України ім. Заленського
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26.12.2024 19:57 Відповісти
Всі тварини рівні. Але деякі рівніші.
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26.12.2024 20:02 Відповісти
Схоже, хитрозаді жумадилові поступово окупують МОУ..
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26.12.2024 20:10 Відповісти
Нормас там какашвили понатаскивал свою семейку во власть. Еще бы табор устроили а то маловато зубарашвили всяких на должностях
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26.12.2024 20:29 Відповісти
Він виконував завдання 95-го кварталу.
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26.12.2024 20:45 Відповісти
Дивні призвіща в видатних українських начальників! До Зеленського таких не зустрічав.
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26.12.2024 22:12 Відповісти
 
 