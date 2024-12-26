Керівник Держоператора тилу Жумаділов підтвердив, що його справу про поїздки до окупованого Криму закрили

Головне управління СБУ в Автономній Республіці Крим закрило кримінальну справу щодо гендиректора закупівельної агенції Міноборони "Державний оператор тилу" Арсена Жумаділова у зв’язку з відсутністю складу злочину. Це стосується його поїздок на окупований півострів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Зазначається, що Жумаділов надав виданню копію постанови про закриття провадження.

"Щодо моїх поїздок у Крим. Так, я про це сам писав, що їздив. Єдине, що хтось це перекрутив і написав, що я їздив туди двічі на рік. Ні, я їздив лише двічі: перший раз — у 2017-му, другий — у 2021-му. Їздив, не перебуваючи на посадах в органах державної влади й не маючи допуску до державної таємниці", - сказав Жумаділов.

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Він пояснив поїздки сімейними обставинами, зокрема тим, щоб провідати хворого батька, який не може виїжджати за межі Криму. "Обидва рази це було на 3 дні. Я лише проводив час із родиною", — додав посадовець.

Нагадаємо, раніше гендиректор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов визнав, що його дружина має паспорт РФ. За його словами, вона отримала цей документ, щоб навідувати родичів в окупованому Криму.

"У березні за заявою навіть відкрили щодо цього справу. СБУ провела відповідні процесуальні дії, допитала мене, встановила факти… І от можу повідомити, що станом на 14 листопада вийшла постанова про закриття кримінального провадження", — зауважив він.

На запитання, за чиєю заявою відкрите провадження, Жумаділов не відповів.

Як вдалося з’ясувати hromadske з власних джерел, заяву про вчинення Жумаділовим кримінального правопорушення в березні подав одіозний нардеп Микола Тищенко, у такий спосіб фактично змусивши СБУ відкрити справу.

Раніше на закиди, зокрема про відвідування окупованого Криму, Жумаділов відповідав, що так "харчові барони" намагаються "спаплюжити його репутацію".