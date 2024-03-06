Мою репутацію хочуть спаплюжити. Підприємництвом у Криму не займаюся, майна там не маю, - голова Державного оператора тилу Жумаділов

Очільник Державного оператора тилу (ДОТ) Арсен Жумаділов стверджує, що проти нього розгорнуто замовну інформаційну кампанію.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз кульмінує дійство, що розігрується харчовими баронами, останні два місяці. На кону повернення прозорості та довіри суспільства до того, як витрачається близько 45 млрд. грн. щороку", - зазначив Жумаділов.

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За словами голови ДОТ, очолювану ним установу намагаються скомпрометувати, а його особисту репутацію - спаплюжити.

"Щодо нових закидів на мою адресу доповідаю. По компанії, яка зареєстрована в Криму і рахується за мною. Ви коли-небудь пробували закрити ТОВ? А коли воно знаходиться на окупованій території? У нас можна втратити територію, але юридичні особи, які там зареєстровані, - ніколи. Господарською діяльністю в Криму я не займаюсь з лютого 2014-го року. Компанія в стадії ліквідації", - написав він.

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Жумаділов підтвердив, що його брат веде підприємницьку діяльність на окупованому півострові. І заперечив, що має в Криму житло. Щодо квартири у Стамбулі, яку його родина придбала в грудні 2021 року, голова ДОТ пояснив, що вона була куплена на спільні з тещею заощадження за 70 тис. доларів.

"Внесок нашої родини - половина з цієї суми. Це точно космічна цифра? Відповідні доходи в мене задекларовані та підтверджені", - стверджує він.

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Чиновник нагадав, що завдяки Державному оператору тилу вдалося зекономити близько 3 млрд грн.

"Було би дивно, якби бенефіціари схем вітали б реформу. Не просто дивно - підозріло. Це б значило, що щось ми робимо не так.

Система пручається і робить це гучно. Це нормально. Буде ненормально, якщо підемо із нею на компроміс", - підсумував він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, постачальники Міноборони після програшу в адмінсуді відкликали свої заявки на участь в аукціоні на постачання харчів для армії. Торги зірвано.





