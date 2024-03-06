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Новини
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Мою репутацію хочуть спаплюжити. Підприємництвом у Криму не займаюся, майна там не маю, - голова Державного оператора тилу Жумаділов

арсен,жумаділов

Очільник Державного оператора тилу (ДОТ) Арсен Жумаділов стверджує, що проти нього розгорнуто замовну інформаційну кампанію.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз кульмінує дійство, що розігрується харчовими баронами, останні два місяці. На кону повернення прозорості та довіри суспільства до того, як витрачається близько 45 млрд. грн. щороку", - зазначив Жумаділов.

Читайте: Постачальники Міноборони зірвали чергові торги на постачання їжі армії

За словами голови ДОТ, очолювану ним установу намагаються скомпрометувати, а його особисту репутацію - спаплюжити.

"Щодо нових закидів на мою адресу доповідаю. По компанії, яка зареєстрована в Криму і рахується за мною. Ви коли-небудь пробували закрити ТОВ? А коли воно знаходиться на окупованій території? У нас можна втратити територію, але юридичні особи, які там зареєстровані, - ніколи. Господарською діяльністю в Криму я не займаюсь з лютого 2014-го року. Компанія в стадії ліквідації", - написав він.

Також читайте: Державний оператор тилу оголосив нові процедури на закупівлю харчів для армії, виконуючи рішення суду

Жумаділов підтвердив, що його брат веде підприємницьку діяльність на окупованому півострові. І заперечив, що має в Криму житло. Щодо квартири у Стамбулі, яку його родина придбала в грудні 2021 року, голова ДОТ пояснив, що вона була куплена на спільні з тещею заощадження за 70 тис. доларів.

"Внесок нашої родини - половина з цієї суми. Це точно космічна цифра? Відповідні доходи в мене задекларовані та підтверджені", - стверджує він.

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Чиновник нагадав, що завдяки Державному оператору тилу вдалося зекономити близько 3 млрд грн.

"Було би дивно, якби бенефіціари схем вітали б реформу. Не просто дивно - підозріло. Це б значило, що щось ми робимо не так.

Система пручається і робить це гучно. Це нормально. Буде ненормально, якщо підемо із нею на компроміс", - підсумував він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, постачальники Міноборони після програшу в адмінсуді відкликали свої заявки на участь в аукціоні на постачання харчів для армії. Торги зірвано.

Арсен Жумаділов
Арсен Жумаділов
Арсен Жумаділов

Автор: 

Міноборони (7420) закупівлі (3393) Жумаділов Арсен (52) ДОТ (148)


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Топ коментарі
+14
Жумаділов підтвердив, що його брат веде підприємницьку діяльність на окупованому півострові. Цього достатньо, щоб в часі війни його не було допущено в державні органи ,на керуючу посаду ,зв'язану із державними фінансами ,на відстань вистрілу https://uk.wikipedia.org/wiki/M142_HIMARS M142 HIMARS
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06.03.2024 15:35
+11
ВІРЮ!!! це "чесне" зелене шмазло із дружиною з кацапським пашпортом...
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06.03.2024 15:28
+10
Чувак-суперпатріот їздив в Крим після його окупації. ФБС до нього не мало питань.

В чому секрет такої лояльності фсб до Жумаділова, якщо майже щоденно фсб проводить обшуки у кримських татар в Криму, затримує їх і вивозить в Мордор?
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06.03.2024 15:29
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06.03.2024 15:27 Відповісти
Злодії та корупціонери теж плачуть ! Хіба він тільки богата людина ?
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06.03.2024 16:00 Відповісти
ВІРЮ!!! це "чесне" зелене шмазло із дружиною з кацапським пашпортом...
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06.03.2024 15:28 Відповісти
критерії відбору зебілОПою кадрів: 1) G2; 2)кацапи; 3) інші не православні; 4)сусіди членограя; і т.д., але обов'язково кацапомовні та Україно ненависні.
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06.03.2024 15:54 Відповісти
Чувак-суперпатріот їздив в Крим після його окупації. ФБС до нього не мало питань.

В чому секрет такої лояльності фсб до Жумаділова, якщо майже щоденно фсб проводить обшуки у кримських татар в Криму, затримує їх і вивозить в Мордор?
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06.03.2024 15:29 Відповісти
Жумаділов підтвердив, що його брат веде підприємницьку діяльність на окупованому півострові. Цього достатньо, щоб в часі війни його не було допущено в державні органи ,на керуючу посаду ,зв'язану із державними фінансами ,на відстань вистрілу https://uk.wikipedia.org/wiki/M142_HIMARS M142 HIMARS
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06.03.2024 15:35 Відповісти
Так, це зветься КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ. І СБУ мала би цім зайнятися.

СБУ більше 30 років спало , тому і маємо кучу проблем у владі . Державне керівництво має бути чисте як стекло . Так у країнах Заходу через лупу біографії дивляться
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06.03.2024 15:42 Відповісти
СБУ ніколи не спало - воно зажди заробляло бабло віджимом бізнесів в Україні, кришуванням наркоти і т.п. Якщо ви чуєте, що десь у когось віджимає бізнес - 90%, що це СБУ.
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06.03.2024 15:46 Відповісти
Буття 4:9 UBIO

І сказав Господь Каїнові: Де Авель, твій брат? А той відказав: Не знаю. Чи я сторож брата свого?
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06.03.2024 16:53 Відповісти
Ні, цього не достатньо, бо брат не відповідає за брата.
Нагадаю, що у Сирського у Росії рідня і багато у кого там рідня.
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06.03.2024 17:14 Відповісти
Не відповідає, але таких посад у державі, яка опікується безпекою, таких посад займати не може!
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06.03.2024 17:59 Відповісти
ну дык это очень плохо - где гарантия что тот же Сырский свою родню ненавидит (и наоборот) а если нет - значит у гебни прекрасный рычаг на получение инфы\давление на принятие решений и т.д. и т.п. "и многих кого" это тоже касается. с 14го года толпы "успешно работали" на кацапстан и без последствий (почему-то) продолжают.
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06.03.2024 19:20 Відповісти
кому ви це розжовуєте? Цей буль спец по зализуванні будь-якого багна із ваВами у розвитку.
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06.03.2024 20:47 Відповісти
Бо, нагадаю, дружина Жумаділова свідомо, «щоб навідувати батьків в Криму», стала громадянкою РФ, і цей український топ-чиновник не бачить в цьому проблем https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fglavcom.ua%2Fcountry%2Fsociety%2Fhendirektor-derzhavnoho-operatora-tilu-zhumadilov-viznav-shcho-joho-druzhina-maje-pasport-rf-968902.html%3Ffbclid%3DIwAR2Rbrbu-qk3kSWjropGH7qRAtkz7DFgG8XoNHwIbSbR_lMGw3VEggNhvSY&h=AT2cSaW6A0aLQZdO49IoBTUZvN_QJ-pJo5g-DnsycGMgIXCUnNjNBXbQuDIWotAJcDTPQQGZsXh-JGq4ZZCdCIMxJXEkvX2_xnepB18QNV0KfqowbGALR3O-rMnN6qBTxeKCBAoM3-PFRpEs3KNcWaBybw&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1UzWLdKPVW694PFZe9L1Bb4BfsK34mSntolyYAPWM2R0SPWw0pfyKWF2RP2RRp2PLg0bSzjEK0IXiEHGZM4LxcyoBmD290Jvki5IbjNOUhV5OFdoq_v1vTyw3xjpx6At6rUUJRb15vmdQc8PhchhVLCIEAoZydQ7y457oy8mR3_k1gA9qwvJ7knBIuSKihfGDmi2hdupOt https://glavcom.ua/.../hendirektor-derzhavnoho-operatora...
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06.03.2024 15:45 Відповісти
проблема в том, что тот, кто его туда засунул "не видит проблем".
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06.03.2024 19:21 Відповісти
покійному брату дЄрьмака байка, хто заплатить більше тому й посада.
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06.03.2024 20:49 Відповісти
Репутація? Як оця зелена шобла взагалі може вимовляти це слово? Напевно після гри на фортепіанах це би слово взагалі не вживали всі кварталісти і їх офіційні і не офіційні прихильники. Репутація це коли в тебе ну ніяк не може бути офіційна зарплата більшою за зарплату солдата на передку. Яка така його діяльність може коштувати бюджету в 160 к. грн в місяць? Що він може зробити вартіснішого більше ніж солдат навіть з другої лінії? Да і взагалі яка може бути репутація у зеленого ухилянтського гівна. Тільки гівняча . Ну і ще зеленого кольору що пливе по Тисі. Ха ха ха.
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06.03.2024 15:39 Відповісти
а тут склянка як завжди напівпорожня ))))
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06.03.2024 15:40 Відповісти
Не вірю. Він виглядає вкушений рашизмом корупціонер.
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06.03.2024 15:41 Відповісти
Корупційна,зрадницька,злодійська система не впустить в себе нікого хто не поділяє її "цінності"!
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06.03.2024 15:43 Відповісти
На такі посади треба призначати поранених на фронті військових, без кінцівок тощо. Ось їхню репутацію буде важко спаплюжити.
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06.03.2024 15:46 Відповісти
Почитайте біографію Жумаділова . Якась вона незграбна
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06.03.2024 15:58 Відповісти
Звичайна біографія корупціонера !
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06.03.2024 16:07 Відповісти
Для учасників і інвалідів війни в Україні повинні бути створені офіційні соціальні ліфти. На керівні посади призначати виключно і тільки реальних ветеранів. Як лишній доказ-поранення на війні. Офіційно. Через раду провести закон. Це звичайно не дасть стопроцентноі і гарантії від корупції але знизить ризики це точно.
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06.03.2024 16:11 Відповісти


до речі , ні одна парламентська партия такого не запропонувала .

Вам це не здається цикавим ?
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06.03.2024 16:18 Відповісти
Е діячі , які намагаються попасти до держзакупівель .

Адаманов Едем Бекірович - генеральний директор Медзакупівель України. Обіймає посаду з серпня 2023 року. До цього з 2019 по березень 2021 року працював в МЗУ на посаді заступника генерального директора з закупівель. Потім очолив ЦЗО ДУ «Професійні закупівлі».

Навчався в Кримському економічному інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», який закінчив з відзнакою. Отримав ступінь магістра за спеціальністю «Міжнародна економіка». Вивчав міжнародний бізнес на магістерській програмі у Варшавському державному університеті. Пройшов навчання за короткостроковими та середньостроковими програмами Києво-Могилянської Бізнес Школи з питань менеджменту та державного управління.

‼️‼️‼️Попереднім керівником МЗУ був https://medzakupivli.com/uk/biohrafii/90-zhumadilov-arsen-kuatovych Арсен Жумаділов [https://web.archive.org/web/20210607093709/https://medzakupivli.com/uk/biohrafii/90-zhumadilov-arsen-kuatovych Архівовано 7 червня 2021 у https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine Wayback Machine .].
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06.03.2024 15:57 Відповісти
Насіров 2. І таких в нас легіон !
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06.03.2024 16:20 Відповісти
Він не білий і пухнастий, але справа не у тому... Мафія яка заправляє дерибаном коштів на поганеньке годування військових не дасть увійти туди будь кому іншому...
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06.03.2024 16:58 Відповісти
влада злетит і ти курва сядеш надовго
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06.03.2024 17:06 Відповісти
 
 