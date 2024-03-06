Мою репутацію хочуть спаплюжити. Підприємництвом у Криму не займаюся, майна там не маю, - голова Державного оператора тилу Жумаділов
Очільник Державного оператора тилу (ДОТ) Арсен Жумаділов стверджує, що проти нього розгорнуто замовну інформаційну кампанію.
Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Прямо зараз кульмінує дійство, що розігрується харчовими баронами, останні два місяці. На кону повернення прозорості та довіри суспільства до того, як витрачається близько 45 млрд. грн. щороку", - зазначив Жумаділов.
За словами голови ДОТ, очолювану ним установу намагаються скомпрометувати, а його особисту репутацію - спаплюжити.
"Щодо нових закидів на мою адресу доповідаю. По компанії, яка зареєстрована в Криму і рахується за мною. Ви коли-небудь пробували закрити ТОВ? А коли воно знаходиться на окупованій території? У нас можна втратити територію, але юридичні особи, які там зареєстровані, - ніколи. Господарською діяльністю в Криму я не займаюсь з лютого 2014-го року. Компанія в стадії ліквідації", - написав він.
Жумаділов підтвердив, що його брат веде підприємницьку діяльність на окупованому півострові. І заперечив, що має в Криму житло. Щодо квартири у Стамбулі, яку його родина придбала в грудні 2021 року, голова ДОТ пояснив, що вона була куплена на спільні з тещею заощадження за 70 тис. доларів.
"Внесок нашої родини - половина з цієї суми. Це точно космічна цифра? Відповідні доходи в мене задекларовані та підтверджені", - стверджує він.
Чиновник нагадав, що завдяки Державному оператору тилу вдалося зекономити близько 3 млрд грн.
"Було би дивно, якби бенефіціари схем вітали б реформу. Не просто дивно - підозріло. Це б значило, що щось ми робимо не так.
Система пручається і робить це гучно. Це нормально. Буде ненормально, якщо підемо із нею на компроміс", - підсумував він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, постачальники Міноборони після програшу в адмінсуді відкликали свої заявки на участь в аукціоні на постачання харчів для армії. Торги зірвано.
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В чому секрет такої лояльності фсб до Жумаділова, якщо майже щоденно фсб проводить обшуки у кримських татар в Криму, затримує їх і вивозить в Мордор?
СБУ більше 30 років спало , тому і маємо кучу проблем у владі . Державне керівництво має бути чисте як стекло . Так у країнах Заходу через лупу біографії дивляться
І сказав Господь Каїнові: Де Авель, твій брат? А той відказав: Не знаю. Чи я сторож брата свого?
Нагадаю, що у Сирського у Росії рідня і багато у кого там рідня.
до речі , ні одна парламентська партия такого не запропонувала .
Вам це не здається цикавим ?
Адаманов Едем Бекірович - генеральний директор Медзакупівель України. Обіймає посаду з серпня 2023 року. До цього з 2019 по березень 2021 року працював в МЗУ на посаді заступника генерального директора з закупівель. Потім очолив ЦЗО ДУ «Професійні закупівлі».
Навчався в Кримському економічному інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», який закінчив з відзнакою. Отримав ступінь магістра за спеціальністю «Міжнародна економіка». Вивчав міжнародний бізнес на магістерській програмі у Варшавському державному університеті. Пройшов навчання за короткостроковими та середньостроковими програмами Києво-Могилянської Бізнес Школи з питань менеджменту та державного управління.
‼️‼️‼️Попереднім керівником МЗУ був https://medzakupivli.com/uk/biohrafii/90-zhumadilov-arsen-kuatovych Арсен Жумаділов [https://web.archive.org/web/20210607093709/https://medzakupivli.com/uk/biohrafii/90-zhumadilov-arsen-kuatovych Архівовано 7 червня 2021 у https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine Wayback Machine .].