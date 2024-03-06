Постачальники Міноборони зірвали чергові торги на постачання їжі армії
Після програшу в адміністративному суді майже всі учасники торгів з постачання харчування для Міноборони відкликали свої заявки для участі в аукціоні Прозорро.
Про це Цензор.НЕТ повідомили джерела в Міноборони.
"Після того, як вони вчора програли суд, учасники відкликали майже всі заявки. Тепер два варіанти - або прямі договори, або в ДОТ заберуть харчування", - розповів співрозмовник.
Як відомо, напередодні один з найбільших постачальників харчування для Міноборони компанія "Атомсервіс" направив лист на адресу міністра Рустема Умєрова, його заступника Дмитра Кліменкова та керівника Державного оператора тилу Арсена Жумаділова, де пригрозив не вийти на наступні торги, якщо не будуть змінені умови участі в них.
Постачальників категорично не влаштовує, що заявки від частин тепер збиратиме ДОТ, а не вони самі напряму від частин. Бо саме завдяки прямому отриманню заявок з частин їм вдається красти гроші. Це відбувається через підписання фальшивих накладних на товар, якого не було, але який потім оплачується Міноборони.
ДБР та Нацполіцією зафіксовано, що постачальники входили в злочинну змову з представниками військових частин, в результаті чого добові порції військових зменшувались на третину. Водночас ВЧ та постачальник підписували фальшиві накладні, за якими нібито постачали товар, якого насправді не було. Так, тільки через одну частину бюджет країни компаніями групи Глиняної було пограбовано на 5 мільйонів гривень.
Нинішнім постачальникам Міноборони дуже не вигідна реформа, яку анонсував ДОТ - перехід на закупівлю окремих харчових груп. Бо туди таких хочуть вийти виробники, які зараз за безцінь віддають свою продукцію постачальникам Міноборони, а ті накручують там від 26 до 187% прибутку.
Будь ласка, зачекайте...
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потрібен Гетьман !
Так давайте же выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями !"....
і виберемо Гетьмана ! 😕
закони прописані так, щоб красти...
люди цим користуються,
в чому проблема???
прийняти чесний закон???
бо як в анегдоті...
нас дво з подругою згвалтували в бані
а третю чому не чіпали??
а вона не хотіла... *************
Якщо фронт обвалиться без фортифікацій, то фігня, а вот якщо ЗЄрейтінги впадуть - то реальна біда.
20 травня і пішов нахєр !👿
я не заздрю прокурорам, які будуть таке доводити у суді.
тут мають бути чіткі правила - юр. та фіз. особи, які зривали торги, попадають в "чорний список" і йдуть торгувати вроздріб на районному ринку
правила торгів чітко визначені вимогами МО по якості і т.д., а механізм це "прозоро".
який ще суд ?
"купи козу...." і заарештуй Лієва 😕
Те, що я вже неодноразово писав у коментарях: закуповувати продукцію необхідно лише у виробників. Ніяких прокладок не повинно існувати взагалі. Тим більше, під час війни.
МО не може замовити безпосередньо у виробників виготовлення бодай базового набору харчів!?
Обов'язково треба мати цілу низку прокладок на один продукт? 👿
Україні потрібен Гетьман!
Це і в дитсадку знають!
Прокладки існують через наше мовчання ! 👿
"Децентралізація" в армії може залишитись лише у способах виконання бойового завдання, бо це - військове мистецтво, себто "менеджмент Залужного", а все решта по Правилах та централізовано
Має бути "чорний список "Дядьки Семена" - постачального відділу ЗСУ.
І саботажники у ньому мають бути вказані по ФІО, з фотокарточками і списком родичів та "ділових партнерів", щоб не пролізли знову!
але кого вже в цій країні турбує, хто і чим має займатися ...
А що ж трапилось?
Ніби-то ж тепер "всі презеденти" - в чому справа?
Може щось в бюлетнях треба поправити? Чи в мозку?
Але у цьому випадку бонапарт пишеться з малої літери, або додається "теж мені Бонапарт", у сенсі ЗЄльона жаба преться 😂👍
нам потрібен Гетьман !
Умеров, тільки з Остіном пересидів, на зустрічі його з сирським, а в Міноборони….все, як і було за резнікова.
Знову, будуть в ОПУ «ліжками совати», час закінчується… невблаганно
Є гроші на безпілотники,-де безпілотники ?
Є гроші на оборонні споруди,-де ?
Є гроші на харчування армії.....
Одразу видно системний підхід 💪
Жумаділов Арсен Куатович, Умєров Рустем Енверович- наше все...
Прикол в тому, що навіть колишній голова Нац. банку, Шевченко Кирило Євгенович- також обрізаний.
Ну а їх самих - на фронт, на навчання порядності та чесності!!!
@JaWernulsa
·
https://twitter.com/JaWernulsa/status/1765290079713439834 2 ч
В ответ
https://twitter.com/JaWernulsa @JaWernulsa
>>на посаду головного куратора питань забезпечення української армії. Постачальники харчування ЗСУ вже прямо говорять про диверсію з боку Жумаділова. СБУ закликають негайно втрутитися.
Тільки в мене одного дежав'ю?
Коли бабуля з пенсії 3,5к донатить 100-200грн і несе армійцям домашні закрутки. То внутрішні п*дари не можуть нажертися, все їм мало. Тут питання виживання України, вся горить з півночі на південь, а цій внутрішньо-моцкальській шулєрській мразоті на пару з недої*бками тиловичками усе пох., крім набивання своїх свинських пельок. Прийде москаль зовнішній, то внутрішнього обійме як рідного.