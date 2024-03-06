УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7649 відвідувачів онлайн
Новини
14 667 74

Постачальники Міноборони зірвали чергові торги на постачання їжі армії

харчування

Після програшу в адміністративному суді майже всі учасники торгів з постачання харчування для Міноборони відкликали свої заявки для участі в аукціоні Прозорро.

Про це Цензор.НЕТ повідомили джерела в Міноборони.

"Після того, як вони вчора програли суд, учасники відкликали майже всі заявки. Тепер два варіанти - або прямі договори, або в ДОТ заберуть харчування", - розповів співрозмовник.

Як відомо, напередодні один з найбільших постачальників харчування для Міноборони компанія "Атомсервіс" направив лист на адресу міністра Рустема Умєрова, його заступника Дмитра Кліменкова та керівника Державного оператора тилу Арсена Жумаділова, де пригрозив не вийти на наступні торги, якщо не будуть змінені умови участі в них.

Постачальників категорично не влаштовує, що заявки від частин тепер збиратиме ДОТ, а не вони самі напряму від частин. Бо саме завдяки прямому отриманню заявок з частин їм вдається красти гроші. Це відбувається через підписання фальшивих накладних на товар, якого не було, але який потім оплачується Міноборони.

Також читайте: Державний оператор тилу оголосив нові процедури на закупівлю харчів для армії, виконуючи рішення суду

ДБР та Нацполіцією зафіксовано, що постачальники входили в злочинну змову з представниками військових частин, в результаті чого добові порції військових зменшувались на третину. Водночас ВЧ та постачальник підписували фальшиві накладні, за якими нібито постачали товар, якого насправді не було. Так, тільки через одну частину бюджет країни компаніями групи Глиняної було пограбовано на 5 мільйонів гривень.

Нинішнім постачальникам Міноборони дуже не вигідна реформа, яку анонсував ДОТ - перехід на закупівлю окремих харчових груп. Бо туди таких хочуть вийти виробники, які зараз за безцінь віддають свою продукцію постачальникам Міноборони, а ті накручують там від 26 до 187% прибутку.

Автор: 

Міноборони (7420) продукти (1151) закупівлі (3396) ДОТ (148)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
Україна без руля та вітрил 👿

потрібен Гетьман !
показати весь коментар
06.03.2024 11:12
+15
Шантажистів наказати за законами воєнного часу!!!
показати весь коментар
06.03.2024 11:13
+13
Українське військо яке захищає країну від знищення та якому не вистачає зброї хочуть залишити ще й без харчування-но ета всьо проіскі враждєбних вражескіх врагов льющіх воду на мєльніцу...
показати весь коментар
06.03.2024 11:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україна без руля та вітрил 👿

потрібен Гетьман !
показати весь коментар
06.03.2024 11:12 Відповісти
Відвертий саботаж. .уки.
показати весь коментар
06.03.2024 11:37 Відповісти
"Есть желание, но нет возможностей.
Так давайте же выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями !"....

і виберемо Гетьмана ! 😕
показати весь коментар
06.03.2024 12:53 Відповісти
а в чому винуваті постачальники???
закони прописані так, щоб красти...
люди цим користуються,
в чому проблема???
прийняти чесний закон???
бо як в анегдоті...
нас дво з подругою згвалтували в бані
а третю чому не чіпали??
а вона не хотіла... *************
показати весь коментар
06.03.2024 13:31 Відповісти
ні, треба дозволити їм красти гроші..., а інакше ніяк, армія залишиться без їжі..., якщо держава не спроможна забезпечити прозоре постачання їжі, а сбу на цю ситуацію чхати, нехай крадуть, скільки влізе..., але армія буде харчуватись хоч гнилими яблуками..., а що робити...
показати весь коментар
06.03.2024 11:13 Відповісти
Шантажистів наказати за законами воєнного часу!!!
показати весь коментар
06.03.2024 11:13 Відповісти
Перепрошую недобачаю, ткніть пальцем де ці ваші закони воєнного часу?
показати весь коментар
06.03.2024 11:16 Відповісти
Їх немає, бо "все закінчиться за два-три тижні"
Якщо фронт обвалиться без фортифікацій, то фігня, а вот якщо ЗЄрейтінги впадуть - то реальна біда.

20 травня і пішов нахєр !👿
показати весь коментар
06.03.2024 11:21 Відповісти
Не на ..., а в буцегарню на довічне.
показати весь коментар
06.03.2024 11:39 Відповісти
Дякую, суттєве поточнення !
показати весь коментар
06.03.2024 11:52 Відповісти
Він має на увазі САБОТАЖ, але, на жаль, у КК України відсутня норма покарання за цей злочин. Мабуть ті хто винні приймати норму законну про відповідальність за це самі не проти саботажу по відношенню до власної країни!!!
показати весь коментар
06.03.2024 11:25 Відповісти
"саботаж у вигляді судової тяганини" -
я не заздрю прокурорам, які будуть таке доводити у суді.

тут мають бути чіткі правила - юр. та фіз. особи, які зривали торги, попадають в "чорний список" і йдуть торгувати вроздріб на районному ринку
показати весь коментар
06.03.2024 11:31 Відповісти
Що означає "зірвали торги" ?
показати весь коментар
06.03.2024 11:59 Відповісти
почали судову тяганину.
правила торгів чітко визначені вимогами МО по якості і т.д., а механізм це "прозоро".

який ще суд ?
показати весь коментар
06.03.2024 12:05 Відповісти
На мій погляд справа у тому, що МО просто прикриває демагогією про суд та злобних поганих постачальників той факт, що ніхто не хоче брати участь у їх тендерах з нереалістичними умовами - ні посередники, ні тим більш виробники, у тому числі й через неминучі репресії з боку т .н. "силовиків" та рекетирів інших мастей
показати весь коментар
06.03.2024 12:12 Відповісти
Ну тоді знову яйці по 17 і кожному учаснику торгів по готелю в Хорватії, як передплата за товар, який ніколи не буде

"купи козу...." і заарештуй Лієва 😕
показати весь коментар
06.03.2024 13:32 Відповісти
Українське військо яке захищає країну від знищення та якому не вистачає зброї хочуть залишити ще й без харчування-но ета всьо проіскі враждєбних вражескіх врагов льющіх воду на мєльніцу...
показати весь коментар
06.03.2024 11:13 Відповісти
Байден, нагодуй ЗСУ !
показати весь коментар
06.03.2024 11:17 Відповісти
да-і прі етам пра аткати чиновнікам з міноборони України не забудь...
показати весь коментар
06.03.2024 11:19 Відповісти
Відчувають себе впевнено. Зараз їх кадр рулить всіма ЗСУ.
показати весь коментар
06.03.2024 12:29 Відповісти
Але посадили патріотів, а з цими, в кращому випадку, будуть судитися в господарському суд три роки
показати весь коментар
06.03.2024 11:15 Відповісти
Бо туди таких хочуть вийти виробники, які зараз за безцінь віддають свою продукцію постачальникам Міноборони, а ті накручують там від 26 до 187% прибутку.

Те, що я вже неодноразово писав у коментарях: закуповувати продукцію необхідно лише у виробників. Ніяких прокладок не повинно існувати взагалі. Тим більше, під час війни.
показати весь коментар
06.03.2024 11:18 Відповісти
В принципі, МО із своїм апаратом і є та "прокладка", бо тоді за що чиновники гроші одержують, якщо вони не можуть створити торгівельну марку "Дядько Семен"-ЗСУ
показати весь коментар
06.03.2024 11:26 Відповісти
Чому в сересері була "армійська тушонка" в солідолі навіть без наклейок?
МО не може замовити безпосередньо у виробників виготовлення бодай базового набору харчів!?
Обов'язково треба мати цілу низку прокладок на один продукт? 👿

Україні потрібен Гетьман!
показати весь коментар
06.03.2024 11:36 Відповісти
Може, але не хоче. Прокладки вигідні чиновникам і їм же і належать. Дозволяють розкрадати бюджет в посиленому режимі.
показати весь коментар
06.03.2024 11:43 Відповісти
Саме так!
Це і в дитсадку знають!

Прокладки існують через наше мовчання ! 👿
показати весь коментар
06.03.2024 11:45 Відповісти
Можете не мовчати, це нічого не поміняє. Мафії на всіх чхати, бо беруть приклад з влади.
показати весь коментар
06.03.2024 12:59 Відповісти
поточнення - приклад із ЗЄвлади злодіїв і корупціонерів
показати весь коментар
06.03.2024 13:36 Відповісти
Звісно. У кого ж вся повнота влади.
показати весь коментар
06.03.2024 15:30 Відповісти
Це не прокладка. Це, так би мовити, організаційний орган. Як, наприклад, те ж НАТО, тільки в менших масштабах. Все і повинно бути централізовано. Бо якщо кожна військова частина почне сама собі закуповувати харчі, зброю, **********, а потім і самостійно вирішувати, куди їй наступати, а куди ні, ми дуже швидко скотимось в анархію і махновщину. В 1918-му ми вже це проходили. Чим це закінчилось, всім відомо. А те, що цей орган - міністерство оборони - не хоче працювати як слід - це вже інше питання. Ситуацію потрібно виправляти, а не пускати на самоплив. В армії децентралізація неприпустима, вона дуже швидко приведе до поразки.
показати весь коментар
06.03.2024 11:40 Відповісти
+💯!
"Децентралізація" в армії може залишитись лише у способах виконання бойового завдання, бо це - військове мистецтво, себто "менеджмент Залужного", а все решта по Правилах та централізовано
показати весь коментар
06.03.2024 11:50 Відповісти
Головне що найвеличніший лідер тут ні до чого - то все боярє погані. При тому що він призначає міністра оборони. М'яко кажучи бардак...
показати весь коментар
06.03.2024 13:03 Відповісти
Я це десь стверджував? Чи так, якби ляпнути?
показати весь коментар
06.03.2024 13:16 Відповісти
Констатація факту. То іронія для зе-фанатів які це читають.
показати весь коментар
06.03.2024 15:32 Відповісти
А може потрібні кримінальні справи на цих стерв'ятників,щоби штрафувати до останньої спідньої білизни цих " комерсантів"?. Відібрати ліцензії за картельну змову. Та більше ніколи не допускати до держзакупівель.
показати весь коментар
06.03.2024 11:20 Відповісти
Саме так!
Має бути "чорний список "Дядьки Семена" - постачального відділу ЗСУ.
І саботажники у ньому мають бути вказані по ФІО, з фотокарточками і списком родичів та "ділових партнерів", щоб не пролізли знову!
показати весь коментар
06.03.2024 11:43 Відповісти
Отут робота для НАБУ та прокуратури, бо є явні ознаки корпоративної домовленості що є злочином! Тож впред і вгору, продемонструйте боротьбу із корупцією у підприємництві!!!
показати весь коментар
06.03.2024 11:20 Відповісти
ознаками корпоративної домовленості займається не НАБУ і прокуратура, а Антимонопольний комітет.

але кого вже в цій країні турбує, хто і чим має займатися ...
показати весь коментар
06.03.2024 11:28 Відповісти
тому Україні потрібен Гетьман !
показати весь коментар
06.03.2024 11:37 Відповісти
Потрібен, але мудрий нарід обрав самі знаєте кого.
показати весь коментар
06.03.2024 15:57 Відповісти
Дивно, а до виборів 19-го таких проблем з ПроЗЗоро не існувало!
А що ж трапилось?
Ніби-то ж тепер "всі презеденти" - в чому справа?
Може щось в бюлетнях треба поправити? Чи в мозку?
показати весь коментар
06.03.2024 11:23 Відповісти
Дохозяйничались зеленые Бонапарты
показати весь коментар
06.03.2024 11:24 Відповісти
от нахіба, ви порівнюєте історичну постать Наполеона із цим віслюком?
показати весь коментар
06.03.2024 11:46 Відповісти
Порівняння з Бонапартом можливе - для демонстрації мізерності особи.
Але у цьому випадку бонапарт пишеться з малої літери, або додається "теж мені Бонапарт", у сенсі ЗЄльона жаба преться 😂👍

нам потрібен Гетьман !
показати весь коментар
06.03.2024 12:13 Відповісти
зеиуду под трибунал народний , как чаушеску каддафи
показати весь коментар
06.03.2024 11:25 Відповісти
Ніколи не показують, як їдять у СБУ, ГРУ, МВС...ОП...
показати весь коментар
06.03.2024 11:28 Відповісти
В ОП мівіна !
показати весь коментар
06.03.2024 11:29 Відповісти
Але вино дороге та якісне!
показати весь коментар
06.03.2024 11:35 Відповісти
Давити гнид. Ти ба - не "нравиться". Сосать полукровки.
показати весь коментар
06.03.2024 11:29 Відповісти
Купувати напряму у виробників, а прокладки, які заробляють на повітрі взагалі нахєр , а де справи порушені по ним?
показати весь коментар
06.03.2024 11:33 Відповісти
В основному заробляють не прокладки,а ті які купують через них.Тобто міноборони.Проблема стара і лікується тільки хірургічно.Біда лишень в тому,що обов"язки хірурга поклали на санітара...
показати весь коментар
06.03.2024 12:55 Відповісти
" та Нацполіцією зафіксовано, що постачальники входили в злочинну змову..." ---Чому вони не сидять ?!?
показати весь коментар
06.03.2024 11:34 Відповісти
А міністр фінансів із своїм першим замом, казав, що усе вирішать/порішають, у бюджетній системі!! А воно, он, як у Міноборони…
Умеров, тільки з Остіном пересидів, на зустрічі його з сирським, а в Міноборони….все, як і було за резнікова.

Знову, будуть в ОПУ «ліжками совати», час закінчується… невблаганно
показати весь коментар
06.03.2024 11:36 Відповісти
Результат роботи Жумаділова у всій красі 😻
Є гроші на безпілотники,-де безпілотники ?
Є гроші на оборонні споруди,-де ?
Є гроші на харчування армії.....
Одразу видно системний підхід 💪
показати весь коментар
06.03.2024 11:41 Відповісти
Критерій вибору сукнаріду на керівні посади незмінний: Хто завгодно окрім титульної нації...

Жумаділов Арсен Куатович, Умєров Рустем Енверович- наше все...
Прикол в тому, що навіть колишній голова Нац. банку, Шевченко Кирило Євгенович- також обрізаний.
показати весь коментар
06.03.2024 11:42 Відповісти
Так, звичайно це все ці злі постачальники, а МО - воно таке біле та пухнасте. Теперішнє керівництво МО - це просто саботаж та некомпетентність, навідь гірше за попереднього.
показати весь коментар
06.03.2024 11:50 Відповісти
Вивезти на кар'єр і провести "бесіду". На жаль з такими тільки так.
показати весь коментар
06.03.2024 11:50 Відповісти
Прикиньте як на цю ситуацію дивляться наші партнери, які нам виділяють мільярди, що українці не можуть справитись і організувати звичайне нормальне харчування своїм військовим, щоб їх не обікрасти... я б таким уродам і копійки не дала...
показати весь коментар
06.03.2024 11:56 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2024 11:58 Відповісти
2-3 розстріла здатні виправити сітуацию.
показати весь коментар
06.03.2024 12:16 Відповісти
ПРОЗОРРО це не для них. Вони шукають і згодні працювати на умовах МУТНО.
показати весь коментар
06.03.2024 12:29 Відповісти
"Взять бы этого Канта,...... да года на три в Соловки! - совершенно неожиданно бухнул Иван Николаевич."...Ах,если бы знали..знал Бездомный,что поменяй в его высказывании "Канта" на Поставщиков мин-обороны" было бы намного справедливей..по законам военного времени.
показати весь коментар
06.03.2024 12:38 Відповісти
Гадюшник шантажує, потрібно шукати норм підрядників, а цих до відповідальності.
показати весь коментар
06.03.2024 12:49 Відповісти
З огляду на обсяг коштів, які МО витрачає на закупівлю харчування та обсяги відкатів і крадіжок, впевнений що треба шукати імпортних постачальників, наприклад з Туреччини, Греції, Болгарії а може й Румунії!!! Тільки так можна в наших бариг відбити бажання красти!!!
Ну а їх самих - на фронт, на навчання порядності та чесності!!!
показати весь коментар
06.03.2024 12:52 Відповісти
Постачальники снарядів зі Словаччини вже, начебто, були. І зимових курток з Туреччини...
показати весь коментар
06.03.2024 13:19 Відповісти
Там посередниками були якісь ватні гниди громадяни України.
показати весь коментар
06.03.2024 14:52 Відповісти
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

https://twitter.com/JaWernulsa/status/1765290079713439834 2 ч

В ответ

https://twitter.com/JaWernulsa @JaWernulsa

>>на посаду головного куратора питань забезпечення української армії. Постачальники харчування ЗСУ вже прямо говорять про диверсію з боку Жумаділова. СБУ закликають негайно втрутитися.
показати весь коментар
06.03.2024 13:05 Відповісти
Резников в Майами, но дело его процветает.
показати весь коментар
06.03.2024 13:50 Відповісти
В умовах, коли б Україною зараз керувала ПРОУКРАЇНСЬКА ВЛАДА (а не "зелене шапіто"), тоді б все стало на свої місця за мить! Чому? А для того і потрібна влада, аби в умовах війни стрімко нейтралізовувати діяльність з подальшою відповідальністю для ПОТВОР, які на цьому хочуть "нагрітись" (або просто ЗНИЩИТИ їх як осіб, діяльність яких напряму загрожує існуванню країни!) та в подальшому НЕГАЙНО зробити ВСЕ, аби СОУ ні у чому НЕ МАЛИ ПОТРЕБИ! Зараз, на превеликий жаль, Україною досі керують ЗРАДНИКИ та КОРУПЦІОНЕРИ, яким байд вже, залишиться Україна далі, або ж зникне, тому як у них зараз все гаразд! На жаль, в країні досі вистачає ПОТВОР, які на зараз оцінюють діяльність того ж само КЛОУНА (тобто зеленського) в загальній кількості понад 41 відсоток від кількості респондентів. Питання: вони лише Зрадники, або ж лише Дебіли?! Питання залишається відкритим, тому як цим негідникам досі ще не завітало ГОРЕ і вони ще досі не відчули на собі весь "смак" від "зелених травневих шашликів"!!! Тому раджу вам, Потвори, це, нарешті, відчути на собі! Може тоді у ваших "макитрах" щось "клацне"...
показати весь коментар
06.03.2024 14:11 Відповісти
«Продуктів харчування», а не «їжі». Як вже дістали ці безграмотні дебіли на Цензорі
показати весь коментар
06.03.2024 14:50 Відповісти
Голодомор від внутрішньої моцкалоти.
Тільки в мене одного дежав'ю?
Коли бабуля з пенсії 3,5к донатить 100-200грн і несе армійцям домашні закрутки. То внутрішні п*дари не можуть нажертися, все їм мало. Тут питання виживання України, вся горить з півночі на південь, а цій внутрішньо-моцкальській шулєрській мразоті на пару з недої*бками тиловичками усе пох., крім набивання своїх свинських пельок. Прийде москаль зовнішній, то внутрішнього обійме як рідного.
показати весь коментар
06.03.2024 15:12 Відповісти
Слава Зеленському! Єрмаку слава!
показати весь коментар
08.03.2024 08:23 Відповісти
 
 