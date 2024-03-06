Постачальники Міноборони зірвали чергові торги на постачання їжі армії

Після програшу в адміністративному суді майже всі учасники торгів з постачання харчування для Міноборони відкликали свої заявки для участі в аукціоні Прозорро.

Про це Цензор.НЕТ повідомили джерела в Міноборони.

"Після того, як вони вчора програли суд, учасники відкликали майже всі заявки. Тепер два варіанти - або прямі договори, або в ДОТ заберуть харчування", - розповів співрозмовник.

Як відомо, напередодні один з найбільших постачальників харчування для Міноборони компанія "Атомсервіс" направив лист на адресу міністра Рустема Умєрова, його заступника Дмитра Кліменкова та керівника Державного оператора тилу Арсена Жумаділова, де пригрозив не вийти на наступні торги, якщо не будуть змінені умови участі в них.

Постачальників категорично не влаштовує, що заявки від частин тепер збиратиме ДОТ, а не вони самі напряму від частин. Бо саме завдяки прямому отриманню заявок з частин їм вдається красти гроші. Це відбувається через підписання фальшивих накладних на товар, якого не було, але який потім оплачується Міноборони.

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ДБР та Нацполіцією зафіксовано, що постачальники входили в злочинну змову з представниками військових частин, в результаті чого добові порції військових зменшувались на третину. Водночас ВЧ та постачальник підписували фальшиві накладні, за якими нібито постачали товар, якого насправді не було. Так, тільки через одну частину бюджет країни компаніями групи Глиняної було пограбовано на 5 мільйонів гривень.

Нинішнім постачальникам Міноборони дуже не вигідна реформа, яку анонсував ДОТ - перехід на закупівлю окремих харчових груп. Бо туди таких хочуть вийти виробники, які зараз за безцінь віддають свою продукцію постачальникам Міноборони, а ті накручують там від 26 до 187% прибутку.