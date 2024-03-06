Поставщики Минобороны сорвали очередные торги на поставку продуктов армии
После проигрыша в административном суде почти все участники торгов по снабжению питанием для Минобороны отозвали свои заявки для участия в аукционе Прозорро.
Об этом Цензор.НЕТсообщили источники в Минобороны.
"После того, как они вчера проиграли суд, участники отозвали почти все заявки. Теперь два варианта – либо прямые договоры, либо в ГОТ заберут питание", - рассказал собеседник.
Как известно, накануне один из крупнейших поставщиков питания для Минобороны компания "Атомсервис" направил письмо в адрес министра Рустема Умерова, его заместителя Дмитрия Клименкова и руководителя Государственного оператора тыла Арсена Жумадилова, где пригрозил не выйти на следующие торги, если не будут изменены условия участия в них.
Поставщиков категорически не устраивает, что заявки от частей будет теперь собирать ГОТ, а не они сами напрямую от частей. Так как именно благодаря прямому получению заявок из частей им удается воровать деньги. Это происходит из-за подписания фальшивых накладных на товар, которого не было, но потом оплачивается Минобороны.
ГБР и Нацполиция зафиксировала, что поставщики входили в преступный сговор с представителями воинских частей, в результате чего суточные порции военных уменьшались на треть. В то же время, ВЧ и поставщик подписывали фальшивые накладные, по которым якобы поставляли товар, которого на самом деле не было. Да, только через одну часть бюджета страны компаниями группы Глиняной было ограблено на 5 миллионов гривен.
Нынешним поставщикам Минобороны очень не выгодна реформа, которую анонсировал ГОТ – переход на закупку отдельных пищевых групп. Потому что туда хотят выйти производители, которые сейчас по дешевке отдают свою продукцию поставщикам Минобороны, а те накручивают там от 26 до 187% прибыли.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
потрібен Гетьман !
Так давайте же выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями !"....
і виберемо Гетьмана ! 😕
закони прописані так, щоб красти...
люди цим користуються,
в чому проблема???
прийняти чесний закон???
бо як в анегдоті...
нас дво з подругою згвалтували в бані
а третю чому не чіпали??
а вона не хотіла... *************
Якщо фронт обвалиться без фортифікацій, то фігня, а вот якщо ЗЄрейтінги впадуть - то реальна біда.
20 травня і пішов нахєр !👿
я не заздрю прокурорам, які будуть таке доводити у суді.
тут мають бути чіткі правила - юр. та фіз. особи, які зривали торги, попадають в "чорний список" і йдуть торгувати вроздріб на районному ринку
правила торгів чітко визначені вимогами МО по якості і т.д., а механізм це "прозоро".
який ще суд ?
"купи козу...." і заарештуй Лієва 😕
Те, що я вже неодноразово писав у коментарях: закуповувати продукцію необхідно лише у виробників. Ніяких прокладок не повинно існувати взагалі. Тим більше, під час війни.
МО не може замовити безпосередньо у виробників виготовлення бодай базового набору харчів!?
Обов'язково треба мати цілу низку прокладок на один продукт? 👿
Україні потрібен Гетьман!
Це і в дитсадку знають!
Прокладки існують через наше мовчання ! 👿
"Децентралізація" в армії може залишитись лише у способах виконання бойового завдання, бо це - військове мистецтво, себто "менеджмент Залужного", а все решта по Правилах та централізовано
Має бути "чорний список "Дядьки Семена" - постачального відділу ЗСУ.
І саботажники у ньому мають бути вказані по ФІО, з фотокарточками і списком родичів та "ділових партнерів", щоб не пролізли знову!
але кого вже в цій країні турбує, хто і чим має займатися ...
А що ж трапилось?
Ніби-то ж тепер "всі презеденти" - в чому справа?
Може щось в бюлетнях треба поправити? Чи в мозку?
Але у цьому випадку бонапарт пишеться з малої літери, або додається "теж мені Бонапарт", у сенсі ЗЄльона жаба преться 😂👍
нам потрібен Гетьман !
Умеров, тільки з Остіном пересидів, на зустрічі його з сирським, а в Міноборони….все, як і було за резнікова.
Знову, будуть в ОПУ «ліжками совати», час закінчується… невблаганно
Є гроші на безпілотники,-де безпілотники ?
Є гроші на оборонні споруди,-де ?
Є гроші на харчування армії.....
Одразу видно системний підхід 💪
Жумаділов Арсен Куатович, Умєров Рустем Енверович- наше все...
Прикол в тому, що навіть колишній голова Нац. банку, Шевченко Кирило Євгенович- також обрізаний.
Ну а їх самих - на фронт, на навчання порядності та чесності!!!
@JaWernulsa
·
https://twitter.com/JaWernulsa/status/1765290079713439834 2 ч
В ответ
https://twitter.com/JaWernulsa @JaWernulsa
>>на посаду головного куратора питань забезпечення української армії. Постачальники харчування ЗСУ вже прямо говорять про диверсію з боку Жумаділова. СБУ закликають негайно втрутитися.
Тільки в мене одного дежав'ю?
Коли бабуля з пенсії 3,5к донатить 100-200грн і несе армійцям домашні закрутки. То внутрішні п*дари не можуть нажертися, все їм мало. Тут питання виживання України, вся горить з півночі на південь, а цій внутрішньо-моцкальській шулєрській мразоті на пару з недої*бками тиловичками усе пох., крім набивання своїх свинських пельок. Прийде москаль зовнішній, то внутрішнього обійме як рідного.