Поставщики Минобороны сорвали очередные торги на поставку продуктов армии

После проигрыша в административном суде почти все участники торгов по снабжению питанием для Минобороны отозвали свои заявки для участия в аукционе Прозорро.

Об этом Цензор.НЕТсообщили источники в Минобороны.

"После того, как они вчера проиграли суд, участники отозвали почти все заявки. Теперь два варианта – либо прямые договоры, либо в ГОТ заберут питание", - рассказал собеседник.

Как известно, накануне один из крупнейших поставщиков питания для Минобороны компания "Атомсервис" направил письмо в адрес министра Рустема Умерова, его заместителя Дмитрия Клименкова и руководителя Государственного оператора тыла Арсена Жумадилова, где пригрозил не выйти на следующие торги, если не будут изменены условия участия в них.

Поставщиков категорически не устраивает, что заявки от частей будет теперь собирать ГОТ, а не они сами напрямую от частей. Так как именно благодаря прямому получению заявок из частей им удается воровать деньги. Это происходит из-за подписания фальшивых накладных на товар, которого не было, но потом оплачивается Минобороны.

Читайте: "Государственный оператор тыла" разработал IT-решения для заявок на поставку продуктов

ГБР и Нацполиция зафиксировала, что поставщики входили в преступный сговор с представителями воинских частей, в результате чего суточные порции военных уменьшались на треть. В то же время, ВЧ и поставщик подписывали фальшивые накладные, по которым якобы поставляли товар, которого на самом деле не было. Да, только через одну часть бюджета страны компаниями группы Глиняной было ограблено на 5 миллионов гривен.

Нынешним поставщикам Минобороны очень не выгодна реформа, которую анонсировал ГОТ – переход на закупку отдельных пищевых групп. Потому что туда хотят выйти производители, которые сейчас по дешевке отдают свою продукцию поставщикам Минобороны, а те накручивают там от 26 до 187% прибыли.