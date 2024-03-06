РУС
Новости
14 679 74

Поставщики Минобороны сорвали очередные торги на поставку продуктов армии

харчування

После проигрыша в административном суде почти все участники торгов по снабжению питанием для Минобороны отозвали свои заявки для участия в аукционе Прозорро.

Об этом Цензор.НЕТсообщили источники в Минобороны.

"После того, как они вчера проиграли суд, участники отозвали почти все заявки. Теперь два варианта – либо прямые договоры, либо в ГОТ заберут питание", - рассказал собеседник.

Как известно, накануне один из крупнейших поставщиков питания для Минобороны компания "Атомсервис" направил письмо в адрес министра Рустема Умерова, его заместителя Дмитрия Клименкова и руководителя Государственного оператора тыла Арсена Жумадилова, где пригрозил не выйти на следующие торги, если не будут изменены условия участия в них.

Поставщиков категорически не устраивает, что заявки от частей будет теперь собирать ГОТ, а не они сами напрямую от частей. Так как именно благодаря прямому получению заявок из частей им удается воровать деньги. Это происходит из-за подписания фальшивых накладных на товар, которого не было, но потом оплачивается Минобороны.

Читайте: "Государственный оператор тыла" разработал IT-решения для заявок на поставку продуктов

ГБР и Нацполиция зафиксировала, что поставщики входили в преступный сговор с представителями воинских частей, в результате чего суточные порции военных уменьшались на треть. В то же время, ВЧ и поставщик подписывали фальшивые накладные, по которым якобы поставляли товар, которого на самом деле не было. Да, только через одну часть бюджета страны компаниями группы Глиняной было ограблено на 5 миллионов гривен.

Нынешним поставщикам Минобороны очень не выгодна реформа, которую анонсировал ГОТ – переход на закупку отдельных пищевых групп. Потому что туда хотят выйти производители, которые сейчас по дешевке отдают свою продукцию поставщикам Минобороны, а те накручивают там от 26 до 187% прибыли.

Автор: 

Минобороны (9546) продукты (1540) закупки (808) Государственный оператор тыла (69)
Топ комментарии
+20
Україна без руля та вітрил 👿

потрібен Гетьман !
показать весь комментарий
06.03.2024 11:12 Ответить
+15
Шантажистів наказати за законами воєнного часу!!!
показать весь комментарий
06.03.2024 11:13 Ответить
+13
Українське військо яке захищає країну від знищення та якому не вистачає зброї хочуть залишити ще й без харчування-но ета всьо проіскі враждєбних вражескіх врагов льющіх воду на мєльніцу...
показать весь комментарий
06.03.2024 11:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Україна без руля та вітрил 👿

потрібен Гетьман !
показать весь комментарий
06.03.2024 11:12 Ответить
Відвертий саботаж. .уки.
показать весь комментарий
06.03.2024 11:37 Ответить
"Есть желание, но нет возможностей.
Так давайте же выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями !"....

і виберемо Гетьмана ! 😕
показать весь комментарий
06.03.2024 12:53 Ответить
а в чому винуваті постачальники???
закони прописані так, щоб красти...
люди цим користуються,
в чому проблема???
прийняти чесний закон???
бо як в анегдоті...
нас дво з подругою згвалтували в бані
а третю чому не чіпали??
а вона не хотіла... *************
показать весь комментарий
06.03.2024 13:31 Ответить
ні, треба дозволити їм красти гроші..., а інакше ніяк, армія залишиться без їжі..., якщо держава не спроможна забезпечити прозоре постачання їжі, а сбу на цю ситуацію чхати, нехай крадуть, скільки влізе..., але армія буде харчуватись хоч гнилими яблуками..., а що робити...
показать весь комментарий
06.03.2024 11:13 Ответить
Шантажистів наказати за законами воєнного часу!!!
показать весь комментарий
06.03.2024 11:13 Ответить
Перепрошую недобачаю, ткніть пальцем де ці ваші закони воєнного часу?
показать весь комментарий
06.03.2024 11:16 Ответить
Їх немає, бо "все закінчиться за два-три тижні"
Якщо фронт обвалиться без фортифікацій, то фігня, а вот якщо ЗЄрейтінги впадуть - то реальна біда.

20 травня і пішов нахєр !👿
показать весь комментарий
06.03.2024 11:21 Ответить
Не на ..., а в буцегарню на довічне.
показать весь комментарий
06.03.2024 11:39 Ответить
Дякую, суттєве поточнення !
показать весь комментарий
06.03.2024 11:52 Ответить
Він має на увазі САБОТАЖ, але, на жаль, у КК України відсутня норма покарання за цей злочин. Мабуть ті хто винні приймати норму законну про відповідальність за це самі не проти саботажу по відношенню до власної країни!!!
показать весь комментарий
06.03.2024 11:25 Ответить
"саботаж у вигляді судової тяганини" -
я не заздрю прокурорам, які будуть таке доводити у суді.

тут мають бути чіткі правила - юр. та фіз. особи, які зривали торги, попадають в "чорний список" і йдуть торгувати вроздріб на районному ринку
показать весь комментарий
06.03.2024 11:31 Ответить
Що означає "зірвали торги" ?
показать весь комментарий
06.03.2024 11:59 Ответить
почали судову тяганину.
правила торгів чітко визначені вимогами МО по якості і т.д., а механізм це "прозоро".

який ще суд ?
показать весь комментарий
06.03.2024 12:05 Ответить
На мій погляд справа у тому, що МО просто прикриває демагогією про суд та злобних поганих постачальників той факт, що ніхто не хоче брати участь у їх тендерах з нереалістичними умовами - ні посередники, ні тим більш виробники, у тому числі й через неминучі репресії з боку т .н. "силовиків" та рекетирів інших мастей
показать весь комментарий
06.03.2024 12:12 Ответить
Ну тоді знову яйці по 17 і кожному учаснику торгів по готелю в Хорватії, як передплата за товар, який ніколи не буде

"купи козу...." і заарештуй Лієва 😕
показать весь комментарий
06.03.2024 13:32 Ответить
Українське військо яке захищає країну від знищення та якому не вистачає зброї хочуть залишити ще й без харчування-но ета всьо проіскі враждєбних вражескіх врагов льющіх воду на мєльніцу...
показать весь комментарий
06.03.2024 11:13 Ответить
Байден, нагодуй ЗСУ !
показать весь комментарий
06.03.2024 11:17 Ответить
да-і прі етам пра аткати чиновнікам з міноборони України не забудь...
показать весь комментарий
06.03.2024 11:19 Ответить
Відчувають себе впевнено. Зараз їх кадр рулить всіма ЗСУ.
показать весь комментарий
06.03.2024 12:29 Ответить
Але посадили патріотів, а з цими, в кращому випадку, будуть судитися в господарському суд три роки
показать весь комментарий
06.03.2024 11:15 Ответить
Бо туди таких хочуть вийти виробники, які зараз за безцінь віддають свою продукцію постачальникам Міноборони, а ті накручують там від 26 до 187% прибутку.

Те, що я вже неодноразово писав у коментарях: закуповувати продукцію необхідно лише у виробників. Ніяких прокладок не повинно існувати взагалі. Тим більше, під час війни.
показать весь комментарий
06.03.2024 11:18 Ответить
В принципі, МО із своїм апаратом і є та "прокладка", бо тоді за що чиновники гроші одержують, якщо вони не можуть створити торгівельну марку "Дядько Семен"-ЗСУ
показать весь комментарий
06.03.2024 11:26 Ответить
Чому в сересері була "армійська тушонка" в солідолі навіть без наклейок?
МО не може замовити безпосередньо у виробників виготовлення бодай базового набору харчів!?
Обов'язково треба мати цілу низку прокладок на один продукт? 👿

Україні потрібен Гетьман!
показать весь комментарий
06.03.2024 11:36 Ответить
Може, але не хоче. Прокладки вигідні чиновникам і їм же і належать. Дозволяють розкрадати бюджет в посиленому режимі.
показать весь комментарий
06.03.2024 11:43 Ответить
Саме так!
Це і в дитсадку знають!

Прокладки існують через наше мовчання ! 👿
показать весь комментарий
06.03.2024 11:45 Ответить
Можете не мовчати, це нічого не поміняє. Мафії на всіх чхати, бо беруть приклад з влади.
показать весь комментарий
06.03.2024 12:59 Ответить
поточнення - приклад із ЗЄвлади злодіїв і корупціонерів
показать весь комментарий
06.03.2024 13:36 Ответить
Звісно. У кого ж вся повнота влади.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:30 Ответить
Це не прокладка. Це, так би мовити, організаційний орган. Як, наприклад, те ж НАТО, тільки в менших масштабах. Все і повинно бути централізовано. Бо якщо кожна військова частина почне сама собі закуповувати харчі, зброю, **********, а потім і самостійно вирішувати, куди їй наступати, а куди ні, ми дуже швидко скотимось в анархію і махновщину. В 1918-му ми вже це проходили. Чим це закінчилось, всім відомо. А те, що цей орган - міністерство оборони - не хоче працювати як слід - це вже інше питання. Ситуацію потрібно виправляти, а не пускати на самоплив. В армії децентралізація неприпустима, вона дуже швидко приведе до поразки.
показать весь комментарий
06.03.2024 11:40 Ответить
+💯!
"Децентралізація" в армії може залишитись лише у способах виконання бойового завдання, бо це - військове мистецтво, себто "менеджмент Залужного", а все решта по Правилах та централізовано
показать весь комментарий
06.03.2024 11:50 Ответить
Головне що найвеличніший лідер тут ні до чого - то все боярє погані. При тому що він призначає міністра оборони. М'яко кажучи бардак...
показать весь комментарий
06.03.2024 13:03 Ответить
Я це десь стверджував? Чи так, якби ляпнути?
показать весь комментарий
06.03.2024 13:16 Ответить
Констатація факту. То іронія для зе-фанатів які це читають.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:32 Ответить
А може потрібні кримінальні справи на цих стерв'ятників,щоби штрафувати до останньої спідньої білизни цих " комерсантів"?. Відібрати ліцензії за картельну змову. Та більше ніколи не допускати до держзакупівель.
показать весь комментарий
06.03.2024 11:20 Ответить
Саме так!
Має бути "чорний список "Дядьки Семена" - постачального відділу ЗСУ.
І саботажники у ньому мають бути вказані по ФІО, з фотокарточками і списком родичів та "ділових партнерів", щоб не пролізли знову!
показать весь комментарий
06.03.2024 11:43 Ответить
Отут робота для НАБУ та прокуратури, бо є явні ознаки корпоративної домовленості що є злочином! Тож впред і вгору, продемонструйте боротьбу із корупцією у підприємництві!!!
показать весь комментарий
06.03.2024 11:20 Ответить
ознаками корпоративної домовленості займається не НАБУ і прокуратура, а Антимонопольний комітет.

але кого вже в цій країні турбує, хто і чим має займатися ...
показать весь комментарий
06.03.2024 11:28 Ответить
тому Україні потрібен Гетьман !
показать весь комментарий
06.03.2024 11:37 Ответить
Потрібен, але мудрий нарід обрав самі знаєте кого.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:57 Ответить
Дивно, а до виборів 19-го таких проблем з ПроЗЗоро не існувало!
А що ж трапилось?
Ніби-то ж тепер "всі презеденти" - в чому справа?
Може щось в бюлетнях треба поправити? Чи в мозку?
показать весь комментарий
06.03.2024 11:23 Ответить
Дохозяйничались зеленые Бонапарты
показать весь комментарий
06.03.2024 11:24 Ответить
от нахіба, ви порівнюєте історичну постать Наполеона із цим віслюком?
показать весь комментарий
06.03.2024 11:46 Ответить
Порівняння з Бонапартом можливе - для демонстрації мізерності особи.
Але у цьому випадку бонапарт пишеться з малої літери, або додається "теж мені Бонапарт", у сенсі ЗЄльона жаба преться 😂👍

нам потрібен Гетьман !
показать весь комментарий
06.03.2024 12:13 Ответить
зеиуду под трибунал народний , как чаушеску каддафи
показать весь комментарий
06.03.2024 11:25 Ответить
Ніколи не показують, як їдять у СБУ, ГРУ, МВС...ОП...
показать весь комментарий
06.03.2024 11:28 Ответить
В ОП мівіна !
показать весь комментарий
06.03.2024 11:29 Ответить
Але вино дороге та якісне!
показать весь комментарий
06.03.2024 11:35 Ответить
Давити гнид. Ти ба - не "нравиться". Сосать полукровки.
показать весь комментарий
06.03.2024 11:29 Ответить
Купувати напряму у виробників, а прокладки, які заробляють на повітрі взагалі нахєр , а де справи порушені по ним?
показать весь комментарий
06.03.2024 11:33 Ответить
В основному заробляють не прокладки,а ті які купують через них.Тобто міноборони.Проблема стара і лікується тільки хірургічно.Біда лишень в тому,що обов"язки хірурга поклали на санітара...
показать весь комментарий
06.03.2024 12:55 Ответить
" та Нацполіцією зафіксовано, що постачальники входили в злочинну змову..." ---Чому вони не сидять ?!?
показать весь комментарий
06.03.2024 11:34 Ответить
А міністр фінансів із своїм першим замом, казав, що усе вирішать/порішають, у бюджетній системі!! А воно, он, як у Міноборони…
Умеров, тільки з Остіном пересидів, на зустрічі його з сирським, а в Міноборони….все, як і було за резнікова.

Знову, будуть в ОПУ «ліжками совати», час закінчується… невблаганно
показать весь комментарий
06.03.2024 11:36 Ответить
Результат роботи Жумаділова у всій красі 😻
Є гроші на безпілотники,-де безпілотники ?
Є гроші на оборонні споруди,-де ?
Є гроші на харчування армії.....
Одразу видно системний підхід 💪
показать весь комментарий
06.03.2024 11:41 Ответить
Критерій вибору сукнаріду на керівні посади незмінний: Хто завгодно окрім титульної нації...

Жумаділов Арсен Куатович, Умєров Рустем Енверович- наше все...
Прикол в тому, що навіть колишній голова Нац. банку, Шевченко Кирило Євгенович- також обрізаний.
показать весь комментарий
06.03.2024 11:42 Ответить
Так, звичайно це все ці злі постачальники, а МО - воно таке біле та пухнасте. Теперішнє керівництво МО - це просто саботаж та некомпетентність, навідь гірше за попереднього.
показать весь комментарий
06.03.2024 11:50 Ответить
Вивезти на кар'єр і провести "бесіду". На жаль з такими тільки так.
показать весь комментарий
06.03.2024 11:50 Ответить
Прикиньте як на цю ситуацію дивляться наші партнери, які нам виділяють мільярди, що українці не можуть справитись і організувати звичайне нормальне харчування своїм військовим, щоб їх не обікрасти... я б таким уродам і копійки не дала...
показать весь комментарий
06.03.2024 11:56 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2024 11:58 Ответить
2-3 розстріла здатні виправити сітуацию.
показать весь комментарий
06.03.2024 12:16 Ответить
ПРОЗОРРО це не для них. Вони шукають і згодні працювати на умовах МУТНО.
показать весь комментарий
06.03.2024 12:29 Ответить
"Взять бы этого Канта,...... да года на три в Соловки! - совершенно неожиданно бухнул Иван Николаевич."...Ах,если бы знали..знал Бездомный,что поменяй в его высказывании "Канта" на Поставщиков мин-обороны" было бы намного справедливей..по законам военного времени.
показать весь комментарий
06.03.2024 12:38 Ответить
Гадюшник шантажує, потрібно шукати норм підрядників, а цих до відповідальності.
показать весь комментарий
06.03.2024 12:49 Ответить
З огляду на обсяг коштів, які МО витрачає на закупівлю харчування та обсяги відкатів і крадіжок, впевнений що треба шукати імпортних постачальників, наприклад з Туреччини, Греції, Болгарії а може й Румунії!!! Тільки так можна в наших бариг відбити бажання красти!!!
Ну а їх самих - на фронт, на навчання порядності та чесності!!!
показать весь комментарий
06.03.2024 12:52 Ответить
Постачальники снарядів зі Словаччини вже, начебто, були. І зимових курток з Туреччини...
показать весь комментарий
06.03.2024 13:19 Ответить
Там посередниками були якісь ватні гниди громадяни України.
показать весь комментарий
06.03.2024 14:52 Ответить
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

https://twitter.com/JaWernulsa/status/1765290079713439834 2 ч

В ответ

https://twitter.com/JaWernulsa @JaWernulsa

>>на посаду головного куратора питань забезпечення української армії. Постачальники харчування ЗСУ вже прямо говорять про диверсію з боку Жумаділова. СБУ закликають негайно втрутитися.
показать весь комментарий
06.03.2024 13:05 Ответить
Резников в Майами, но дело его процветает.
показать весь комментарий
06.03.2024 13:50 Ответить
В умовах, коли б Україною зараз керувала ПРОУКРАЇНСЬКА ВЛАДА (а не "зелене шапіто"), тоді б все стало на свої місця за мить! Чому? А для того і потрібна влада, аби в умовах війни стрімко нейтралізовувати діяльність з подальшою відповідальністю для ПОТВОР, які на цьому хочуть "нагрітись" (або просто ЗНИЩИТИ їх як осіб, діяльність яких напряму загрожує існуванню країни!) та в подальшому НЕГАЙНО зробити ВСЕ, аби СОУ ні у чому НЕ МАЛИ ПОТРЕБИ! Зараз, на превеликий жаль, Україною досі керують ЗРАДНИКИ та КОРУПЦІОНЕРИ, яким байд вже, залишиться Україна далі, або ж зникне, тому як у них зараз все гаразд! На жаль, в країні досі вистачає ПОТВОР, які на зараз оцінюють діяльність того ж само КЛОУНА (тобто зеленського) в загальній кількості понад 41 відсоток від кількості респондентів. Питання: вони лише Зрадники, або ж лише Дебіли?! Питання залишається відкритим, тому як цим негідникам досі ще не завітало ГОРЕ і вони ще досі не відчули на собі весь "смак" від "зелених травневих шашликів"!!! Тому раджу вам, Потвори, це, нарешті, відчути на собі! Може тоді у ваших "макитрах" щось "клацне"...
показать весь комментарий
06.03.2024 14:11 Ответить
«Продуктів харчування», а не «їжі». Як вже дістали ці безграмотні дебіли на Цензорі
показать весь комментарий
06.03.2024 14:50 Ответить
Голодомор від внутрішньої моцкалоти.
Тільки в мене одного дежав'ю?
Коли бабуля з пенсії 3,5к донатить 100-200грн і несе армійцям домашні закрутки. То внутрішні п*дари не можуть нажертися, все їм мало. Тут питання виживання України, вся горить з півночі на південь, а цій внутрішньо-моцкальській шулєрській мразоті на пару з недої*бками тиловичками усе пох., крім набивання своїх свинських пельок. Прийде москаль зовнішній, то внутрішнього обійме як рідного.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:12 Ответить
Слава Зеленському! Єрмаку слава!
показать весь комментарий
08.03.2024 08:23 Ответить
 
 