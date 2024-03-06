Мою репутацию хотят уничтожить. Предпринимательством в Крыму не занимаюсь, имущества там нет, - председатель Государственного оператора тыла Жумадилов
Глава Государственного оператора тыла (ГОТ) Арсен Жумадилов утверждает, что против него развернута заказная информационная кампания.
Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Прямо сейчас - кульминация действа, разыгрываемого пищевыми баронами в последние два месяца. На кону - возвращение прозрачности и доверия общества к тому, как тратится около 45 млрд грн ежегодно", - отметил Жумадилов.
По словам главы ГОТ, возглавляемое им учреждение пытаются скомпрометировать, а его личную репутацию - уничтожить.
"О новых упреках в мой адрес - докладываю. По компании, которая зарегистрирована в Крыму и считается за мной. Вы когда-нибудь пробовали закрыть ООО? А когда оно находится на оккупированной территории? У нас можно потерять территорию, но юридические лица, которые там зарегистрированы, - никогда. Хозяйственной деятельностью в Крыму я не занимаюсь с февраля 2014 года. Компания - на стадии ликвидации", - написал он.
Жумадилов подтвердил, что его брат ведет предпринимательскую деятельность на оккупированном полуострове. И возразил, что имеет в Крыму жилье. Относительно квартиры в Стамбуле, которую его семья приобрела в декабре 2021 года, глава ГОТ объяснил, что она была куплена на общие с тещей сбережения за 70 тыс. долларов.
"Вклад нашей семьи – половина из этой суммы. Это точно космическая цифра? Соответствующие доходы у меня задекларированы и подтверждены", – утверждает он.
Чиновник напомнил, что благодаря Государственному оператору тыла удалось сэкономить около 3 млрд грн.
"Было бы странно, если бы бенефициары схем приветствовали реформу. Не просто странно – подозрительно. Это бы значило, что что-то мы делаем не так.
Система сопротивляется и делает это громко. Это нормально. Будет ненормально, если пойдем с ней на компромисс", - подытожил он.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, поставщики Минобороны после проигрыша в админсуде отозвали свои заявки на участие в аукционе на поставку продовольствия для армии. Торги сорваны.
В чому секрет такої лояльності фсб до Жумаділова, якщо майже щоденно фсб проводить обшуки у кримських татар в Криму, затримує їх і вивозить в Мордор?
СБУ більше 30 років спало , тому і маємо кучу проблем у владі . Державне керівництво має бути чисте як стекло . Так у країнах Заходу через лупу біографії дивляться
І сказав Господь Каїнові: Де Авель, твій брат? А той відказав: Не знаю. Чи я сторож брата свого?
Нагадаю, що у Сирського у Росії рідня і багато у кого там рідня.
до речі , ні одна парламентська партия такого не запропонувала .
Вам це не здається цикавим ?
Адаманов Едем Бекірович - генеральний директор Медзакупівель України. Обіймає посаду з серпня 2023 року. До цього з 2019 по березень 2021 року працював в МЗУ на посаді заступника генерального директора з закупівель. Потім очолив ЦЗО ДУ «Професійні закупівлі».
Навчався в Кримському економічному інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», який закінчив з відзнакою. Отримав ступінь магістра за спеціальністю «Міжнародна економіка». Вивчав міжнародний бізнес на магістерській програмі у Варшавському державному університеті. Пройшов навчання за короткостроковими та середньостроковими програмами Києво-Могилянської Бізнес Школи з питань менеджменту та державного управління.
‼️‼️‼️Попереднім керівником МЗУ був https://medzakupivli.com/uk/biohrafii/90-zhumadilov-arsen-kuatovych Арсен Жумаділов [https://web.archive.org/web/20210607093709/https://medzakupivli.com/uk/biohrafii/90-zhumadilov-arsen-kuatovych Архівовано 7 червня 2021 у https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine Wayback Machine .].