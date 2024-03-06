РУС
3 149 32

Мою репутацию хотят уничтожить. Предпринимательством в Крыму не занимаюсь, имущества там нет, - председатель Государственного оператора тыла Жумадилов

арсен,жумаділов

Глава Государственного оператора тыла (ГОТ) Арсен Жумадилов утверждает, что против него развернута заказная информационная кампания.

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас - кульминация действа, разыгрываемого пищевыми баронами в последние два месяца. На кону - возвращение прозрачности и доверия общества к тому, как тратится около 45 млрд грн ежегодно", - отметил Жумадилов.

По словам главы ГОТ, возглавляемое им учреждение пытаются скомпрометировать, а его личную репутацию - уничтожить.

"О новых упреках в мой адрес - докладываю. По компании, которая зарегистрирована в Крыму и считается за мной. Вы когда-нибудь пробовали закрыть ООО? А когда оно находится на оккупированной территории? У нас можно потерять территорию, но юридические лица, которые там зарегистрированы, - никогда. Хозяйственной деятельностью в Крыму я не занимаюсь с февраля 2014 года. Компания - на стадии ликвидации", - написал он.

Жумадилов подтвердил, что его брат ведет предпринимательскую деятельность на оккупированном полуострове. И возразил, что имеет в Крыму жилье. Относительно квартиры в Стамбуле, которую его семья приобрела в декабре 2021 года, глава ГОТ объяснил, что она была куплена на общие с тещей сбережения за 70 тыс. долларов.

"Вклад нашей семьи – половина из этой суммы. Это точно космическая цифра? Соответствующие доходы у меня задекларированы и подтверждены", – утверждает он.

Чиновник напомнил, что благодаря Государственному оператору тыла удалось сэкономить около 3 млрд грн.

"Было бы странно, если бы бенефициары схем приветствовали реформу. Не просто странно – подозрительно. Это бы значило, что что-то мы делаем не так.

Система сопротивляется и делает это громко. Это нормально. Будет ненормально, если пойдем с ней на компромисс", - подытожил он.

Арсен Жумаділов
Арсен Жумаділов
Арсен Жумаділов

Автор: 

Минобороны (9546) закупки (808) Жумадилов Арсен (46) Государственный оператор тыла (69)
+14
Жумаділов підтвердив, що його брат веде підприємницьку діяльність на окупованому півострові. Цього достатньо, щоб в часі війни його не було допущено в державні органи ,на керуючу посаду ,зв'язану із державними фінансами ,на відстань вистрілу https://uk.wikipedia.org/wiki/M142_HIMARS M142 HIMARS
06.03.2024 15:35
+11
ВІРЮ!!! це "чесне" зелене шмазло із дружиною з кацапським пашпортом...
06.03.2024 15:28
+10
Чувак-суперпатріот їздив в Крим після його окупації. ФБС до нього не мало питань.

В чому секрет такої лояльності фсб до Жумаділова, якщо майже щоденно фсб проводить обшуки у кримських татар в Криму, затримує їх і вивозить в Мордор?
06.03.2024 15:29
06.03.2024 15:27
Злодії та корупціонери теж плачуть ! Хіба він тільки богата людина ?
06.03.2024 16:00
06.03.2024 15:28
критерії відбору зебілОПою кадрів: 1) G2; 2)кацапи; 3) інші не православні; 4)сусіди членограя; і т.д., але обов'язково кацапомовні та Україно ненависні.
06.03.2024 15:54
В чому секрет такої лояльності фсб до Жумаділова, якщо майже щоденно фсб проводить обшуки у кримських татар в Криму, затримує їх і вивозить в Мордор?
06.03.2024 15:29
06.03.2024 15:35
Так, це зветься КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ. І СБУ мала би цім зайнятися.

СБУ більше 30 років спало , тому і маємо кучу проблем у владі . Державне керівництво має бути чисте як стекло . Так у країнах Заходу через лупу біографії дивляться
06.03.2024 15:42
СБУ ніколи не спало - воно зажди заробляло бабло віджимом бізнесів в Україні, кришуванням наркоти і т.п. Якщо ви чуєте, що десь у когось віджимає бізнес - 90%, що це СБУ.
06.03.2024 15:46
Буття 4:9 UBIO

І сказав Господь Каїнові: Де Авель, твій брат? А той відказав: Не знаю. Чи я сторож брата свого?
06.03.2024 16:53
Ні, цього не достатньо, бо брат не відповідає за брата.
Нагадаю, що у Сирського у Росії рідня і багато у кого там рідня.
06.03.2024 17:14
Не відповідає, але таких посад у державі, яка опікується безпекою, таких посад займати не може!
показать весь комментарий
ну дык это очень плохо - где гарантия что тот же Сырский свою родню ненавидит (и наоборот) а если нет - значит у гебни прекрасный рычаг на получение инфы\давление на принятие решений и т.д. и т.п. "и многих кого" это тоже касается. с 14го года толпы "успешно работали" на кацапстан и без последствий (почему-то) продолжают.
06.03.2024 19:20
кому ви це розжовуєте? Цей буль спец по зализуванні будь-якого багна із ваВами у розвитку.
06.03.2024 20:47
Бо, нагадаю, дружина Жумаділова свідомо, «щоб навідувати батьків в Криму», стала громадянкою РФ, і цей український топ-чиновник не бачить в цьому проблем https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fglavcom.ua%2Fcountry%2Fsociety%2Fhendirektor-derzhavnoho-operatora-tilu-zhumadilov-viznav-shcho-joho-druzhina-maje-pasport-rf-968902.html%3Ffbclid%3DIwAR2Rbrbu-qk3kSWjropGH7qRAtkz7DFgG8XoNHwIbSbR_lMGw3VEggNhvSY&h=AT2cSaW6A0aLQZdO49IoBTUZvN_QJ-pJo5g-DnsycGMgIXCUnNjNBXbQuDIWotAJcDTPQQGZsXh-JGq4ZZCdCIMxJXEkvX2_xnepB18QNV0KfqowbGALR3O-rMnN6qBTxeKCBAoM3-PFRpEs3KNcWaBybw&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1UzWLdKPVW694PFZe9L1Bb4BfsK34mSntolyYAPWM2R0SPWw0pfyKWF2RP2RRp2PLg0bSzjEK0IXiEHGZM4LxcyoBmD290Jvki5IbjNOUhV5OFdoq_v1vTyw3xjpx6At6rUUJRb15vmdQc8PhchhVLCIEAoZydQ7y457oy8mR3_k1gA9qwvJ7knBIuSKihfGDmi2hdupOt https://glavcom.ua/.../hendirektor-derzhavnoho-operatora...
06.03.2024 15:45
проблема в том, что тот, кто его туда засунул "не видит проблем".
06.03.2024 19:21
покійному брату дЄрьмака байка, хто заплатить більше тому й посада.
06.03.2024 20:49
Репутація? Як оця зелена шобла взагалі може вимовляти це слово? Напевно після гри на фортепіанах це би слово взагалі не вживали всі кварталісти і їх офіційні і не офіційні прихильники. Репутація це коли в тебе ну ніяк не може бути офіційна зарплата більшою за зарплату солдата на передку. Яка така його діяльність може коштувати бюджету в 160 к. грн в місяць? Що він може зробити вартіснішого більше ніж солдат навіть з другої лінії? Да і взагалі яка може бути репутація у зеленого ухилянтського гівна. Тільки гівняча . Ну і ще зеленого кольору що пливе по Тисі. Ха ха ха.
06.03.2024 15:39
а тут склянка як завжди напівпорожня ))))
06.03.2024 15:40
Не вірю. Він виглядає вкушений рашизмом корупціонер.
06.03.2024 15:41
Корупційна,зрадницька,злодійська система не впустить в себе нікого хто не поділяє її "цінності"!
06.03.2024 15:43
На такі посади треба призначати поранених на фронті військових, без кінцівок тощо. Ось їхню репутацію буде важко спаплюжити.
06.03.2024 15:46
Почитайте біографію Жумаділова . Якась вона незграбна
06.03.2024 15:58
Звичайна біографія корупціонера !
06.03.2024 16:07
Для учасників і інвалідів війни в Україні повинні бути створені офіційні соціальні ліфти. На керівні посади призначати виключно і тільки реальних ветеранів. Як лишній доказ-поранення на війні. Офіційно. Через раду провести закон. Це звичайно не дасть стопроцентноі і гарантії від корупції але знизить ризики це точно.
06.03.2024 16:11


до речі , ні одна парламентська партия такого не запропонувала .

Вам це не здається цикавим ?
06.03.2024 16:18
Е діячі , які намагаються попасти до держзакупівель .

Адаманов Едем Бекірович - генеральний директор Медзакупівель України. Обіймає посаду з серпня 2023 року. До цього з 2019 по березень 2021 року працював в МЗУ на посаді заступника генерального директора з закупівель. Потім очолив ЦЗО ДУ «Професійні закупівлі».

Навчався в Кримському економічному інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», який закінчив з відзнакою. Отримав ступінь магістра за спеціальністю «Міжнародна економіка». Вивчав міжнародний бізнес на магістерській програмі у Варшавському державному університеті. Пройшов навчання за короткостроковими та середньостроковими програмами Києво-Могилянської Бізнес Школи з питань менеджменту та державного управління.

‼️‼️‼️Попереднім керівником МЗУ був https://medzakupivli.com/uk/biohrafii/90-zhumadilov-arsen-kuatovych Арсен Жумаділов [https://web.archive.org/web/20210607093709/https://medzakupivli.com/uk/biohrafii/90-zhumadilov-arsen-kuatovych Архівовано 7 червня 2021 у https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine Wayback Machine .].
06.03.2024 15:57
Насіров 2. І таких в нас легіон !
06.03.2024 16:20
Він не білий і пухнастий, але справа не у тому... Мафія яка заправляє дерибаном коштів на поганеньке годування військових не дасть увійти туди будь кому іншому...
06.03.2024 16:58
влада злетит і ти курва сядеш надовго
06.03.2024 17:06
 
 