Мою репутацию хотят уничтожить. Предпринимательством в Крыму не занимаюсь, имущества там нет, - председатель Государственного оператора тыла Жумадилов

Глава Государственного оператора тыла (ГОТ) Арсен Жумадилов утверждает, что против него развернута заказная информационная кампания.

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас - кульминация действа, разыгрываемого пищевыми баронами в последние два месяца. На кону - возвращение прозрачности и доверия общества к тому, как тратится около 45 млрд грн ежегодно", - отметил Жумадилов.

Также читайте: Поставщики Минобороны сорвали очередные торги на поставку продуктов армии

По словам главы ГОТ, возглавляемое им учреждение пытаются скомпрометировать, а его личную репутацию - уничтожить.

"О новых упреках в мой адрес - докладываю. По компании, которая зарегистрирована в Крыму и считается за мной. Вы когда-нибудь пробовали закрыть ООО? А когда оно находится на оккупированной территории? У нас можно потерять территорию, но юридические лица, которые там зарегистрированы, - никогда. Хозяйственной деятельностью в Крыму я не занимаюсь с февраля 2014 года. Компания - на стадии ликвидации", - написал он.

Читайте также: Минобороны представило закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ГОТ)"

Жумадилов подтвердил, что его брат ведет предпринимательскую деятельность на оккупированном полуострове. И возразил, что имеет в Крыму жилье. Относительно квартиры в Стамбуле, которую его семья приобрела в декабре 2021 года, глава ГОТ объяснил, что она была куплена на общие с тещей сбережения за 70 тыс. долларов.

"Вклад нашей семьи – половина из этой суммы. Это точно космическая цифра? Соответствующие доходы у меня задекларированы и подтверждены", – утверждает он.

Читайте также: Государственный оператор тыла введет с июня новое меню для ВСУ

Чиновник напомнил, что благодаря Государственному оператору тыла удалось сэкономить около 3 млрд грн.

"Было бы странно, если бы бенефициары схем приветствовали реформу. Не просто странно – подозрительно. Это бы значило, что что-то мы делаем не так.

Система сопротивляется и делает это громко. Это нормально. Будет ненормально, если пойдем с ней на компромисс", - подытожил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, поставщики Минобороны после проигрыша в админсуде отозвали свои заявки на участие в аукционе на поставку продовольствия для армии. Торги сорваны.





