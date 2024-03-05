Постачальник харчів погрожує Міноборони, якщо те не піде на його умови. ДОКУМЕНТ

Один з найбільших постачальників харчування для Міноборони компанія "Атомсервіс" погрожує не вийти на наступні торги, якщо не будуть змінені умови участі в них.

Про це йдеться в листі компанії на адресу міністра Рустема Умєрова, його заступника Дмитра Кліменкова та керівника Державного оператора тилу Арсена Жумаділова, інформує Цензор.НЕТ.

"Атомсервіс" не влаштовує, що компанії можуть претендувати максимум на 4 лоти з оголошених. Хоча вимога була встановлена ще за минулого міністра оборони колегіальним органом – вона передбачає не віддавати одній компанії більше третини замовлення, щоб не ставити під загрозу забезпечення армії.

"Атомсервіс" проти того, щоб компанія отримувала кошти через 50 днів після останньої поставки. Хоча в попередні тижні в матеріалах в телеграмканалах ДОТ розкритикували за бажання давати передплату постачальникам.

"Атомсервіс" не влаштовує, що компанії доведеться постачати товар в інші області ніж визначено. Тоді як ДОТ хоче змінити логіку постачання, щоб військові частини передавали замовлення йому, а тоді вже визначати, якій компанії ближче довозити.

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"Атомсервіс" проти проведення аудиту потужностей постачальника. Крім того, компанія вважає незаконним встановлення штрафу за непостачання вчасно продукту.













Компанія також вимагає привести ціни на продукти харчування в каталозі до ринкових.

"У випадку, якщо не будуть враховані зауваження ТОВ "Атомсервіс та не приведені граничні ціни в Каталозі продуктів харчування у відповідність до наявних ринкових цін станом на дату публікації Оголошення, ТОВ "Атомсервіс" не готове і буде приймати участь в оголошеній процедурі закупівлі харчування для особовового складу Збройних сил України і не зможе забезпечити постачання продуктів ЗСУ в подальшому на оголошених дискримінаційних умовах", - йдеться в листі.

Як відом, минулого року "Атомсервіс" виграв тендерів на понад 7 мільярдів гривень. Водночас правоохоронці розслідують факти підкупу співробітниками компанії представників військових частин для того, щоб підмінити замовлений товар на більше дешевий.

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Також правоохоронцями вже встановлено, що умови договорів Мінобопрони з ТОВ "ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР" (№ 286/2/22/13) та ТОВ "АРМІСЕТ" (№ 286/2/22/41) суттєво відрізняються в пунктах про необхідність погодження замовником заявки на постачання з виконавцем, виходячи з наявності продуктів на складі виконавця.

Положення інших договорів не передбачали обов’язку погодження заявки з виконавцем, а навпаки встановлювали штраф постачальнику у розмірі 20 % вартості непоставлених продуктів. Крім того, в обох договорах відсутня вимога про обов’язкову згоду замовника на заміну виконавцем замовлених продуктів та покладення у такому випадку додаткових витрат саме на виконавця.

Вказані компанії також фігурують у справі представника КСЛ Козловського.

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