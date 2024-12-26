Протягом дня росіяни атакували Херсонщину: поранено 5 людей, виникла пожежа в багатоповерхівці

26 грудня російська армія атакувала дронами Херсон та область: поранення дістали п'ятеро людей. У Білозерці виникла пожежа в багатоповерхівці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію.

Херсон

Близько 13:20 росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 75-річна жінка дістала вибухову травму та контузію. Їй надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

Ще один постраждалий – 76-річний чоловік. У нього – вибухова травма, контузія та уламкові поранення голови. Наразі медики проводять обстеження та надають йому допомогу.

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Дарʼївка

Орієнтовно об 11:15 окупаційні війська обстріляли Дарʼївку. Через ворожу атаку постраждав 48-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, уламкове поранення шиї та ніг.

Наразі потерпілий перебуває у лікарні, де отримує необхідну меддопомогу. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Білозерка

Близько 13:00 росіяни атакували з БпЛА багатоквартирний будинок у Білозерці. Внаслідок скидання вибухівки з дрона в одній з квартир зайнялася пожежа.

Попередньо, постраждалих серед місцевих жителів немає.

Комишани

Через російський обстріл постраждав місцевий житель. Внаслідок ворожої атаки 42-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію. Бригада "швидкої" надала потерпілому меддопомогу на місці.

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Берислав

Близько 14:30 через російський обстріл Берислава постраждала літня жінка. У 83-річної місцевої жительки, яка в момент атаки перебувала на вулиці, діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги.

Потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги.