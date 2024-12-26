Серед жителів Західної Європи падає підтримка України "до перемоги", - опитування. ІНФОГРАФІКА
Готовність підтримати Україну, "доки вона не переможе", різко впала в Західній Європі, показує опитування.
Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
Грудневе опитування YouGov у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Швеції, Данії та Великій Британії показало, що бажання громадян підтримувати Україну до перемоги – навіть якщо це означатиме продовження війни – впало в усіх семи країнах за останні 12 місяців.
Підтримка альтернативного вирішення конфлікту – припинення бойових дій шляхом переговорів, навіть якщо це залишиться за межами Росії контроль над частинами України – зросла в кожній країні, і в чотирьох з них вона переважала.
Була деяка незадоволеність ідеєю нав’язаного врегулювання, яке передбачало б передання Україною території Росії, але також широко поширене переконання, що новий президент США Дональд Трамп покине Україну після своєї інавгурації 20 січня.
Опитування показало, що готовність підтримувати Україну, поки вона не переможе Росію, залишається високою у Швеції (50%) і Данії (40%), а у Великій Британії – 36%, але ці рівні знизилися на цілих 14 пунктів порівняно з січневими цифрами 57. %, 51 % і 50 %.
За той самий період відсоток тих, хто вважає за краще мир шляхом переговорів, зріс до 55% з 45% в Італії, 46% (38%) в Іспанії, 43% (35%) у Франції та 45% (38%) у Німеччині. супроводжується відповідним падінням готовності підтримувати Україну, поки вона не виграє.
Залишається незрозумілим, чи ця зміна відображає зниження інтересу чи зростання втоми. У Франції, Німеччині та Швеції пропорції тих, хто хоче, щоб Україна перемогла – і дбають про те, щоб вона перемогла – залишаються стабільними з початку 2023 року, хоча в інших країнах вони впали.
Менш ніж за місяць до повернення Трампа більшість або майже більшість у всіх країнах, крім однієї, вважали, що обраний президент США, ймовірно, припинить підтримку України: 62% німців, 60% іспанців, 56% британців , 52% французів і 48% італійців.
Люди також розділилися щодо того, як вони ставляться до мирного врегулювання, яке залишить Росії контроль принаймні над деякими частинами України, які вона незаконно захопила після вторгнення в лютому 2022 року, що, як повідомляється, планує погодити Трамп .
Більшість у Швеції (57%), Данії (53%) і Великій Британії (51%), а також значна меншість (43%) в Іспанії заявили, що вони будуть дуже або досить негативно ставитися до такої угоди, порівняно з лише 37% у Франції та 31% у Німеччині та Італії.
Опитування показало, що більшість західноєвропейців вважають, що союзники України зробили недостатньо, як у плані економічних санкцій проти Москви, так і військової та іншої допомоги Києву, щоб не дати Росії виграти війну.
Близько 66% данців, 63% шведів та іспанців, 59% британців, 53% німців та італійців і 52% французів назвали загальну допомогу Україні недостатньою. Однак мало хто вважає, що їхній країні слід збільшити підтримку.
Меншість в діапазоні від 29% у Швеції до 21% у Великій Британії та Німеччині, до 14% у Франції та лише 11% в Італії вважає, що їхній уряд повинен збільшити допомогу Україні, при цьому більшість в кожній країні каже, що її слід або зберегти. або зменшено.
Що стосується конкретних заходів, таких як посилення санкцій, надсилання більшої кількості зброї, надсилання більшої кількості військ для підтримки членів НАТО в Східній Європі або координація авіаударів по російських цілях в Україні, підтримка була стабільною або нижчою, ніж раніше.
На прохання сказати, якою, на їхню думку, буде ситуація через рік, більшість вірить, що РФ та Україна або продовжуватимуть воювати, або мир буде досягнутий.
Врегулювання вважають більш імовірним жителі Данії (47%), Німеччини (40%), Великої Британії та Франції (38%) та Італії (36%), а продовження бойових дій вважають трохи більш імовірним сценарієм в Іспанії (36%) і Швеції (35%).
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Жабеня у зеленій піжамі що дарма очі пучило?
Все эти СМИ, всякие институты и прочие прихлебалы, это продажные щелкопёры и проходимцы, кто им платит, тот и заказывает музыку.
Плевать, где там и что падает, землю свою мы не имеем права отдавать никому, как бы не складывалась ситуация, это земля наших предков и мы должны её передать нашим детям и внукам, другого не дано.
Ніззя інтелігентно виграти війну з таким ворогам - треба руйнувати хремль , взривати порти та аєропорти по усій раше . Рушити кацапське мирне життя, як вони рушат українське ..
око за око
От і все.
Все решта, Крим втрачений, донбасс зруйнований і його відновлення не факт що економічно вигідне.
А ЧМ флоту вже майже нема.
Зверніть увагу на витончено-примітивну підготовку біомас до здачі України, через дані псевдоопитування. НАГАДУЄМО, ЩО НАСЛІДКИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БУДУТЬ ЗА СТ.111 ККУ.
А ще Заходу аж ніяк не вигідне то що рашка перетвориться на купу дрібних бананових республік.
І падати може тільки те,що стояло.