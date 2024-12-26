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Новини Допомога Україні
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Серед жителів Західної Європи падає підтримка України "до перемоги", - опитування. ІНФОГРАФІКА

зсу

Готовність підтримати Україну, "доки вона не переможе", різко впала в Західній Європі, показує опитування.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Грудневе опитування YouGov у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Швеції, Данії та Великій Британії показало, що бажання громадян підтримувати Україну до перемоги – навіть якщо це означатиме продовження війни – впало в усіх семи країнах за останні 12 місяців.

Підтримка альтернативного вирішення конфлікту – припинення бойових дій шляхом переговорів, навіть якщо це залишиться за межами Росії контроль над частинами України – зросла в кожній країні, і в чотирьох з них вона переважала.

опитування YouGov щодо допомоги Україні

Була деяка незадоволеність ідеєю нав’язаного врегулювання, яке передбачало б передання Україною території Росії, але також широко поширене переконання, що новий президент США Дональд Трамп покине Україну після своєї інавгурації 20 січня.

Опитування показало, що готовність підтримувати Україну, поки вона не переможе Росію, залишається високою у Швеції (50%) і Данії (40%), а у Великій Британії – 36%, але ці рівні знизилися на цілих 14 пунктів порівняно з січневими цифрами 57. %, 51 % і 50 %.

За той самий період відсоток тих, хто вважає за краще мир шляхом переговорів, зріс до 55% з 45% в Італії, 46% (38%) в Іспанії, 43% (35%) у Франції та 45% (38%) у Німеччині. супроводжується відповідним падінням готовності підтримувати Україну, поки вона не виграє.

Залишається незрозумілим, чи ця зміна відображає зниження інтересу чи зростання втоми. У Франції, Німеччині та Швеції пропорції тих, хто хоче, щоб Україна перемогла – і дбають про те, щоб вона перемогла – залишаються стабільними з початку 2023 року, хоча в інших країнах вони впали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Половина американців виступають за якнайшвидше завершення війни в Україні, - опитування

Менш ніж за місяць до повернення Трампа більшість або майже більшість у всіх країнах, крім однієї, вважали, що обраний президент США, ймовірно, припинить підтримку України: 62% німців, 60% іспанців, 56% британців , 52% французів і 48% італійців.

Люди також розділилися щодо того, як вони ставляться до мирного врегулювання, яке залишить Росії контроль принаймні над деякими частинами України, які вона незаконно захопила після вторгнення в лютому 2022 року, що, як повідомляється, планує погодити Трамп .

Більшість у Швеції (57%), Данії (53%) і Великій Британії (51%), а також значна меншість (43%) в Іспанії заявили, що вони будуть дуже або досить негативно ставитися до такої угоди, порівняно з лише 37% у Франції та 31% у Німеччині та Італії.

Опитування показало, що більшість західноєвропейців вважають, що союзники України зробили недостатньо, як у плані економічних санкцій проти Москви, так і військової та іншої допомоги Києву, щоб не дати Росії виграти війну.

опитування YouGov у Західній Європі

Близько 66% данців, 63% шведів та іспанців, 59% британців, 53% німців та італійців і 52% французів назвали загальну допомогу Україні недостатньою. Однак мало хто вважає, що їхній країні слід збільшити підтримку.

опитування YouGov щодо допомоги Україні

Меншість в діапазоні від 29% у Швеції до 21% у Великій Британії та Німеччині, до 14% у Франції та лише 11% в Італії вважає, що їхній уряд повинен збільшити допомогу Україні, при цьому більшість в кожній країні каже, що її слід або зберегти. або зменшено.

Також читайте: 55% поляків підтримують швидке закінчення війни в Україні, навіть ціною територіальних поступок Росії

Що стосується конкретних заходів, таких як посилення санкцій, надсилання більшої кількості зброї, надсилання більшої кількості військ для підтримки членів НАТО в Східній Європі або координація авіаударів по російських цілях в Україні, підтримка була стабільною або нижчою, ніж раніше.

На прохання сказати, якою, на їхню думку, буде ситуація через рік, більшість вірить, що РФ та Україна або продовжуватимуть воювати, або мир буде досягнутий.

Врегулювання вважають більш імовірним жителі Данії (47%), Німеччини (40%), Великої Британії та Франції (38%) та Італії (36%), а продовження бойових дій вважають трохи більш імовірним сценарієм в Іспанії (36%) і Швеції (35%).

Автор: 

опитування (1936) Євросоюз (13408) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+21
Чого б це?

Жабеня у зеленій піжамі що дарма очі пучило?
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26.12.2024 17:51
+16
Никогда не верил никаким опросам и вам не советую.

Все эти СМИ, всякие институты и прочие прихлебалы, это продажные щелкопёры и проходимцы, кто им платит, тот и заказывает музыку.

Плевать, где там и что падает, землю свою мы не имеем права отдавать никому, как бы не складывалась ситуация, это земля наших предков и мы должны её передать нашим детям и внукам, другого не дано.
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26.12.2024 17:57
+12
В что Европа делает для того, чтобы Украина перемогла? Они дают лишь средства ради того, что бы мы не проиграли, но ради нашей победы они не делают вообще ничего. Им наооборот выгодно, что бы война быстрее прекратилась и можно снова было торговать с кацапами. Есть конечно исключение типа балтийских стран и Польши, но это лишь исключение и не более того.
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26.12.2024 17:53
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Чого б це?

Жабеня у зеленій піжамі що дарма очі пучило?
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26.12.2024 17:51 Відповісти
Хто спонсує ці опитування, та хто замовляє подібні статті?
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26.12.2024 18:09 Відповісти
Слава ЛІДОРУ і Єрмаку !
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26.12.2024 20:49 Відповісти
В что Европа делает для того, чтобы Украина перемогла? Они дают лишь средства ради того, что бы мы не проиграли, но ради нашей победы они не делают вообще ничего. Им наооборот выгодно, что бы война быстрее прекратилась и можно снова было торговать с кацапами. Есть конечно исключение типа балтийских стран и Польши, но это лишь исключение и не более того.
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26.12.2024 17:53 Відповісти
Вони тягнуть час, щоб за цей час на авось путін здох/прігожин-2 пішов на москву/раби скинули диктатора. Тобто, тягнуть час сподіваючись на диво.
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26.12.2024 17:59 Відповісти
Якщо замінувати аес вона буде 100%
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26.12.2024 17:54 Відповісти
Приїдь і замінуй.
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26.12.2024 18:00 Відповісти
Пенсію Швейцарія хоч платитиме за твої податки, ухилянте?
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26.12.2024 18:05 Відповісти
Порошенко провів вибори, ухилянте. Щось в тобі знайоме. Єлажєв? Чи кацапський мєнт з Нової Каховки, вірний чоловік дружини-чорнильниці повернувся?
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26.12.2024 19:00 Відповісти
Мабуть тому що мобілізація вигідна москві ти від мобілізаціі втік в Швейцарію.Там,пане вилупок,платите податки і закликаєте мінувати їхні аес.Ну просто артистичне муд...ло,по англійськи Artmind...
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26.12.2024 18:11 Відповісти
Включно з саркофагом і зупиненими блоками!!!
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26.12.2024 18:01 Відповісти
Дякуємо усім.
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26.12.2024 17:54 Відповісти
Никогда не верил никаким опросам и вам не советую.

Все эти СМИ, всякие институты и прочие прихлебалы, это продажные щелкопёры и проходимцы, кто им платит, тот и заказывает музыку.

Плевать, где там и что падает, землю свою мы не имеем права отдавать никому, как бы не складывалась ситуация, это земля наших предков и мы должны её передать нашим детям и внукам, другого не дано.
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26.12.2024 17:57 Відповісти
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26.12.2024 18:04 Відповісти
Ми помремо, щоб ви потім приїхали і власність оформили. Супер!
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26.12.2024 18:31 Відповісти
Ніт ...вас буде тримати надія 🤡 ,за яку ви поставили свій піпис ...а ми приїдемо тоді ,коли ви цього ви* лядка, задавити своїми руками !!!!
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26.12.2024 19:24 Відповісти
Дурна народилася, дурною виросла. Я порохобот.
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26.12.2024 19:27 Відповісти
...
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26.12.2024 19:40 Відповісти
Так і не навчилася формулювати думки ані польською, ані українською. Тільки рідною
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26.12.2024 19:46 Відповісти
Алекс не достьобуйся ...я живу у Німеччині , а до Польші у відпуску їжу ...подобається і мені і дітям і онукам
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26.12.2024 19:51 Відповісти
подобається польща??? не, ну я чув що деяким людям г*но подобається, але особисто з такими не був знайомий.
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26.12.2024 21:53 Відповісти
Так ,мені подобається Польща ,вони ті хто нам сильно допомагають ...я тут відпочіваю,а живу в Німеччині ...ти не витанцьовувай і так і не так ...ви вже з піаром для цього зеленського пі* араса, нічого не вдіїте !!!
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26.12.2024 22:14 Відповісти
вперше зустрічаю реального гівн*їда Хоча, як кажуть, о вкусах не спорят
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26.12.2024 22:19 Відповісти
...
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26.12.2024 22:20 Відповісти
А як же землю свою віддали? До речі, мені Польща теж дуже подобається
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26.12.2024 22:37 Відповісти
Можливо і допомога ЄС недостатня як і санкції проти росії ,але головна проблема некомпетентне керівництво країни та неефективне управліня під час війни.
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26.12.2024 17:59 Відповісти
Зелена пліснява зруйнувала всі інституції державного управління небаченою корупцією та абсолютною некомпетентністю, це також стосується і дипломатії, яка опустилася до рівня звичайного "рішалово", у виконанні єрмака і Ко. Отже, нічого дивного немає у динаміці процесів, зазначених у опитуваннях.
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26.12.2024 20:10 Відповісти
Західна Європа вже лягла під Трампа. Та й побачила, що уряд Зе ні на що не здатен...
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26.12.2024 18:03 Відповісти
Дуже дивно, що майже всі згодні з тим, що допомога була недостатньою, проте нехай допомагає хтось інший, але не ми. Оце і є справжнім обличчям ******** Європи. Вони мабуть дочекаються, що війна прийде до них . І що змінилося з часів Другої світової війни?
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26.12.2024 18:03 Відповісти
Багато чого змінилося. Але цинізму, по%їзму і відвертої брехні прямо в очі стало ще більше.
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26.12.2024 18:13 Відповісти
Ваші лайки потужніші за їхню брехливу допомогу
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26.12.2024 18:32 Відповісти
Кацапська брехня
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26.12.2024 18:03 Відповісти
Тількі учора на першей сторінке нашей NTV (це основній канал новін) велічезна статья з інтервью двох беженцев з Украіни які розповідалі про те як воні проті війни і взагалі люді не хочут бороніть Украіну...кацапскіе гроші не смердять
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26.12.2024 18:03 Відповісти
Війна на усіх фронтах БЕЗ ПРАВИЛ . Військовополених розстрілюють, у ЗМІ на Україну ллють дерьмо , нищать міста і села.
Ніззя інтелігентно виграти війну з таким ворогам - треба руйнувати хремль , взривати порти та аєропорти по усій раше . Рушити кацапське мирне життя, як вони рушат українське ..
око за око
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26.12.2024 18:11 Відповісти
Так і ви так само могли б виступити, навіть безкоштовно
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26.12.2024 18:34 Відповісти
я тут взагалі нi до чого.
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26.12.2024 18:38 Відповісти
А хто проти війни ховається? От і розкажіть, що патріоти проти.
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26.12.2024 19:29 Відповісти
Ну це ж вже аксіома. Усі воїни сидячи в засаді на Октоберфесті, вимагають кордони 91 го, до останнього, парад ЗСУ на червоній площі, приєднання теріторій від калінінграду до владівостока. А після п'ятого келиха вони плющать ядерною зброєю по бункеру ботоксного (с).
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26.12.2024 19:30 Відповісти
Втомились - від чого? - добробут же не понизився - Ходжес теж сказав шо Захід вже не тои
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26.12.2024 18:06 Відповісти
Ти ба, як вишукано-примітивно, наші потвори готують країну до здачі, а СЕБЕ ДО СТ.111 ККУ!
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26.12.2024 18:09 Відповісти
Так це Цензор- він не має відношення до влади
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26.12.2024 18:12 Відповісти
Схоже на тупе кацапське ІПСО.....Нема про що говорити....
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26.12.2024 18:10 Відповісти
Ну втомилися вони... Ціни на все підстрибнули, купа біженців,... Ну скільки можна? Хто ці українці нам?Чому ми маємо їм допомагати? Це їхні внутрішні розбірки з росіянами, а ми тут ні до чого. Хочемо жити як раніше.

От і все.
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26.12.2024 18:14 Відповісти
Ну, то най чекають на моска...ню в себе!!
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26.12.2024 18:15 Відповісти
А підтримка газівців і мусульман не падає ?
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26.12.2024 18:21 Відповісти
Бачите яка величезна різниця між шведами та італійцями? До повної перемоги 50% і 15%. Все залежить від телевізора.
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26.12.2024 18:33 Відповісти
італійці = циганські повії
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26.12.2024 18:41 Відповісти
До циган вони і ніколи не належали.
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26.12.2024 19:02 Відповісти
батьківщина фашизму. Була є і буде
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26.12.2024 21:56 Відповісти
І що далі?
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26.12.2024 22:28 Відповісти
Тому що менше потрібно ******* про переговори. Переговори це синонім слова капітуляція. Хто буде хотіти допомагати тим хто постійно ниє що готовий домовлятись про капітуляцію. Якщо Україна сяде за стіл переговорів, забудьте зовсім про будь яку підтримку. Всі будут наввипередки бігти до ***** як до переможця бити чолобітну
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26.12.2024 18:30 Відповісти
Трамп нічого такого не зміг би, якби боягузлива і жадібна Європа взяла на себе хоча б 0,001% відповідальності.
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26.12.2024 18:44 Відповісти
Навіщо ходити далеко на Захід. Якщо в Україні останні пів року в тилах тільки про переговори і про закінчення війні в 2025 році і говорять. На дрони і на ЗСУ перестали донатити в такій кількості як раніше, всі розслабились, займаються розкраданням і дербаном і чекають миру. Цього ***** і треба було добитись роблячи вкиди про переговори. А на Сосії навпаки не про перемир'я говорять, а про мобілізацію всіх ресурсів на війну под лозунгом все для фронта все для победы. Тепер думайте хто переможе той хто переможе той хто раком став і чекає миру чи той хто всю економіку на воєнні рейки поставив
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26.12.2024 18:56 Відповісти
Господи, ви розумна людина ? " ... У соссії навпаки .... " Ви так погано думаєте про радянську пропаганду. Соссія хіба не срср 2.0 ?
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26.12.2024 19:10 Відповісти
Відкрий словник і прочитай значення термінів "переговори" і "капітуляція". І годі цю маячню просувати.
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26.12.2024 19:04 Відповісти
От сам якщо тупий то відкрий словник і почитай що означає припинення війни з винонанням всіх вимог ворога включаючи здачу своєї землі.
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26.12.2024 19:20 Відповісти
От жеж бляха, виявляється по-вашому, Фінляндія у 1940-му капітулювала.
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26.12.2024 19:50 Відповісти
По перше не всіх, роззброєння Української армії ніхто виконувати не буде. Запоріжжі і Херсон мягко кажучи теж ніхто здавати не хоче.
Все решта, Крим втрачений, донбасс зруйнований і його відновлення не факт що економічно вигідне.
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26.12.2024 20:20 Відповісти
Ага. Азовське море і Чорне море з іх портами теж насрати. Ага. Останеться один Львів і тей під прицілом рашистської арти. Іди нах.
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26.12.2024 21:04 Відповісти
Порти на Чорному морі є не лише в Криму. Ще раз, Крим втрачено.
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26.12.2024 21:30 Відповісти
Не ***** кацапоїд. Ще не все втрачено допоки не підписано капітуляцію і мирний договір. А от якщо буде підписано то тоді Чорне море буде закрито для України. Тому що зі материкових територій автоматично здаються прибережні територіальні води. Тобто та ж Запорізька і Херсонсяка область. І ***** це знає. Тому так і добивається визнання окупованих територій розійськими. І більше українські дрони не зможуть кошмарити розійський чорноморський флот, який підійде під саму Одесу і буде гатити там де раніше не міг дістати
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26.12.2024 21:56 Відповісти
Капітуляція і замороження конфлікту це різні речі. Ніхто запоріжська і херсонську обл здавати не збирається.
А ЧМ флоту вже майже нема.
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26.12.2024 22:29 Відповісти
******* брехнею.
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26.12.2024 18:34 Відповісти
Писав сам Дерьмак через своїх лоббістів, бо згадки процих вумних немає.
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26.12.2024 18:35 Відповісти
Сосензорнет такий поціновувач правди і справедливості, що блокує і видаляє коментарі, через які у його співробітників грає очко перед Зр(ВЛ)адою!
Зверніть увагу на витончено-примітивну підготовку біомас до здачі України, через дані псевдоопитування. НАГАДУЄМО, ЩО НАСЛІДКИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БУДУТЬ ЗА СТ.111 ККУ.
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26.12.2024 18:39 Відповісти
А що таке перемога - хтось може чітко назвати ?!
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26.12.2024 18:58 Відповісти
Розвал рашки на псевдодержави, які будуть воювати між собою до повного винищення. Тільки так можна від них позбутися. Тільки Україна здатна на це, з багатьох причин.
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26.12.2024 19:38 Відповісти
З яких причин?
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26.12.2024 19:46 Відповісти
Майже всі українці, крім жителів деяких західних регіонів, знають російську мову. Це головний інструмент ведення тотальної війни в усіх напрямках. Сподіваюся всі українці без винятку вже зайняті цим.
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26.12.2024 19:54 Відповісти
І які обьективні причини розпаду?
А ще Заходу аж ніяк не вигідне то що рашка перетвориться на купу дрібних бананових республік.
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26.12.2024 20:22 Відповісти
В 2022 роцi перемога для мене була-кордони 1991 року, а наразi заморозка на тих що зараз за для збереження людского життя, наших Воiнiв, мiст та сел, що залишились... I ВИБОРИ!!! Зараз ми котимось в прiрву....
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26.12.2024 21:27 Відповісти
Всі ці опитування взагалі нічого не варті.
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26.12.2024 19:05 Відповісти
Хто у цьому винний шановні ? Той, хто бігав на початку по парламентах з гаслом "до кордонів 1991 року!" Потім він же змінив гасло на "безпекові гарантії". І ще гірше що можна було зробити так це Саміт миру. Якщо українці бачать це перевтілення Лідора, так хто не бачить в Європі цього ? Не звинувачуйте Цензор у зраді. Якщо Лідер зраджує по пів кроку чи більше, щоб не одразу помітили. Дурники. Не вважайте європейців теж дурниками.
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26.12.2024 19:07 Відповісти
Що треба робити ? Не треба лякати Європу майбутньою Третьою світовою. Треба казати й показувати Правду. Як вбивають полонених, як знищують міста й села, скалічених дітей. Це працює ! А не постійне намагання налякати. Лякаються лише тоді, коли бачать поруч вбивцю з ножем. А не в розмовах про садиста, який орудує в містечку. То де наші ДИПЛОМАТИ в цих країнах, і що вони роблять там, якщо є ?
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26.12.2024 19:16 Відповісти
Не треба лякати Європу майбутньою Третьою світовою.+++++++++++ В Парижі про це ніхто й не думає.Жаліються тілько,що в них впали доходи та підняли податки,завдяки Україні,яка бореться з агресором.
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26.12.2024 20:42 Відповісти
Не дивно ...як би українські дипломати .,чи міністр розказували західним "членам " шо кожного ранку вони купляють зі слащавою мордою, українську свіженьку білу булочку, до кави , чи шо чіпси робляться, переважно з української картоплі ,і електрику ми і досі ганяємо нашу ,на Захід , та шо до Заходу ,прийде човгати ризаками не руцкий ваня ,а китайське бидло ...то і Захід почав би думати трохи інакше , от тільки як . андонія 🤡 прибрати ? Бо як раз за нього українців і сприймають за де* ілів ...
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26.12.2024 19:19 Відповісти
Китаю ваша Еуропа ***** не потрібна. Як і сам Захід.
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26.12.2024 20:25 Відповісти
Та да ,північна корея з китайською зброєю не дасть збрихати...
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26.12.2024 20:36 Відповісти
Ні КНДР ні Китай не збираються воювати з Європою чи тим більше її завоювати.
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26.12.2024 21:27 Відповісти
Та ми знаємо ...нам північна корея і зброю показала і солдатів своїх ...і вам віримо ...бот китайський
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26.12.2024 21:40 Відповісти
І до чого тут Европа, дебіле?
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26.12.2024 22:25 Відповісти
Того що у європейців все менше і менше згадують про нас і показують нас у медіа. Вони дуже переймаються своєю інфляцією і шахедами,які періодично залітають. Саме пересічні європейці - справжні інфантили,як діти. Заплющив очі,нічого не бачу,значить нічого не відбувається.
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26.12.2024 19:21 Відповісти
А ми що, хіба не такі інфантили?
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26.12.2024 19:27 Відповісти
Я не знаю,а багато у нас інфантилів? Всі у війні живуть.
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26.12.2024 22:13 Відповісти
Вони не інфантили, вони люди мирної епохи.
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26.12.2024 20:23 Відповісти
Все одно це дивно. Коли за стіною бійка,як можна робити вигляд,що нічого не відбувається?
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26.12.2024 22:14 Відповісти
КОГО **** ЧУЖОЕ ГОРЕ, ЛЕЖИТ И ***** ПОДНИМАТЬ. (С)
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26.12.2024 22:18 Відповісти
Нехай заткнуться тварюки і дають зброю якої в них дохєра або повертають нашу ядерку пі..ри, нам їхня довбана жалість нах не треба.
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26.12.2024 19:31 Відповісти
Опитувач так собі,з розряду майже жовтої преси. Хто власник видання? Отож.
І падати може тільки те,що стояло.
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26.12.2024 19:53 Відповісти
На рахунок Франції найправдіша правда. Там вже про Україну й слухати не хочуть,а не те щоби ще й допомагати.
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26.12.2024 20:38 Відповісти
сподіваюся, вони за це заплатять
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26.12.2024 21:58 Відповісти
Як раз скоріше ні. Неправда.
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26.12.2024 22:20 Відповісти
 
 