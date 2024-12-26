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Новини
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Професора КНУ Василенка, який казав про "голодних" на секс українок, звільнять найближчими днями

Професор Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Микита Василенко

Професора Інституту журналістики КНУ Микиту Василенку звільнять "найближчими днями" за порушення етичного кодексу університету.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив ректор КНУ Володимир Бугров.

Зазначається, що Вчена рада Інституту журналістики КНУ проголосувала за звільнення професора Микити Василенка.

Ректор університету вже підписав доручення готувати документи на звільнення викладача до кінця 2024 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вчена рада Інституту журналістики попросила ректора КНУ розірвати контракт з Василенком

За словами Бугрова, Вчена рада Інституту журналістики й комісія КНУ проголосували за звільнення Василенка, після цього він дав доручення готувати документи на звільнення викладача.

Інститут журналістики ухвалив рішення клопотати перед ректором про припинення контракту, або припинення трудових відносин з М.К Василенком. Комісія ухвалила, що вислови й судження професора Василенка містять порушення етичного кодексу університетської спільноти й не відповідають функціональним обов'язкам особи, що здійснює навчально-виховні функції — науково-педагогічного працівника. І порушили клопотання перед ректором про розірвання контракту з М. К Василенком", - сказав ректор КНУ.

За його словами, також Василенко отримав другу догану, його звільнять з університету "найближчими днями".

"Я доручив керівництву юридичного відділу університету, бухгалтерії, відділу кадрів підготувати документи щодо припинення трудових відносин з Микитою Кімовичем Василенком", - додав Бугров.

Читайте також: Професора Василенка можуть звільнити з КНУ за слова про "голодних" на секс українок, він заявляє про провокації 

Що передувало?

Нагадаємо, що професор Київського національного університету й журналіст Микита Василенко в ефірі російського медіа заявив, що можливе введення європейських миротворчих сил на територію України "поліпшить демографічну ситуацію", і назвав українських жінок "голодними на секс".

Згодом Ректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров заявив, що професор Інституту журналістики Микита Василенко може бути звільнений з посади через такі слова.

Також міністр освіти і науки Оксен Лісовий назвав слова професора Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Микити Василенка "неприпустимими".

Водночас сам скандальний професор заявив, що ситуація, яка склалася навколо його висловлювань, є "найбільш підготовленою провокацією".

Автор: 

жінки (625) звільнення (2675) сексизм (6)


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Топ коментарі
+18
Днями??! Та цю мразату мали за 24 години звільнити! Без права подальшого викладання!!
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26.12.2024 18:14
+14
Питання: як український професор опинився "в ефірі російського медіа"?
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26.12.2024 18:15
+10
Керівництво , мабуть , раніше "не бачило" сутність цього тіла , якщо потрібен був резонанс , щоб розгледити . Здається , що керівництво закладу мало чим відрізняється від цього "проффесора"...
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26.12.2024 18:20
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А міг би ше коптити небо у КНУ
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26.12.2024 18:09 Відповісти
Чому так довго?!Це обурливо! У системі госслужб не угодних НАЧАЛЬСТВУ звільняють за 24години,або заднім числом!Це ОБУРЛИВО,щоб таку наволоч так довго звільняли! Люди ви згодні ?
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26.12.2024 20:48 Відповісти
Який нарід, така й проффесура
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27.12.2024 09:10 Відповісти
простий нарід НЕ видає звання професора - це колективне рішення інших професорів
які професори - такі і інші професори
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27.12.2024 11:01 Відповісти
Днями??! Та цю мразату мали за 24 години звільнити! Без права подальшого викладання!!
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26.12.2024 18:14 Відповісти
25 грудня- вихідний день . І мабуть 26. В нас ні один магазин не працює
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26.12.2024 18:15 Відповісти
В нас всі працюють
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26.12.2024 18:26 Відповісти
В нас 26 вважається другим днем Різдва - тобто святом. А у святкові дні десь двійна оплата працівникам , тому магазини не працюють і святкують
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26.12.2024 18:33 Відповісти
А в куало-лумпур дощ. І шо?
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26.12.2024 18:39 Відповісти
В дощ ніззя звільняти професорів, це підстава для подальшого поновлення ...
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26.12.2024 18:50 Відповісти
😁😂👍🤝👏
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26.12.2024 22:21 Відповісти
Не дивуюсь чому Україна не може добратись до ЕС І НАТО . Я Вам написала про двійну оплату праці у свята , ЩОБ ВИ ЗАМИСЛИЛИСЬ НА ЦЮ ТЕМУ , а ви паясниячите . І таких паяців багато в Україні на жаль
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27.12.2024 00:48 Відповісти
В Україні дні робочі, це не заважало звільненню. А ви по-кацапські почали відводити дискусію в сторону. А так да, розумні патріоти за кордоном вимагають від паяців повернути їт дорогу батьківську земельку
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27.12.2024 16:29 Відповісти
А ничого що я закордоном вже більше 10 років ї в мене є якись обовʼязки перед ріднею , дітьми і роботою.
ЯКОГО ФЕРА ви тикаєте мені цім закордонням ? Я на шиї бюджету українського не сиджу тай ще плачу податку в український бюджет. І чоловік в Україні працює
а вам, дурню , должно бути зрозуміло , що у не совковій економіці платять людям подвійну оплату за працю у Свята. І так потрібно зробити в Україні.
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27.12.2024 20:18 Відповісти
10 років. Я до вас лізу? Якого ви всі сюди лізете такі європейські, а з самих так і пре- що там у тупих хахлов?
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27.12.2024 20:24 Відповісти
Приїжджайте, робіть. Чи ви тільки тупим хахлам вказівки можете робити?
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27.12.2024 20:34 Відповісти
Брехня, нічого ви там не вирішуєте. З такими зобов'язаннями, тим більш
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27.12.2024 23:36 Відповісти
А вце до чого? У вас діслексія? Стаття про професора.
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27.12.2024 20:25 Відповісти
В нас, дурничка, на Різдво всі працюють.
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27.12.2024 23:35 Відповісти
Бо ректор така сама вата, як і василенко!
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26.12.2024 18:18 Відповісти
Стверджую, що там більшість переконана, що походять від мавпи. Гнати радянські "кадри", коммі, люстрацію їм. Бо навчать молодь Родину любить и за Вождя умирать
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27.12.2024 09:13 Відповісти
возмущєний український нарід повинен був вийти з вимогами покарати це чмо. але возмущеніє ніхто не оплатив то скоріш всього це падло звільнять та отправлять на керівні посади в шапіто
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26.12.2024 19:04 Відповісти
Допистевся , проФФесор
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26.12.2024 18:14 Відповісти
Питання: як український професор опинився "в ефірі російського медіа"?
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26.12.2024 18:15 Відповісти
а батянька видно голубий
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26.12.2024 19:38 Відповісти
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26.12.2024 18:18 Відповісти
Батяня Соні Кошкіной.... Так же оч.... Вилизувала коломойському в 2019
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26.12.2024 18:18 Відповісти
Так , вона з г+г не вилазила і до виборів , і після .
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26.12.2024 20:01 Відповісти
Керівництво , мабуть , раніше "не бачило" сутність цього тіла , якщо потрібен був резонанс , щоб розгледити . Здається , що керівництво закладу мало чим відрізняється від цього "проффесора"...
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26.12.2024 18:20 Відповісти
Там брежнєвський застой ще.
Від мавпи походженням
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27.12.2024 09:15 Відповісти
Цікаво,що накинулись на Василенка одні лише чоловіки.Жінки,тим паче ті що при владі - мовчать.Може і дійсно провокація?Ну нічого,пів року походить безробітним,потім через суд відновиться,отримає гроші за вимушену відпустку,купить на них дрона і стане героєм.І при тому добре помішає з брудом і Лісового,і Бугрова як імпотентів,що не думають про наших жінок...
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26.12.2024 18:20 Відповісти
Обличчя української інтелектуальної еліти
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26.12.2024 18:21 Відповісти
"української"... ( в лапках )
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26.12.2024 18:27 Відповісти
Хахол онє. Типовий какєл молорос...
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26.12.2024 19:11 Відповісти
а Карабєльнуюсасну Бабаданяна звільнять?
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26.12.2024 18:24 Відповісти
Прохвесор здавна пащекує, як і Бубон. Нехай йде на.....як його дружбалик Погребинський,
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26.12.2024 18:30 Відповісти
Оприлюдніть, будь ласка, цей етичний кодекс вишу
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26.12.2024 18:33 Відповісти
Тепер у проффесора буде багато вільного часу і багато сексу. Чекаємо на еротичний триллер-блокбастер.
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26.12.2024 18:35 Відповісти
А скількі років тому професору? Мабуть поставити діагноз - профнепригоден і звільнити ?
На фіга універам маразматики ? Чому вони навчать студентів?
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26.12.2024 18:38 Відповісти
68.
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26.12.2024 19:04 Відповісти
Як чому, суспільним наукам, про світле майбутнє, тваринне походження та політкорректнісь
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27.12.2024 09:18 Відповісти
Смешно читать, честное слово.

Для подготовки документов на увольнение нужно наверно год или два?

Обычного работягу выбрасывают на улицу за считанные минуты, а эту тварь они будут увольнять месяцами, чтобы замурыжить это дело и оставить на работе ?
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26.12.2024 18:55 Відповісти
Це в Німеччині документи на звільнення готують місяцями, в Україні звільнять швидко. Якщо включать "політичну волю". Якщо ні, громадськість надавить.
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26.12.2024 19:32 Відповісти
Якщо звільнять - через суд поновиться !
Ще й компенсацію отримає ...
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26.12.2024 18:56 Відповісти
І що, він хіба неправду сказав?
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26.12.2024 18:59 Відповісти
Ви голодна на секс жінка?
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26.12.2024 19:10 Відповісти
Я не жінка взагалі. Але ще раз, що він сказав неправдивого? Чи просто "незручна" правда?
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26.12.2024 19:11 Відповісти
То звідки в вас данні про всіх жінок з України?
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26.12.2024 19:13 Відповісти
Не про всіх, але таки більшість.
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26.12.2024 20:00 Відповісти
У вас в життi тiльки негативнi вiдносини з жiнками i у вас знайомi тiльки голоднi на секс?😏
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26.12.2024 22:28 Відповісти
Звісно правду, особливо на тлі того, що від початку війни з України виїхали майже всі темношкірі іноземці))).
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26.12.2024 19:11 Відповісти
Ага, а з ними виїхали мільйони "голодних" жєнщін.
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26.12.2024 19:28 Відповісти
Він озвучив проблему, некоректно, але вона є. В мусульманському середовищі вирішується через багатожонство, а у нас через блуд або монашество. На що здатні одиниці
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27.12.2024 09:21 Відповісти
Так если дегенераты так реагируют, то все он правильно сказал
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26.12.2024 19:09 Відповісти
Якої нації цей професор ? Родичі , якого сховались від свого історичного коріння, українською фамілією. Він не українець. Він зневажає українців , жінок України. Він збоченець і хам , який дозволяє собі такі висловлювання. Як він в 68 років може з таким багажем працювати в вузі , де готують майбутніх журналістів ? Це поведінка не одного дня , це система. Звілено повинно бути і керівництво цього вузу.
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26.12.2024 19:11 Відповісти
До3,14здівся проХВєсор?
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26.12.2024 19:12 Відповісти
Все ж персонаж долго работал и платил податки, я считаю, государство должно как то облегчить его участь - бесплатный билет на электричку до Брянска могли бы выдать.
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26.12.2024 19:14 Відповісти
Ідейний брат рабіновича. Цікаво, соня кошкіна почне кіпішувати? Чи вона сита... по горло?
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26.12.2024 19:18 Відповісти
Нахаба вибухнув. Чого зараз ? Почув "тенденції" у владі.
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26.12.2024 19:21 Відповісти
Цього під@ра не звільняти треба, а судити за розповсюдження москальської пропаганди яка дискредитує ВСІХ українських жінок. А також дискредитують наших західних партнерів. І, враховуючи статус цього ватного під@ра, це свідоме розповсюдження пропаганди окупанта під час війни. Цікаво, цього виродка посадять за грати за підозрою СБУ? Чи в "країні мрій" Zeленського за гратами сидять лише українські розвідники (Червінський), українські генерали (Марченко "Марчело") та українські комбати (Малахов "Туман" комбат батальйону "Дике поле")? Хоча питання риторичне - для зелених колаборантів таке лайно, як Василенко не ворог, бо він такий саме прихильник рускава міра, як і Zеленський, який зі сцени 95 кварталу, одягнутий в український національний одяг, казав, звертаючись до москалів: "якщо ви, товаріщі, не виведете свої зєльоні війська з Криму, ми виведемо своїх дівчат з москви", або "ой не любишь ты нас, хахлов, россия, а зря, вот ты выйди на тверскую (улица в мацкве где работают проститутки), ты посмотри, да там же кроме нас, хахлов, и любить то некого". Тож Василенко лише повторюэ за ЙОГО реЗЕдентом наративи москальської пропаганди, які принижують українську націю, зокрема наших жінок.
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26.12.2024 19:34 Відповісти
Справді, це він дискредитує чи самі українські жінки. Чи вам повилазили і ви не чули масси історії як ті самі наші українські жінки за кордоном находили собі іноземців поки їхні чоловіки на фронті були? А деякі навіть собі кацапів находили.
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26.12.2024 20:02 Відповісти
Це такі під@ри, як ти, Олвер (реєстрація 20.12.24.), себе "палять" намагаючись обплювати всіх українських жінок, не навівши жодного прикладу зради. Ти під@р, Олвер, і під@ром подохнеш. Кацапам та офісно-реЗЕденським кацапським посіпакам не шкода бабла на таких, як ти, під@рів, бо вони сподіваються, що ************ тіпа Олвер їм чимось допоможуть... Так само помилявся янукОвоч, у якого на закритих корпоративах танцював голяка твій Zелідор.
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26.12.2024 20:45 Відповісти
Правда очі коле?
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26.12.2024 21:29 Відповісти
эй , кто нибуть , начистите ему хлебало !!!
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26.12.2024 19:45 Відповісти
Ось така свобода слова. Наче не існує десятків, якщо не сотень тисяч українок, які розвелись із своїми чоловіками і вийшли за іноземців. І то були повноцінні чоловіки, а не інваліди війни.
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26.12.2024 19:54 Відповісти
Вікіпедія пише що він фахівець з етикету. Горе тим студентам якщо такі викладачі етикету. Його рівень базарної баби...
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26.12.2024 19:57 Відповісти
Блин, а что он не так сказал? Ну можно было конечно выбрать форму помягче, но по сути он прав. Или у нас уже опять "секса нет"?
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26.12.2024 20:28 Відповісти
как там погода в Криму?
шлюхам xyùловским привет 👎👎👎
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26.12.2024 20:34 Відповісти
А по сути сказать что-то можешь?
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26.12.2024 21:52 Відповісти
Очiкую вiд проХВесоршi якогось вузу про голодних чоловiкiв, що в тилу-вiйськових не чипати!
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26.12.2024 22:37 Відповісти
Нехай цей підагог попрацю у ескорті.
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26.12.2024 21:21 Відповісти
 
 