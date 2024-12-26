Професора КНУ Василенка, який казав про "голодних" на секс українок, звільнять найближчими днями

Професора Інституту журналістики КНУ Микиту Василенку звільнять "найближчими днями" за порушення етичного кодексу університету.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив ректор КНУ Володимир Бугров.

Зазначається, що Вчена рада Інституту журналістики КНУ проголосувала за звільнення професора Микити Василенка.

Ректор університету вже підписав доручення готувати документи на звільнення викладача до кінця 2024 року.

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За словами Бугрова, Вчена рада Інституту журналістики й комісія КНУ проголосували за звільнення Василенка, після цього він дав доручення готувати документи на звільнення викладача.

Інститут журналістики ухвалив рішення клопотати перед ректором про припинення контракту, або припинення трудових відносин з М.К Василенком. Комісія ухвалила, що вислови й судження професора Василенка містять порушення етичного кодексу університетської спільноти й не відповідають функціональним обов'язкам особи, що здійснює навчально-виховні функції — науково-педагогічного працівника. І порушили клопотання перед ректором про розірвання контракту з М. К Василенком", - сказав ректор КНУ.

За його словами, також Василенко отримав другу догану, його звільнять з університету "найближчими днями".

"Я доручив керівництву юридичного відділу університету, бухгалтерії, відділу кадрів підготувати документи щодо припинення трудових відносин з Микитою Кімовичем Василенком", - додав Бугров.

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Що передувало?

Нагадаємо, що професор Київського національного університету й журналіст Микита Василенко в ефірі російського медіа заявив, що можливе введення європейських миротворчих сил на територію України "поліпшить демографічну ситуацію", і назвав українських жінок "голодними на секс".

Згодом Ректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров заявив, що професор Інституту журналістики Микита Василенко може бути звільнений з посади через такі слова.

Також міністр освіти і науки Оксен Лісовий назвав слова професора Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Микити Василенка "неприпустимими".

Водночас сам скандальний професор заявив, що ситуація, яка склалася навколо його висловлювань, є "найбільш підготовленою провокацією".