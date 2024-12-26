Послуга бронювання на порталі Дія знову доступна, - Мінекономіки

Послуга бронювання на порталі Дія знову доступна.

Про це повідомляє Міністерство економіки, інформує Цензор.НЕТ.

"Відсьогодні послуга бронювання на порталі Дія знову доступна. З початку роботи сервісу в липні цього року через портал Дія було заброньовано майже 400 тисяч військовозобов’язаних. Понад 71 500 з них – з 1 грудня вже за новими правилами. Для нас вкрай важливо, аби бронювання було повноцінно відновлене, адже воно дозволяє економіці працювати ефективно", — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Бронювання для філій компаній та для кінцевих бенефіціарів поки що недоступне, робота над відновленням повного функціоналу сервісу триває.

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Робота сервісів була призупинена через атаку хакерів на реєстри Міністерства юстиції України 19 грудня 2024 року.