Послуга бронювання на порталі Дія знову доступна, - Мінекономіки
Послуга бронювання на порталі Дія знову доступна.
Про це повідомляє Міністерство економіки, інформує Цензор.НЕТ.
"Відсьогодні послуга бронювання на порталі Дія знову доступна. З початку роботи сервісу в липні цього року через портал Дія було заброньовано майже 400 тисяч військовозобов’язаних. Понад 71 500 з них – з 1 грудня вже за новими правилами. Для нас вкрай важливо, аби бронювання було повноцінно відновлене, адже воно дозволяє економіці працювати ефективно", — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.
Бронювання для філій компаній та для кінцевих бенефіціарів поки що недоступне, робота над відновленням повного функціоналу сервісу триває.
Робота сервісів була призупинена через атаку хакерів на реєстри Міністерства юстиції України 19 грудня 2024 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але чомусь ніхто про це не говорить.