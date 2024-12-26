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Послуга бронювання на порталі Дія знову доступна, - Мінекономіки

дія

Послуга бронювання на порталі Дія знову доступна.

Про це повідомляє Міністерство економіки, інформує Цензор.НЕТ.

"Відсьогодні послуга бронювання на порталі Дія знову доступна. З початку роботи сервісу в липні цього року через портал Дія було заброньовано майже 400 тисяч військовозобов’язаних. Понад 71 500 з них – з 1 грудня вже за новими правилами. Для нас вкрай важливо, аби бронювання було повноцінно відновлене, адже воно дозволяє економіці працювати ефективно", — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Бронювання для філій компаній та для кінцевих бенефіціарів поки що недоступне, робота над відновленням повного функціоналу сервісу триває.

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Робота сервісів була призупинена через атаку хакерів на реєстри Міністерства юстиції України 19 грудня 2024 року.

Автор: 

Мінекономрозвитку (2350) бронювання (336) Дія (1125)


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блин..какая Дия, какая бронь???, бронь должен ставить военкомат в паспорте, при подаче списков предприятиями... 30% сотрудников... остальных заменяйте до 25 лет и после 50.... женщинами и инвалидами
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26.12.2024 20:18 Відповісти
Так було все ок коли були паперові доки, тепер і бюрократії в два рази більше і сама система працює через раз і постійно падає. Навіть кретичка не може нормально забронювати працівників, бо в резерві вискочила у людини якась хрінь і всьо.
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26.12.2024 20:46 Відповісти
40 ка летний мужик на колбасном заводе - ***.. бронь...
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26.12.2024 20:19 Відповісти
Дія, яку просуває гербалайфний аферист міша альбертович хвьодоров, вже неоднарозово довела свою небезпечність!
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26.12.2024 20:24 Відповісти
Та вже всьо ок , всі данні злиті давно, у нормальних країнах така зґсрань як дія, чи резерв взагалі неможливі, бо це по суті порушення прав людини і використання персональних данних проти волі.
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26.12.2024 20:48 Відповісти
Мені більше цікаво як так виходить що електронних повісток у нас немає, але чомусь дофіга народу отримує в ******** "порушення військового обліку" без причин, а з таким статусом вже бронь не получиш і треба їхати в тцк, де ти дізнаєшся що тобі хтось колись дав повістку і треба платити штраф, це правда в суді швидко вирішується, бо доказів у тцекунів звісно не буде, але в тцк змусять пройти влк і на виході випишуть бойову. От так от у нас "немає" електронних повісток.
Але чомусь ніхто про це не говорить.
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26.12.2024 20:45 Відповісти
дык, все гораздо проще, даже если, у тебя в резерве все ок, при остановке тебя бусом, говорят, шо ты в розшуке и все..поехали....
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26.12.2024 20:59 Відповісти
Коли підключать функцію "Звільнення з армії"?
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26.12.2024 21:56 Відповісти
Портал у росіїські бази даних знов працює.
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27.12.2024 12:40 Відповісти
 
 