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Новини Війна
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Сили безпілотних систем уразили ворожий ЗРК "ТОР-М2" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійці  412-го полку "NEMESIS" уразили ворожий ЗРК "ТОР-М2" поблизу населеного пункту Зеленопіль Запорізької області.

Відповідне відео опубліковано на каналі Сил безпілотних систем ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок критичних пошкоджень комплекс став непридатним для застосування. Вартість нового ЗРК становить близько 25 мільйонів доларів — ще одна серйозна втрата для російської системи ППО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили безпілотних систем знищили ЗРК "ТОР М-2" противника вартістю 27 мільйонів доларів. ВIДЕО

Автор: 

війна (1400) Запорізька область (3605) Сили безпілотних систем (93) Пологівський район (41) Зеленопіль (1) війна в Україні (3899)


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Ого, оце круто…
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26.12.2024 22:05 Відповісти
пишуть, першого кіма взяли в полон.
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26.12.2024 22:21 Відповісти
Да и Чен с ним!
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27.12.2024 13:20 Відповісти
Героям Слава!
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26.12.2024 23:58 Відповісти
А до чого мілко-м'яки?
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27.12.2024 00:00 Відповісти
СаеБиС! 👌
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27.12.2024 13:19 Відповісти
 
 