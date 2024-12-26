Сили безпілотних систем уразили ворожий ЗРК "ТОР-М2" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійці 412-го полку "NEMESIS" уразили ворожий ЗРК "ТОР-М2" поблизу населеного пункту Зеленопіль Запорізької області.

Відповідне відео опубліковано на каналі Сил безпілотних систем ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок критичних пошкоджень комплекс став непридатним для застосування. Вартість нового ЗРК становить близько 25 мільйонів доларів — ще одна серйозна втрата для російської системи ППО.

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