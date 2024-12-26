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Зеленський та президент Сербії Вучич обговорили розвиток відносин між країнами

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сербії  Александром Вучичем.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував Сербії за фінансову та гуманітарну підтримку. Президенти скоординували зусилля на спільному шляху до ЄС

"Президент Вучич привітав український народ із новорічними святами й висловив сподівання на якнайшвидший мир. На початку цього тижня я прийняв вірчі грамоти в нового Посла Сербії. Вірю, що відновлення повноцінної роботи дипломатичної установи, очолюваної послом, сприятиме розвитку нашої співпраці", - написав Зеленський.

Читайте: Зеленський призначив Вітренка постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Сербія (367) Вучич Александр (84)


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26.12.2024 23:24 Відповісти
З путєнськими ************** може бути тільки одна відносина
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27.12.2024 05:24 Відповісти
 
 