Зеленський та президент Сербії Вучич обговорили розвиток відносин між країнами

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сербії Александром Вучичем.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував Сербії за фінансову та гуманітарну підтримку. Президенти скоординували зусилля на спільному шляху до ЄС.

"Президент Вучич привітав український народ із новорічними святами й висловив сподівання на якнайшвидший мир. На початку цього тижня я прийняв вірчі грамоти в нового Посла Сербії. Вірю, що відновлення повноцінної роботи дипломатичної установи, очолюваної послом, сприятиме розвитку нашої співпраці", - написав Зеленський.

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