Зеленський та президент Сербії Вучич обговорили розвиток відносин між країнами
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сербії Александром Вучичем.
Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський подякував Сербії за фінансову та гуманітарну підтримку. Президенти скоординували зусилля на спільному шляху до ЄС.
"Президент Вучич привітав український народ із новорічними святами й висловив сподівання на якнайшвидший мир. На початку цього тижня я прийняв вірчі грамоти в нового Посла Сербії. Вірю, що відновлення повноцінної роботи дипломатичної установи, очолюваної послом, сприятиме розвитку нашої співпраці", - написав Зеленський.
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Алекс Скела
показати весь коментар26.12.2024 23:24 Відповісти Мені подобається 1
Любовь Жданова #594861
показати весь коментар27.12.2024 05:24 Відповісти Мені подобається 0
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