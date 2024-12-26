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Створити європейський "Залізний купол" для захисту від балістичних ракет РФ неможливо, - адмірал НАТО Вандьє

Орєшнік

НАТО повинно мати у своєму арсеналі далекобійну зброю, аби реагувати на загрозу нової російської гіперзвукової балістичної ракети "Орєшнік".

Про це  заявив командувач НАТО з питань трансформації адмірал П'єр Вандьє, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Стабільність – це здатність давати відповідь. Якщо Росія має засоби для удару по Європі на глибину 2000 км, потрібно бути спроможним відповісти. Стримування - це спосіб тиснути на ворога до того, як він прийде до вас. Він повинен думати про наслідки своїх дій, перш ніж їх здійснити. Сьогодні ми бачимо цілком протилежне", - сказав адмірал

Вандьє наголосив, що захистити Європу створенням чогось на кшталт ізраїльського Залізного купола не вдасться. "Ви бачили межі Залізного купола в Ізраїлі. Враховуючи розмір Європи, ідея позбутися загрози шляхом створення європейського Залізного купола просто нездійсненна. Це як батарейки для електрики – цього просто не буде".

Адмірал додав, що за останні чотири-п'ять років більшість заходів зі стабілізації, які були створені після Холодної війни, перестали працювати. Зокрема, він згадав Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, з якого вийшли США та Росія: "Ми повернулися до питання, яке ми спостерігали у 1980-х роках, коли у вас може бути балістична зброя великої дальності, здатна загрожувати Європі... Зараз ми знову перебуваємо в час, коли такі ракети можуть вільно застосовуватися".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Захід "сумнівається" в "Орешнике", хай обере об’єкт для ураження в Києві та спробує відбити удар, - Путін

Вандьє наголосив, що російські зусилля зараз спрямовані не тільки проти України, але й глобально проти Заходу, і включають космічні, кібернетичні, наземні, підземні та гібридні дії.

Адмірал також зауважив, що попри те, що Росія в середньому втрачає в Україні 1000 осіб на тиждень, "вони вміють добре адаптуватися". "Ми живемо у момент, коли час реагування прискорився", - сказав Вандьє.

Автор: 

Європа (1811) НАТО (6443) росія (65191) балістичні ракети (409)


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Топ коментарі
+21
Замість цього НАТО створило словесний купол.
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27.12.2024 00:14
+11
А ліквідувати одного! божевільного ціле НАТО не в змозі?
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27.12.2024 00:22
+10
але ж є наразі захист непробиваємого купола занепокоєності. Можно ще пару років протриматись, а там вже і Європа буде готова до військового спротиву.
Але це не точно.
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27.12.2024 00:22
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Замість цього НАТО створило словесний купол.
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27.12.2024 00:14 Відповісти
Напевно створило. Поки що ваша рашка і не рипнецця проти блоку. Із Україною сил немає вовати, куди вам до НАТИи?
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27.12.2024 00:22 Відповісти
Если у тебя возможность писать этот текст - значит еще не воюет.
Даже НАТО уже раздуплилось и понимает, что нельзя недооценивать противника. А диванный спецназ все побеждает и побеждает =)
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27.12.2024 02:18 Відповісти
Чувак, вимкни штучний інтелект, за це супервайзер випоре і напиши своїми словами, шо саме ти скахати хтів?
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27.12.2024 09:53 Відповісти
але ж є наразі захист непробиваємого купола занепокоєності. Можно ще пару років протриматись, а там вже і Європа буде готова до військового спротиву.
Але це не точно.
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27.12.2024 00:22 Відповісти
Військові завжди "занепокоєні".
А от тверезі оцінки НАТО - це вже тенденція)))
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27.12.2024 01:10 Відповісти
Може й протримаємось! А потім НАТО буде з зацікавленосьюі і занепокоєнням за нами спостерігати...
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27.12.2024 01:29 Відповісти
А ліквідувати одного! божевільного ціле НАТО не в змозі?
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27.12.2024 00:22 Відповісти
Таке було можливо на початку 20 ст. Зараз, це майже нездійсненна міссія.
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27.12.2024 00:35 Відповісти
Майже ніколи.
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27.12.2024 02:58 Відповісти
Чому? От, приміром, х@йло приїжджало в Монголію - країну, де фактично немає спецслужб, поліція лише для виду і продажна, а ще диряві кордони. Цілком можна-було заслати туди ДРГ і рознести фпв-шками його лімузин
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27.12.2024 01:37 Відповісти
Коли він був в Монголії його безпеку забезпечували не спецслужби Монголії.
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27.12.2024 02:59 Відповісти
То само собою, то з усіма президентами так. Але спецслужби відповідали за безпеку *****, ніхто там не не прочісував Улан-Батор і не влаштовував посилений шмон на кордоні, умовно, за тиждень до його приїзду...
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27.12.2024 09:15 Відповісти
"Лімузин"-то, чим завинив?... А всередині сидів "попка" черговий... Думаєш, туди справжнє "*****" поїхало? "Справжній" десь у морозильнику лежить... А світу показують "буратінок на ниточках".... Тому, якби "підірвали" лімузин" - загинув-би, "буратіно". Казапи-б оголосили про те, що удар прийшовся по "автомобілю охорони", і "*****" живий ... А у нас був-би грандіозний скандал з монголами в ООН... І кацапи ще "підлили-б "цистерну бензину у вогонь" ...
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27.12.2024 04:52 Відповісти
Верите Соловью (про холодильник)?
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27.12.2024 08:36 Відповісти
Я висловив своє припущення, яке базується на логіці та знанні криміналістики...
1. Людина має таку штуку, як "індивідуальні ознаки". До них відносяться риси обличчя (які можна змінить за допомогою пластичної хірургії). Відбитки пальців, які виводяться кислотою та відновлюються на протязі кількох років. Є генокод - до якого ми не маємо доступу, бо навіть всі природні виділення організму Путіна спецслужбами РФ приховуються. Але є й одна деталь, яку дуже важко підробить і на яку не звертають уваги люди, що займаються "створенням образу" - вушна раковина... Вона теж ІНДИВІДУАЛЬНА... Так от - я бачив ШІСТЬ різних вушних раковин у "Путіних"...
2. Різні типи поведінки у різних "Путіних". Один ховається в бункерах і "доступ до тіла" суворо обмежений - тільки після двотижневого карантину. Навіть прийом організований так, що ближче кількох метрів навіть найближчі осоди не підходять. Все це пояснюється заходами безпеки проти інфекцій. І тут же "Путін" з"являється на широкій публіці та щільно спілкується з людьми, навіть не одягаючи маски...
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27.12.2024 11:27 Відповісти
Якби там був дикий розй0б кортежу, то ніхто б у світі не повірив би, що живий. І броньований лімузин - не танк, його фпв-шки рознесуть к бісовій матері
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27.12.2024 09:17 Відповісти
Скільки потрібно ДРГ та ФПВ-шок, щоб вчинить "дикий розй0б кортежу"? Це вже не "теракт" - а ціла диверсійна операція, на рівні повноцінного військового бою... Ти собі ТАКЕ можеш уявить? Я - НІ... А щодо "лімузин - не танк" - так звідки ти знаєш, що там у ньому всередині? Може там спеціальна бронекапсула для "першої особи"? А може, там, спрацювали-б, спеціальні бронестінки, що піднімаються чи висуваються в разі небезпеки?... Я - не знаю... Бо це - "державна таємниця" РФ... Заявлять кацапи, що ця система безпеки спрацювала, і все... Довести протилежне НІХТО не може, бо автомобіль - ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИЙ . І крім працівників спецслужб РФ, ніхто туди доступу не має. Машини завантажать у транспортний літак і вивезуть на територію Росії. Через деякий час по телевізору виступить Пєсков і заявить про "чудеснае спасение президента" і звинуватить Україну в "гасударственнам тераризме". Потім черговий "буратінка" дасть прес-конференцію і теж назве нас "тераристами"... А нам потім, в ООН довго і нудно "відмиваться" треба буде. І з монголами у нас буде скандал - аж до розриву дипломатичних стосунків... І нам усе це треба?
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27.12.2024 11:10 Відповісти
ФПВ розносять танки і бмп, лімузин у будь-якому випадку захищений гірше...
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27.12.2024 11:28 Відповісти
А звідки це тобі відомо? Криміналісти кажуть так: "Правда не те, що нам хочеться, а те, що ми змогли довести...". Ти зможеш довести, що знищення станеться 100%? Ні... То навіщо ж "списи ламать"? Адже у ВСЬОМУ кортежі може ВЗАГАЛІ не буть Путіна... А якщо їх возили ДВОХ, у Монголію? Один, у кортежі, загине, а потім виявиться, що "Путіна" везли іншим маршрутом, зовсім в іншому автомобілі... Такі речі в історії, бували...
Крім того - ти вперто ухиляєшся від політико-дипломатичного аспекту даного акту, в який я тебе "носом тикаю"!... А я саме на ньому, більше, акцентую увагу...
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27.12.2024 11:39 Відповісти
Та всім пох на ту Монголію...
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27.12.2024 11:41 Відповісти
Ясно... Аргументації нема - переходимо на пустопорожнє балабольство... Вибачай - я тут тобі не співрозмовник...
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27.12.2024 11:49 Відповісти
Дивіться, недавно підірвали генерала. В ООН хтось із вільних країн про це заікнувся? Ні! Це легітимна військова ціль! Так само і ***** є легітимною ціллю...
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27.12.2024 12:26 Відповісти
А про броньовані авто відомо, бо в автомобільній галузі працював і приблизно уявляю, скільки важитиме броня, щоб зробити захистит легкової автівки хоча б на рівні БМП...
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27.12.2024 12:30 Відповісти
"... ти вперто ухиляєшся від політико-дипломатичного аспекту даного акту, в який я тебе "носом тикаю"!... А я саме на ньому, більше, акцентую увагу..."
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27.12.2024 13:10 Відповісти
На території нейтральної країни? А ти не подумав, що це - незаконно?...
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27.12.2024 13:17 Відповісти
Моссад це не зупиняло...
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27.12.2024 14:41 Відповісти
Як ти задрав своєю тупістю і впертістю... Поїдь, і покажи, як це робиться... "Стратиг хєров"...
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27.12.2024 15:12 Відповісти
Там был двойник путлера
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27.12.2024 08:27 Відповісти
******* NATO - ЦЕ клуб нескінчених дискуSій , обговорень , ....і , нажаль , забруднених памперсів...... .......і цей адмірал не є виключенням...... ......
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27.12.2024 00:26 Відповісти
Є космос. Може пора вже створювати космічні ударні засоби? З космосу НАТО зможе бити по любій установці РФ.
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27.12.2024 00:36 Відповісти
Проще рашу развалити , генерале
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27.12.2024 00:49 Відповісти
Спровокували...щось у горлі деренчить, деренчить, треба рашу розвалить, розвалить...
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27.12.2024 00:55 Відповісти
Так, досі Захід займався лише виготовленням щитів, причому дуже ліниво й повільно. А бандити перестануть нападати тільки маючи перед своєю мордою великий меч.
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27.12.2024 01:01 Відповісти
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27.12.2024 01:03 Відповісти
Звичайно, неможливо. Бо страшна ната - це купка лицемірних сцикливих політиканів.
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27.12.2024 01:59 Відповісти
Якщо "парасолька" від БР типу "Орєшника" неможлива, то чому б не забезпечити НАТО аналогічними, давно розробленими і випробуваними, дешевими у виробництві балістичними ракетами, як зброєю стримування РФ?
Невже північні корейці та іранці змогли, а НАТО неспроможна розробити, виготовити та швидкот розгорнути таку систему балістичної зброї?
Систему МБР та БР середньої дальності з касетними неядерними ББ, як зброю стримування, яка б загрожувала обʼєктам на всій території РФ, без виключень, створити значно дешевше і простіше ніж ************ засоби ПРО, які все одно неспроможні повністю захистити від балістичної зброї.
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27.12.2024 02:05 Відповісти
"Невже ... НАТО неспроможна розробити, виготовити та швидкот розгорнути таку систему балістичної зброї?"
Не спроможна. Для цього потрібні гроші, і доведеться зменшити соціальну підтримку малозабезпечених верств і відмінити дотації у деяких галузях НГ. І тоді "бензин на заправках здорожчає на 10 євроцентів". А на такі кроки ані ліві, ані праві "дємакрати" "пайтіть нємаґут".
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27.12.2024 03:29 Відповісти
Мабуть мусимо самі знайти старі креслення радянських ракет Південмашу минулого тисячоліття (Р-1,Р-2,Р-5,Р-12,Р-16,Р-36...) оцифрувати їх та розробити і успішно випробувати зменшену мобільну копію українського "Дідька" (радянської "Сатани") з касетними, неядерними ББ. Без жодного напруження партнерів розголосом і погодженнями, без дозволів, в режимі військового часу налагодити в себе виробництво мобільних МБР ("середньої дальності"), на базі відомих технологій минулого сторіччя з можливими обгрунтованими, доступними вдосконаленнями та паралельною підготовкою військових фахівців.
Жоден клаптик території РФ, на якому розташовані законні військові цілі не повинен лишатися недосяжним для українського "Дідька" - ракетної балістичної зброї стримування.
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27.12.2024 11:14 Відповісти
Оце може бути прототипом:
https://defence-ua.com/news/armija_rf_mogla_otrimati_sche_odnu_balistichnu_raketu_scho_tse_za_pukguksong_2_iz_dalnistju_jak_minimum_1200_km-17516.html
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27.12.2024 18:09 Відповісти
Які вони нікчемні і бездарні ці НАТО. Просто тупо бездарні.
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27.12.2024 03:54 Відповісти
Это хорошо, мы станем сильнее. Только надо действовать более активно - становить экономику на военные рельсы и работать. Выйти на уровень рф по вооружению и атаковать.
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27.12.2024 08:29 Відповісти
Може,треба ліквідувати причину,
а не наслідки?Знищувати заводи
по виробництву ракет,компонентів.
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27.12.2024 04:25 Відповісти
Справжній "купол" - це удар по заводах, які випускають ракетне пальне та самі ракети. А також по ракетоносіях...
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27.12.2024 04:54 Відповісти
Проти "орешника" дієві тільки "крепкие орешки" а їх у нати немає...
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27.12.2024 06:02 Відповісти
Не нато, а говнато
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27.12.2024 05:20 Відповісти
Ну так що заважає розмістити ті ж Томагавки наземного базування та відновити виробництво Першинг-2?
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27.12.2024 05:47 Відповісти
Звісно що неможливо створити загальноєвропейську систему ПРО, але не з технічних причин, а тому що
- Угорщина пропустить ракети, бо друзі путлєра,
- Словаччина отримає по 5 кубів газу від рашистів, за кожну пропущену ракету, в т.ч. по цілях в Словаччині,
- Румунія спочатку має ,проголосувати в парламенті, щодо збиття кожної конкретної ракети,
- Польща заклопотано...спостерігатиме за польотом ракет. А потім скаже, що це були українські.
- Німеччина не збиватиме, бо уламки можуть впасти в якийсь ліс та вбити десяток равликів, що знаходяться під охороною.
- В Іспанії сієста.
- Швейцарія чекатиме нові партії кривавих грошей на зберігання, з Москви,
- Туреччина пропустить, щоб кремль не заблокував продаж турецьких помідорів в раші.
І т.п.
І я звісно перебільшую, але не дуже, бо корінь проблеми скоріше політично-суспільний.
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27.12.2024 06:09 Відповісти
Мабуть сите життя у комфорті відбиває бажання мешканців ЄС напружуватись заради власної безпеки. Голови страусів глибоко занурені у пісок пацифізму та неспротиву злу насиллям.
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27.12.2024 11:57 Відповісти
Поки що у Західної Європи є Україна, для чого їй "залізний купол", чи щось подібне? Коли РФ конкретно нападе на країни НАТО і чи взагалі рискне це зробити- невідомо. А сил у НАТО достатньо, тим паче, що РФ- не СРСР. Вихід один - вступ України в НАТО. І якнайшвидше!
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27.12.2024 06:20 Відповісти
Всё могущество рашки-это блеф и враньё. В 1955 году после подрыва немецкой донной мины затонул крейсер. В Севастополе. Подняли шумиху, что это итальянские подводные пловцы отомстили за честь итальянского флота (крейсер передали по репарациям). Это чтобы скрыть разпи....во мореходов при разминировании порта. Но миф про князя Боргезе уже стал фактом истории. Всё существо русского черпает силу из диалога русского с иноземцем -Василич, у вас печки прохудились, не греют. Аза то у нас лавочки дубовые, век служить будут.
Буквально вчера один белорусский блогер привёл реальный диалог минского маньяка и придворного информцыгана Х.... -а вы где Орешник будете ставить -в берёзовой или дубовой рощах? А вы почему спрашиваете, обиделся маньяк. Где захотим там и поставим. Как писал Гудериан о Гитлере - он врал, с каждым днем всё больше. Невэирая на обстановку и окружение. И сам уже верил в свое враньё. Это полностью относится к кровавому карлику.
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27.12.2024 06:44 Відповісти
Переклад за англійського оригіналу: "К сажалєнію нічем не хатим вам памочь".
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27.12.2024 07:49 Відповісти
Якщо немає бажання, то так, неможливо
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27.12.2024 08:22 Відповісти
Не перестаю удивляться, когда читаю подобные новости от чиновников и военных, разного уровня из разных государств - какие идиоты и дебилы управляют армиями, государствами и, в конечном итоге, миром?

Ни у кого даже не возникает мысли о том, что нужно не вооружаться и не строить соломенную крышу от ракет, а нужно решать вопрос, чтобы этих ракет ни у кого не было и чтобы таких недостран ,как быдлостан, тоже не было!

Какое оружие вы ещё хотите изобрести, чтобы понять, что оружие предназначено не для защиты человека, а для его уничтожения?
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27.12.2024 08:36 Відповісти
Допустим, "они дебилы", и вы не перестаёте этому удивляться. Предложите ваш, не дебильный вариант.
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27.12.2024 08:43 Відповісти
Ядерное разоружение может спасти будущее
поколение и ускорить мировую экономику .
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27.12.2024 09:02 Відповісти
В ситуации, когда государства, владеющие ЯО, защищены от внешней агрессии, и все остальные это видят и понимают, - ядерное разоружение невозможно. Украина - яркий пример...
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27.12.2024 09:12 Відповісти
Гонка ядерных вооружений не защитит
государства,владеющие ЯО ,от Апокалипсиса ,
а только ускорит его .
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27.12.2024 10:04 Відповісти
Ескалація занепокоєності. Щоб бува чогось не сталось
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27.12.2024 09:38 Відповісти
дураки
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27.12.2024 09:40 Відповісти
 
 