Створити європейський "Залізний купол" для захисту від балістичних ракет РФ неможливо, - адмірал НАТО Вандьє
НАТО повинно мати у своєму арсеналі далекобійну зброю, аби реагувати на загрозу нової російської гіперзвукової балістичної ракети "Орєшнік".
Про це заявив командувач НАТО з питань трансформації адмірал П'єр Вандьє, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Стабільність – це здатність давати відповідь. Якщо Росія має засоби для удару по Європі на глибину 2000 км, потрібно бути спроможним відповісти. Стримування - це спосіб тиснути на ворога до того, як він прийде до вас. Він повинен думати про наслідки своїх дій, перш ніж їх здійснити. Сьогодні ми бачимо цілком протилежне", - сказав адмірал
Вандьє наголосив, що захистити Європу створенням чогось на кшталт ізраїльського Залізного купола не вдасться. "Ви бачили межі Залізного купола в Ізраїлі. Враховуючи розмір Європи, ідея позбутися загрози шляхом створення європейського Залізного купола просто нездійсненна. Це як батарейки для електрики – цього просто не буде".
Адмірал додав, що за останні чотири-п'ять років більшість заходів зі стабілізації, які були створені після Холодної війни, перестали працювати. Зокрема, він згадав Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, з якого вийшли США та Росія: "Ми повернулися до питання, яке ми спостерігали у 1980-х роках, коли у вас може бути балістична зброя великої дальності, здатна загрожувати Європі... Зараз ми знову перебуваємо в час, коли такі ракети можуть вільно застосовуватися".
Вандьє наголосив, що російські зусилля зараз спрямовані не тільки проти України, але й глобально проти Заходу, і включають космічні, кібернетичні, наземні, підземні та гібридні дії.
Адмірал також зауважив, що попри те, що Росія в середньому втрачає в Україні 1000 осіб на тиждень, "вони вміють добре адаптуватися". "Ми живемо у момент, коли час реагування прискорився", - сказав Вандьє.
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Даже НАТО уже раздуплилось и понимает, что нельзя недооценивать противника. А диванный спецназ все побеждает и побеждает =)
Але це не точно.
А от тверезі оцінки НАТО - це вже тенденція)))
1. Людина має таку штуку, як "індивідуальні ознаки". До них відносяться риси обличчя (які можна змінить за допомогою пластичної хірургії). Відбитки пальців, які виводяться кислотою та відновлюються на протязі кількох років. Є генокод - до якого ми не маємо доступу, бо навіть всі природні виділення організму Путіна спецслужбами РФ приховуються. Але є й одна деталь, яку дуже важко підробить і на яку не звертають уваги люди, що займаються "створенням образу" - вушна раковина... Вона теж ІНДИВІДУАЛЬНА... Так от - я бачив ШІСТЬ різних вушних раковин у "Путіних"...
2. Різні типи поведінки у різних "Путіних". Один ховається в бункерах і "доступ до тіла" суворо обмежений - тільки після двотижневого карантину. Навіть прийом організований так, що ближче кількох метрів навіть найближчі осоди не підходять. Все це пояснюється заходами безпеки проти інфекцій. І тут же "Путін" з"являється на широкій публіці та щільно спілкується з людьми, навіть не одягаючи маски...
Крім того - ти вперто ухиляєшся від політико-дипломатичного аспекту даного акту, в який я тебе "носом тикаю"!... А я саме на ньому, більше, акцентую увагу...
Невже північні корейці та іранці змогли, а НАТО неспроможна розробити, виготовити та швидкот розгорнути таку систему балістичної зброї?
Систему МБР та БР середньої дальності з касетними неядерними ББ, як зброю стримування, яка б загрожувала обʼєктам на всій території РФ, без виключень, створити значно дешевше і простіше ніж ************ засоби ПРО, які все одно неспроможні повністю захистити від балістичної зброї.
Не спроможна. Для цього потрібні гроші, і доведеться зменшити соціальну підтримку малозабезпечених верств і відмінити дотації у деяких галузях НГ. І тоді "бензин на заправках здорожчає на 10 євроцентів". А на такі кроки ані ліві, ані праві "дємакрати" "пайтіть нємаґут".
Жоден клаптик території РФ, на якому розташовані законні військові цілі не повинен лишатися недосяжним для українського "Дідька" - ракетної балістичної зброї стримування.
https://defence-ua.com/news/armija_rf_mogla_otrimati_sche_odnu_balistichnu_raketu_scho_tse_za_pukguksong_2_iz_dalnistju_jak_minimum_1200_km-17516.html
а не наслідки?Знищувати заводи
по виробництву ракет,компонентів.
- Угорщина пропустить ракети, бо друзі путлєра,
- Словаччина отримає по 5 кубів газу від рашистів, за кожну пропущену ракету, в т.ч. по цілях в Словаччині,
- Румунія спочатку має ,проголосувати в парламенті, щодо збиття кожної конкретної ракети,
- Польща заклопотано...спостерігатиме за польотом ракет. А потім скаже, що це були українські.
- Німеччина не збиватиме, бо уламки можуть впасти в якийсь ліс та вбити десяток равликів, що знаходяться під охороною.
- В Іспанії сієста.
- Швейцарія чекатиме нові партії кривавих грошей на зберігання, з Москви,
- Туреччина пропустить, щоб кремль не заблокував продаж турецьких помідорів в раші.
І т.п.
І я звісно перебільшую, але не дуже, бо корінь проблеми скоріше політично-суспільний.
Буквально вчера один белорусский блогер привёл реальный диалог минского маньяка и придворного информцыгана Х.... -а вы где Орешник будете ставить -в берёзовой или дубовой рощах? А вы почему спрашиваете, обиделся маньяк. Где захотим там и поставим. Как писал Гудериан о Гитлере - он врал, с каждым днем всё больше. Невэирая на обстановку и окружение. И сам уже верил в свое враньё. Это полностью относится к кровавому карлику.
Ни у кого даже не возникает мысли о том, что нужно не вооружаться и не строить соломенную крышу от ракет, а нужно решать вопрос, чтобы этих ракет ни у кого не было и чтобы таких недостран ,как быдлостан, тоже не было!
Какое оружие вы ещё хотите изобрести, чтобы понять, что оружие предназначено не для защиты человека, а для его уничтожения?
поколение и ускорить мировую экономику .
государства,владеющие ЯО ,от Апокалипсиса ,
а только ускорит его .