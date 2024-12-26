Створити європейський "Залізний купол" для захисту від балістичних ракет РФ неможливо, - адмірал НАТО Вандьє

НАТО повинно мати у своєму арсеналі далекобійну зброю, аби реагувати на загрозу нової російської гіперзвукової балістичної ракети "Орєшнік".

Про це заявив командувач НАТО з питань трансформації адмірал П'єр Вандьє, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Стабільність – це здатність давати відповідь. Якщо Росія має засоби для удару по Європі на глибину 2000 км, потрібно бути спроможним відповісти. Стримування - це спосіб тиснути на ворога до того, як він прийде до вас. Він повинен думати про наслідки своїх дій, перш ніж їх здійснити. Сьогодні ми бачимо цілком протилежне", - сказав адмірал

Вандьє наголосив, що захистити Європу створенням чогось на кшталт ізраїльського Залізного купола не вдасться. "Ви бачили межі Залізного купола в Ізраїлі. Враховуючи розмір Європи, ідея позбутися загрози шляхом створення європейського Залізного купола просто нездійсненна. Це як батарейки для електрики – цього просто не буде".

Адмірал додав, що за останні чотири-п'ять років більшість заходів зі стабілізації, які були створені після Холодної війни, перестали працювати. Зокрема, він згадав Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, з якого вийшли США та Росія: "Ми повернулися до питання, яке ми спостерігали у 1980-х роках, коли у вас може бути балістична зброя великої дальності, здатна загрожувати Європі... Зараз ми знову перебуваємо в час, коли такі ракети можуть вільно застосовуватися".

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Вандьє наголосив, що російські зусилля зараз спрямовані не тільки проти України, але й глобально проти Заходу, і включають космічні, кібернетичні, наземні, підземні та гібридні дії.

Адмірал також зауважив, що попри те, що Росія в середньому втрачає в Україні 1000 осіб на тиждень, "вони вміють добре адаптуватися". "Ми живемо у момент, коли час реагування прискорився", - сказав Вандьє.