Росіяни обстріляли промислову інфраструктуру Запоріжжя, - ОВА

Ввечері 26 грудня російські війська обстріляли Запоріжжя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Росіяни завдали удар по місту. Ворог підступно бʼє по промисловій інфраструктурі області. Станом на зараз інформації про постраждалих немає", - повідомив Федоров.

Масштаби руйнувань встановлюються.

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