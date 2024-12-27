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Новини Війна
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Росіяни обстріляли промислову інфраструктуру Запоріжжя, - ОВА

Росіяни вдарили по Запоріжжю

Ввечері 26 грудня російські війська обстріляли Запоріжжя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Росіяни завдали удар по місту. Ворог підступно бʼє по промисловій інфраструктурі області. Станом на зараз інформації про постраждалих немає", - повідомив Федоров.

Масштаби руйнувань встановлюються.

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Автор: 

війна (1400) Запоріжжя (2268) обстріл (28486) Запорізька область (3605) Запорізький район (106)


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27.12.2024 06:20 Відповісти
 
 