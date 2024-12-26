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Наслідки удару БПЛА "Молнія" по Харкову: дрон влучив у двір 16-поверхівки в Індустріальному районі. ФОТОрепортаж

Удень 26 грудня російські війська завдали удару дроном "Молния-1" по Індустріальному району Харкова.

Про це повідомили в прокуратурі області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що удар був близько 14:45. Безпілотник влучив у двір шістнадцятиповерхівки.

У будинку вибито вікна, пошкоджено три авто.

У прокуратурі додали, що обійшлося без постраждалих.

Попередньо, ворог застосував ударний БпЛА "Молния-1".

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Окупанти вдарили дроном Молнія по Харкову 26 грудня
Окупанти вдарили дроном Молнія по Харкову 26 грудня: наслідки
Окупанти вдарили дроном Молнія по Харкову 26 грудня: наслідки
Окупанти вдарили дроном Молнія по Харкову 26 грудня: наслідки
Окупанти вдарили дроном Молнія по Харкову 26 грудня: наслідки
Окупанти вдарили дроном Молнія по Харкову 26 грудня: наслідки

Автор: 

безпілотник (4165) обстріл (28486) Харків (5600) Харківська область (806) Харківський район (244) війна в Україні (3899)


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Щоб ви всі здохли кончені кацапи зі своїм кремлівський обмилком
і воєнним злочинцем 😡
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26.12.2024 23:21 Відповісти
Дуже слабка якась "Молнія"!
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26.12.2024 23:24 Відповісти
Цей так особисто путін назвав, бо ображається, що його моль називають...тому й назвав - "моль, ні я"...
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26.12.2024 23:35 Відповісти
Наступний дрон "Скрєпоносом" назвуть!
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27.12.2024 00:33 Відповісти
"Скрєпоносс"
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27.12.2024 00:34 Відповісти
ну це звичайний fpv-дрон, тільки з крилами. Це означає, що дронщики сидять просто на кордоні з Харківською областю.
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27.12.2024 00:31 Відповісти
 
 