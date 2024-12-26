Наслідки удару БПЛА "Молнія" по Харкову: дрон влучив у двір 16-поверхівки в Індустріальному районі. ФОТОрепортаж
Удень 26 грудня російські війська завдали удару дроном "Молния-1" по Індустріальному району Харкова.
Про це повідомили в прокуратурі області, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що удар був близько 14:45. Безпілотник влучив у двір шістнадцятиповерхівки.
У будинку вибито вікна, пошкоджено три авто.
У прокуратурі додали, що обійшлося без постраждалих.
Попередньо, ворог застосував ударний БпЛА "Молния-1".
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і воєнним злочинцем 😡