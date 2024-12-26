Російську ракету Х-59, яка не розірвалася після падіння, знешкодили у Харкові, - ДСНС. ФОТОрепортаж
У Харкові сапери ДСНС знешкодили ворожу крилату ракету Х-59.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
На території приватного домоволодіння у Харкові піротехніки ДСНС виявили крилату ракету Х-59, випущену ворогом.
Фахівці оперативно вилучили небезпечний боєприпас та знищили його на підривному майданчику.
Раніше, про російську ракету X-59, що не розірвалася, повідомляли у Харківській ОДА.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виктор Ле #550890
показати весь коментар26.12.2024 22:57 Відповісти Мені подобається 0
Алекс Скела
показати весь коментар26.12.2024 23:00 Відповісти Мені подобається 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль