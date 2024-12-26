Російську ракету Х-59, яка не розірвалася після падіння, знешкодили у Харкові, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Харкові сапери ДСНС знешкодили ворожу крилату ракету Х-59.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

На території приватного домоволодіння у Харкові піротехніки ДСНС виявили крилату ракету Х-59, випущену ворогом.

Фахівці оперативно вилучили небезпечний боєприпас та знищили його на підривному майданчику.





Дивіться також: На Сумщині знешкодили бойову частину збитої російської ракети Х-59. ФОТО

Раніше, про російську ракету X-59, що не розірвалася, повідомляли у Харківській ОДА.