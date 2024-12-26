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Російську ракету Х-59, яка не розірвалася після падіння, знешкодили у Харкові, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Харкові сапери ДСНС знешкодили ворожу крилату ракету Х-59.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

На території приватного домоволодіння у Харкові піротехніки ДСНС виявили крилату ракету Х-59, випущену ворогом.

російська ракета Х59 у Харкові

Фахівці оперативно вилучили небезпечний боєприпас та знищили його на підривному майданчику.

російська ракета Х-59
російська ракета Х-59

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Раніше, про російську ракету X-59, що не розірвалася, повідомляли у Харківській ОДА.

російська ракета Х59 у Харкові

Автор: 

ракети (4023) Харків (5600) ДСНС (5106) Харківська область (806) Харківський район (244)


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26.12.2024 22:57 Відповісти
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26.12.2024 23:00 Відповісти
 
 