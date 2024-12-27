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Новини Війна
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60 тисяч українців внесено до реєстру зниклих безвісти, - МВС

Скільки українців зникло безвісти

В активному розшуку перебуває 60 тисяч громадян України, які були внесені до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти.

Про це начальник відділу Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Міністерства внутрішніх справ України Дмитро Богатюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З моменту (початку - Ред.) дії Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, до нього було внесено відомості про понад 70 тисяч осіб, які вважалися зниклими безвісти. Станом на сьогодні близько 60 тисяч досі перебуває в активному розшуку", - пояснив Богатюк.

Він додав, що інші громадяни - це або ті особи, які вже були встановлені і повернуті живими додому, або, на жаль, ті, яких ідентифікували серед загиблих.

Читайте: Координаційний штаб України опублікував "Дорожню карту дій родин цивільних осіб"

Автор: 

війна (1400) зниклий безвісти (204) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+9
Хотьпоржом.
2019(с) Мудрийнарід.
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27.12.2024 06:58
+6
Хуже нє будєт.
2019 (с) Зеленський
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27.12.2024 06:15
+5
І ще варто відмітити, що незважаючи на якісь теоретичні підрахунки влади, ми так і не маємо точних даних про ситуацію на окупованих територіях. І напевно дізнавшись, цифри зниклих безвісті та вбитих будуть значно більші.
Це те що називається - геноцид. Термін, який чомусь бояться вживати, не лише іноземні, а і наші політики.
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27.12.2024 06:14
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Питання для Гаазі - існує карта України з кількістю зниклих українців територіально в процентом відношенні ? В яких районах більш за все зникли украінці ?
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27.12.2024 02:01 Відповісти
В Мариуполе. 87 тысяч мирняка из "всего типа" 60-ти. Это не считая тех, кто на парашу успел оттуда свалить, и по ним данных нет.
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27.12.2024 07:32 Відповісти
Не зная сколько было изначально (перепись не велась) не зная сколько сейчас. Делать выводы о пропавших?
В результате будет +/- трамвайная остановка
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27.12.2024 08:44 Відповісти
В результате +/- в Марике был определён сразу после его оккупации парашей по объективным данных трафиков моб. связи, и это только для мирняка. У кого-то было 2-3 номера, у кого-то ни одного. Кто-то погиб, кто-то оказался на параше или в других странах, кто-то отключил моб. или сменил номер. Но даже такой подсчёт точнее, чем защищаемый вами зелёный киздёж о том, что "пАтерь нет" и т.п.
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27.12.2024 13:41 Відповісти
Левова частина зниклих українців-це наші військові.Страшні цифри..
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27.12.2024 05:39 Відповісти
Мариуполь, гражданские
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27.12.2024 08:38 Відповісти
Свинособака,тут вотки нет...Брись в будку/хлев..
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27.12.2024 06:35 Відповісти
свинособака,на болотах ще працює VPN? Скоро прикриють як ютьюб..
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27.12.2024 07:15 Відповісти
І ще варто відмітити, що незважаючи на якісь теоретичні підрахунки влади, ми так і не маємо точних даних про ситуацію на окупованих територіях. І напевно дізнавшись, цифри зниклих безвісті та вбитих будуть значно більші.
Це те що називається - геноцид. Термін, який чомусь бояться вживати, не лише іноземні, а і наші політики.
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27.12.2024 06:14 Відповісти
Хуже нє будєт.
2019 (с) Зеленський
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27.12.2024 06:15 Відповісти
Хотьпоржом.
2019(с) Мудрийнарід.
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27.12.2024 06:58 Відповісти
 
 