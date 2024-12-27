60 тисяч українців внесено до реєстру зниклих безвісти, - МВС

В активному розшуку перебуває 60 тисяч громадян України, які були внесені до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти.

Про це начальник відділу Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Міністерства внутрішніх справ України Дмитро Богатюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З моменту (початку - Ред.) дії Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, до нього було внесено відомості про понад 70 тисяч осіб, які вважалися зниклими безвісти. Станом на сьогодні близько 60 тисяч досі перебуває в активному розшуку", - пояснив Богатюк.

Він додав, що інші громадяни - це або ті особи, які вже були встановлені і повернуті живими додому, або, на жаль, ті, яких ідентифікували серед загиблих.

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