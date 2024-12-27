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Новини
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У Чорному морі зламався ще один російський танкер: було заблоковано рух через Босфор

Танкер Cordelia Moon

Танкер Cordelia Moon, який прямував до Росії, паралізував рух Босфором у четвер, 26 грудня.  У судна  відмовив двигун. Туреччині довелось перекривати протоку Босфор. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

274-метровий танкер, що плаває під прапором Панами, прямував із турецького порту Ялова в Новоросійськ. На місце події було направлено буксир.

У заяві, зробленій Головним управлінням берегової безпеки Туреччини йдеться, що судно було "відбуксоване і безпечно поставлене на якір".

Турецькі ЗМІ наразі не повідомляють, коли рух Босфором запрацює на повну потужність, пише видання Son Dakika.

Ситуацію прокоментував керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко: 

"Танкер Cordelia Moon – наш старий фігурант. Возить російську нафту з портів Чорного та Балтійського моря з 2022 року під різними назвами".

Що відомо про танкер Cordelia Moon?

Танкер Cordelia Moon було побудовано у 2006 році.

За даними Lloyd's List, він входить до "тіньового флоту" Кремля, що допомагає обходити санкції щодо російської нафти. Судно неодноразово здійснювало торгові рейси між рф та Індією.

30 вересня воно було атаковане хуситами в Червоному морі, які помилково прийняли його за британський нафтовий танкер. Унаслідок удару безпілотників почалася пожежа. Екіпаж не постраждав.

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Нагадаємо, 23 грудня біля берегів Іспанії після вибуху затонуло російське вантажне судно "Ursa Major". Двоє з шістнадцяти моряків зникли безвісти.

Напередодні стало відомо, що російське вантажне судно "Sparta", що вивозить зброю та техніку військ РФ із Сирії, зламалося у відкритому морі.

15 грудня поблизу берега в Керченській протоці почали тонути два російські нафтові танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Причиною аварії став сильний шторм. Один із танкерів хвилі розрубали майже навпіл.

Автор: 

корабель (1612) росія (65191) Чорне море (1668)


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Недобиток(( маю надію, таки потоне))
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27.12.2024 07:15 Відповісти
А что он перед этим делал в Ялове? Наверняка "ремонтировался".
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27.12.2024 07:21 Відповісти
Как цапи ще й босфор скоро засеруть...
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27.12.2024 07:34 Відповісти
Не можна випускати його з Чорного моря. Вантаж арештовано і конфісковано -
Туреччині нафта пригодиться.
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27.12.2024 08:07 Відповісти
Та що такоє, прямо пошесть якась пішла...
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27.12.2024 07:50 Відповісти
А де чорномрські хусити ? Чи треба привезти хуситів з Червоного ?
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27.12.2024 08:06 Відповісти
Похоже Господь послал на Россию что-то типа казней египетских. Ждём продолжения.
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27.12.2024 08:30 Відповісти
"274-метровий танкер, що плаває під прапором Панами..." - так ось у чому справа
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27.12.2024 09:05 Відповісти
А що так і наркоту можна возити під різними прапорами і всі будуть закривати очі? Хай ще засеруть нафтою Турції курорти то буде туркам *******
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27.12.2024 09:24 Відповісти
 
 