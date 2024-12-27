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ЄС готує санкції проти "тіньового флоту" Росії, - заява Єврокомісії

Каллас про нові санкції проти РФ

Європейський союз планує запровадити санкційні обмеження щодо російського так званого "тіньового флоту". Також буде посилено охорону європейської критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві Європейської Комісії та високого представника ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки Каї Каллас щодо розслідування пошкодження кабелів електропостачання та передачі даних у Балтійському морі.

У ній зазначається, що інцидент 25 грудня є "останнім у серії ймовірних нападів на критичну інфраструктуру".

"Ми вдячні фінській владі за її швидкі дії щодо виходу на борт підозрюваного судна", - розповіла Каллас.

Глава європейської дипломатії також зауважила, що ЄС працює з фінською владою над розслідуванням.

Вона додала, що Європейська комісія "повністю солідарна" з Фінляндією, Естонією та Німеччиною.

"Ми рішуче засуджуємо будь-яке навмисне руйнування критичної інфраструктури Європи. Підозрюване судно є частиною тіньового флоту Росії, який загрожує безпеці та навколишньому середовищу, водночас фінансуючи військовий бюджет Росії. Ми запропонуємо подальші заходи, включаючи санкції, проти цього флоту", - йдеться у заяві Каллас.

Також вона вказала, що у відповідь на дані інциденти у Балтійському морі європейська сторона посилює заходи із захисту підводних кабелів, включаючи "покращений обмін інформацією, нові технології виявлення, а також можливості підводного ремонту та міжнародну співпрацю".

"Ми як і раніше прагнемо забезпечити стійкість і безпеку нашої критичної інфраструктури. Наразі загрози безпеці електропостачання в регіоні немає", - зазначила Каллас.

Нагадаємо, влада Фінляндії затримала нафтовий танкер Eagle S під прапором Островів Кука за підозрою в пошкодженні підводного електричного кабелю з Естонією Estlink 2. Судно є частиною тіньового флоту Росії.

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Автор: 

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Так, "покращений обмін інформацією, нові технології виявлення, а також можливості підводного ремонту та міжнародну співпрацю" - це дуууже потужно. Прутін аж трясеться од страху. Чекайте наступного пошкодження кабелів, лохи
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27.12.2024 07:39 Відповісти
ЄС планує запровадити санкції, як це все потужно, але не потрібно поспішати, а то путін розізлиться.
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27.12.2024 08:10 Відповісти
Не поспішайте. Може то не на часі. Бо іскалація.
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27.12.2024 08:11 Відповісти
Как писал Высоцкий - нет, ребята, всё не так, всё не так, ребята....

Европа и Америка постоянно опаздывают и с помощью, и с санкциями не говоря уже о том, что

сами нарушают свои же санкции, как торговали, так и торгуют.

А почему не ввести санкции против тех, кто покупает у быдлостана газ и нефть?

Появление такого урода, как путлер, совсем не случайно, когда мир прогнил, тогда из дерьма и

выползают такие упыри, это закономерность.
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27.12.2024 08:23 Відповісти
Планує ... готує ... дійсно - навіщо поспішати ?
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27.12.2024 10:09 Відповісти
Ну так, ще з десяток кабелів, от тоді ... може.
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27.12.2024 10:16 Відповісти
 
 