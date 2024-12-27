ЄС готує санкції проти "тіньового флоту" Росії, - заява Єврокомісії

Європейський союз планує запровадити санкційні обмеження щодо російського так званого "тіньового флоту". Також буде посилено охорону європейської критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві Європейської Комісії та високого представника ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки Каї Каллас щодо розслідування пошкодження кабелів електропостачання та передачі даних у Балтійському морі.

У ній зазначається, що інцидент 25 грудня є "останнім у серії ймовірних нападів на критичну інфраструктуру".

"Ми вдячні фінській владі за її швидкі дії щодо виходу на борт підозрюваного судна", - розповіла Каллас.

Глава європейської дипломатії також зауважила, що ЄС працює з фінською владою над розслідуванням.

Вона додала, що Європейська комісія "повністю солідарна" з Фінляндією, Естонією та Німеччиною.

"Ми рішуче засуджуємо будь-яке навмисне руйнування критичної інфраструктури Європи. Підозрюване судно є частиною тіньового флоту Росії, який загрожує безпеці та навколишньому середовищу, водночас фінансуючи військовий бюджет Росії. Ми запропонуємо подальші заходи, включаючи санкції, проти цього флоту", - йдеться у заяві Каллас.

Також вона вказала, що у відповідь на дані інциденти у Балтійському морі європейська сторона посилює заходи із захисту підводних кабелів, включаючи "покращений обмін інформацією, нові технології виявлення, а також можливості підводного ремонту та міжнародну співпрацю".

"Ми як і раніше прагнемо забезпечити стійкість і безпеку нашої критичної інфраструктури. Наразі загрози безпеці електропостачання в регіоні немає", - зазначила Каллас.

Нагадаємо, влада Фінляндії затримала нафтовий танкер Eagle S під прапором Островів Кука за підозрою в пошкодженні підводного електричного кабелю з Естонією Estlink 2. Судно є частиною тіньового флоту Росії.

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