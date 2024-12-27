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У Росії закривали аеропорти "з міркувань безпеки"

У РФ закривали 4 аеропорти

Зранку 27 грудня Росавіація повідомила, що в аеропортах Сочі та Казані введено тимчасові обмеження. Також проти ночі обмеження запроваджували в аеропортах Волгограда й Астрахані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть DW та BCC.

Росіяни заявили, що  це робиться "для забезпечення безпеки польотів".

За даними Росавіації, з 06.40 за мск аеропорти у Волгограді та Астрахані вже працюють штатно.

Також згодом Telegram-канал Baza повідомив, що обмеження на приймання та відправлення запроваджені в аеропортах Самари, Грозного та Махачкали. 

Міноборони Росії раніше відзвітувало, що за ніч засоби ППО збили 13 українських безпілотників над територією Брянської, Курської, Бєлгородської, Тульської та Астраханської областей.

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Автор: 

аеропорт (1851) росія (65191)


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Одне питання пачіму такоє праісходіт.
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27.12.2024 07:56 Відповісти
Патамушта-марамушта такой план-шман однако дон.
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27.12.2024 07:58 Відповісти
ета апєрация па імпартазамєщєнію "Кавйор" - лєтать будут тока на каврах-самальотах.
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27.12.2024 11:40 Відповісти
А шо сі сталось?
Чи то за планом ***...го сво?
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27.12.2024 07:57 Відповісти
А чого так довго?
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27.12.2024 08:35 Відповісти
Самі збивають, самі закривають !
Одним словом - гермафродити....
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27.12.2024 09:12 Відповісти
Потрібно щоб моцква закрилась. Ото моцквичі завиють. А це вже серйозно
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27.12.2024 09:19 Відповісти
Закрити треба було вісь ху....лостан та на віки
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27.12.2024 09:34 Відповісти
 
 