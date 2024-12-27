У Росії закривали аеропорти "з міркувань безпеки"

Зранку 27 грудня Росавіація повідомила, що в аеропортах Сочі та Казані введено тимчасові обмеження. Також проти ночі обмеження запроваджували в аеропортах Волгограда й Астрахані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть DW та BCC.

Росіяни заявили, що це робиться "для забезпечення безпеки польотів".

За даними Росавіації, з 06.40 за мск аеропорти у Волгограді та Астрахані вже працюють штатно.

Також згодом Telegram-канал Baza повідомив, що обмеження на приймання та відправлення запроваджені в аеропортах Самари, Грозного та Махачкали.

Міноборони Росії раніше відзвітувало, що за ніч засоби ППО збили 13 українських безпілотників над територією Брянської, Курської, Бєлгородської, Тульської та Астраханської областей.

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